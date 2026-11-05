दिल्ली पुलिस के जवानों के बच्चों की बल्ले-बल्ले, स्कॉलरशिप बढ़ी; टॉपर्स पर होगी पैसों की बारिश
दिल्ली पुलिस ने कर्मचारियों के बच्चों की तालीम के लिए वजीफा बढ़ा दिया है। अब बोर्ड और जेईई-नीट परीक्षा पास करने वाले होनहार छात्रों को नकद इनाम भी मिलेगा।
खाकी वर्दी पहनकर दिन-रात आवाम की हिफाजत करना कोई आसान काम नहीं है। दिल्ली पुलिस के जवान चौबीसों घंटे मुस्तैद रहते हैं न उन्हें त्योहारों की छुट्टी नसीब होती है और न ही अपने बच्चों के साथ इत्मीनान से वक्त बिताने का पूरा मौका। ऐसे में उनके जेहन में हमेशा एक फिक्र सताती रहती है कि उनके बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य का क्या होगा? अब दिल्ली पुलिस महकमे ने अपने जवानों की इसी सबसे बड़ी फिक्र को दूर करने के लिए एक बेहद शानदार और काबिले-तारीफ कदम उठाया है।
अपने कर्मचारियों के बच्चों को बेहतर तालीम और उजला भविष्य देने के मकसद से, महकमे ने एजुकेशन स्कॉलरशिप यानी वजीफे की रकम में बड़ा इजाफा कर दिया है। इसके साथ ही एक नया फैसला लिया गया है, जिसके तहत बोर्ड की परीक्षाओं और नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में झंडे गाड़ने वाले होनहार बच्चों को अब नकद इनाम देकर उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। महकमे के बड़े अफसरों के मुताबिक, यह अहम बदलाव 'दिल्ली पुलिस एजुकेशन फंड' को रेगुलेट करने वाले स्टैंडिंग ऑर्डर (स्थायी आदेश) में तरमीम करके लागू किया गया है।
वजीफे की रकम में सीधा इजाफा
सबसे बड़ी राहत उन बच्चों को दी गई है जो स्कूल के बाद हायर एजुकेशन, किसी प्रोफेशनल कोर्स या डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहे हैं। पहले इन कोर्सेज को करने के लिए महकमे की तरफ से 15000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती थी। लेकिन आज के दौर की महंगाई और पढ़ाई के भारी-भरकम खर्च को देखते हुए इस रकम को बढ़ाकर अब सीधे 20000 रुपये कर दिया गया है। इससे पुलिसवालों के बच्चों को अपनी आगे की पढ़ाई बेफिक्र होकर जारी रखने में काफी माली मदद मिलेगी।
बोर्ड एग्जाम्स में 90 फीसदी लाने पर कैश प्राइज
बच्चों के अंदर पढ़ाई को लेकर एक हेल्दी कॉम्पिटिशन पैदा करने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक बेहतरीन इनाम का भी ऐलान किया है। अगर महकमे के किसी भी कर्मचारी का बच्चा 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 90 फीसदी या उससे ज्यादा नंबर लेकर आता है, तो उसे वन-टाइम इंसेंटिव के तौर पर 5000 रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा। यह नई स्कीम अकैडमिक ईयर 2025-26 से पूरी तरह से लागू हो जाएगी। जाहिर है, इस फैसले से बच्चे और ज्यादा लगन से मेहनत करने के लिए प्रेरित होंगे।
जेईई और नीट के होनहारों को मिलेंगे 50 हजार रुपये
देश में इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाएं कितनी मुश्किल होती हैं, यह बात किसी से छिपी नहीं है। इन परीक्षाओं में कामयाबी हासिल करना किसी तपस्या से कम नहीं है। पुलिस कर्मचारियों के जो बच्चे इस कड़ी तपस्या में सफल होकर टॉप 1000 उम्मीदवारों की लिस्ट में अपनी जगह पक्की करेंगे, उन्हें दिल्ली पुलिस की तरफ से 50000 रुपये का बड़ा नकद इनाम दिया जाएगा। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, इस नकद इनाम के साथ-साथ इन होनहारों को 'दिल्ली पुलिस एजुकेशन फंड' की जानिब से एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन (तारीफ का प्रमाणपत्र) भी मिलेगा, जो आगे चलकर उनके करियर और सीवी में चार चांद लगाएगा।
शहीदों के बच्चों की पूरी फीस भरेगा महकमा
पुलिस की नौकरी में कई बार ऐसे दर्दनाक हादसे हो जाते हैं, जहां अपना फर्ज निभाते हुए जवान जान की बाजी लगा देते हैं। ऐसे में उनके पीछे छूट गए परिवार पर जो मुसीबत टूटती है, उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। दिल्ली पुलिस ने अपने ऐसे जांबाज कर्मचारियों के परिवारों को इस मुश्किल वक्त में सहारा देने का फैसला किया है।
नए नियमों में यह साफ तौर पर शामिल किया गया है कि अगर सरकारी ड्यूटी के दौरान किसी पुलिसकर्मी की जान चली जाती है, तो उनके बच्चों की हायर एजुकेशन की पूरी फीस को रीइंबर्स (वापस) किया जाएगा। महकमा अब उनके बच्चों की पढ़ाई का पूरा जिम्मा उठाएगा ताकि पिता के न रहने पर किसी भी बच्चे का भविष्य पैसों की कमी की वजह से दांव पर न लगे। यह शानदार नियम भी अकैडमिक ईयर 2025-26 से लागू कर दिया जाएगा।
कोर्स बदलने की मिलेगी पूरी आजादी
अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा जोश-जोश में कोई कोर्स चुन तो लेता है, लेकिन एक साल की पढ़ाई के बाद उसे लगता है कि यह फील्ड उसके मिजाज के हिसाब से नहीं बनी है। पहले ऐसे हालात में बच्चों को वजीफे की रकम महकमे को वापस करनी पड़ती थी। लेकिन अब संशोधित नियमों ने छात्रों को यह बड़ी सहूलियत दी है कि अगर वे पहले साल के बाद अपना प्रोफेशनल या ट्रेड कोर्स बदलना चाहते हैं, तो उन्हें पहले साल में मिली स्कॉलरशिप की रकम नहीं लौटानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, वे अपने नए कोर्स के दूसरे साल से भी वजीफा लेना जारी रख सकेंगे। हालांकि, इस सुविधा का फायदा एक कर्मचारी अपनी पूरी सर्विस के दौरान सिर्फ एक ही बार उठा सकेगा।
सबके लिए खुले दरवाजे
सरकारी योजनाओं में अक्सर यह शिकायत रहती है कि फायदा सिर्फ ऊपर बैठे लोगों को मिलता है। लेकिन इस बार महकमे ने सबको एक ही चश्मे से देखा है। अधिकारियों ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस एजुकेशन फंड के तहत मिलने वाली तमाम सहूलियतें महकमे के हर रैंक के कर्मचारियों के लिए होंगी। मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के पद पर काम करने वाले एक आम कर्मचारी से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (एसीपी) रैंक के बड़े अफसर तक के बच्चे इन फायदों के पूरे हकदार होंगे। इसके लिए 1 अप्रैल 2026 से एजुकेशन फंड का कंट्रीब्यूशन दायरा बढ़ा दिया जाएगा, जिसमें तमाम रैंक्स को शामिल किया गया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव