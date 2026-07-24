पेपर धांधली का खेल होगा खत्म, UPSC, SSC, NTA से RRB तक... अब हर परीक्षा पर STF की पैनी नजर
दिल्ली पुलिस ने यूपीएससी, एनटीए जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने और नकल माफिया पर शिकंजा कसने के लिए क्राइम ब्रांच के तहत स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है।
दिल्ली पुलिस ने प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली धांधली और पेपर लीक जैसे गंभीर अपराधों पर नकेल कसने के लिए एक 'स्पेशल टास्क फोर्स' (STF) का गठन किया है। आखिर ये एसटीएफ क्या है, इसे कितनी ताकत मिली है और यह कैसे काम करेगी? आइए से समझते हैं। दिल्ली पुलिस के पुलिस आयुक्त (पुलिस कमिश्नर) ने इस खास टास्क फोर्स को अपनी मंजूरी दे दी है। यह एसटीएफ सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस की तेज-तर्रार मानी जाने वाली क्राइम ब्रांच के तहत काम करेगी। इस टीम का इकलौता मकसद सार्वजनिक परीक्षाओं से जुड़े हर तरह के अपराध, खासकर पेपर लीक और नकल माफियाओं की कमर तोड़ना है। पहले मामलों की जांच में काफी वक्त लग जाता था और अपराधी कई बार लूपहोल का फायदा उठा लेते थे, लेकिन अब इस विशेष टीम के आ जाने से जांच की रफ्तार और दिशा दोनों एकदम सटीक होंगी।
कानून का मिलेगा कड़ा और सख्त साथ
सबसे अहम बात यह है कि यह स्पेशल टास्क फोर्स बिना हथियारों के काम नहीं करेगी। इसे हाल ही में लागू किए गए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 की ताकत हासिल होगी। इस नए और सख्त कानून के तहत जांच की जाएगी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति, सॉल्वर गैंग या गिरोह इस तरह की धोखाधड़ी में शामिल पाया जाएगा, उसके लिए कानून के शिकंजे से बचकर निकल पाना लगभग नामुमकिन होगा।
किन-किन परीक्षाओं पर रहेगी एसटीएफ की पैनी नजर?
आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि यह एसटीएफ किन परीक्षाओं की तफ्तीश करेगी। सरकार और पुलिस प्रशासन ने इसका दायरा काफी बड़ा रखा है ताकि कोई भी अहम परीक्षा इसकी नजरों से न बच सके। यह स्पेशल टास्क फोर्स मुख्य रूप से इन संस्थाओं द्वारा कराई जाने वाली परीक्षाओं के मामलों की जांच करेगी। जिसमें यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग), एनटीए (राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी), एसएससी (कर्मचारी चयन आयोग), आरआरबी (रेलवे भर्ती बोर्ड), आईबीपीएस (बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान) और केंद्र सरकार की भर्तियों के साथ-साथ अन्य परीक्षाएं जैसे केंद्र सरकार समय-समय पर जिन भी अन्य परीक्षाओं को लेकर अधिसूचना जारी करेगी, वे भी इसी एसटीएफ के जांच दायरे में आएंगी।
दोषियों को सख्त सजा की तैयारी
अक्सर देखा गया है कि थानों में मामला दर्ज तो हो जाता है, लेकिन कागजी कार्रवाई और कोर्ट-कचहरी के चक्कर में सालों-साल बीत जाते हैं। लेकिन इस एसटीएफ के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग, पेशेवर और व्यापक होगा। यह टीम न सिर्फ परीक्षा में हुए अपराधों की बेहद तेज जांच करेगी, बल्कि अभियोजन एजेंसियों के साथ भी लगातार और सीधा तालमेल बनाकर रखेगी। इसका फायदा यह होगा कि अदालत में मामले की नियमित सुनवाई हो सकेगी, मामलों को लटकाया नहीं जा सकेगा और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाई जा सकेगी।
कौन करेगा इस धाकड़ फोर्स का नेतृत्व?
इतनी बड़ी और संवेदनशील जिम्मेदारी जाहिर तौर पर किसी अनुभवी और सख्त अधिकारी के कंधों पर ही होनी चाहिए। इस स्पेशल टास्क फोर्स की कमान दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के उप पुलिस आयुक्त (DCP) के हाथों में होगी। वही इस पूरी टीम का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही, एसटीएफ के काम पर पैनी नजर रखने, प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखने और जरूरत पड़ने पर जरूरी दिशा-निर्देश जारी करने का जिम्मा विशेष पुलिस आयुक्त (क्राइम ब्रांच) के पास होगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव