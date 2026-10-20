दिल्ली पुलिस सीएपीएफ SI भर्ती 2026 में 4 साल में सबसे कम दावेदार, क्या आसान होगा चयन
एसएससी दिल्ली पुलिस सीएपीएफ एसआई भर्ती में कर्मचारी चयन आयोग को देशभर से 4.22 लाख फार्म मिले। जबकि 2025 में 5.64 लाख, 2024 में 734157 आवेदन मिले थे। 2023 में देशभर से 8.27 लाख ने एप्लाई किया था।
दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती 2026 के लिए चार साल में सबसे कम आवेदन मिले हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने 1871 पदों पर भर्ती के लिए दस से 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। एसएससी की ओर से आरटीआई में दी गई सूचना के अनुसार इस साल देशभर से 4,22,917 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यानि एक पद पर औसतन 226 दावेदार मैदान में हैं। 2025 की भर्ती में 3073 पदों के लिए 5.64 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था जबकि 2024 में 4187 पदों के सापेक्ष 7,34,157 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की थी।
वर्ष 2023 की एसएससी सीपीओ भर्ती (दिल्ली पुलिस सीएपीएफ एसआई भर्ती) में सर्वाधिक एक पद के सापेक्ष 441 ने दावेदारी की थी। 2023 में 1,876 पदों के सापेक्ष 8,27,602 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसके माध्यम से दिल्ली पुलिस के अलावा सीएपीएफ में (सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ व एसएसबी) और सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर (फायर) के पदों पर भर्ती होती है।
बढ़ता जा रहा है अभ्यर्थियों का चयन का इंतजार
सीपीओ एसआई भर्ती में चयन का इंतजार बढ़ता जा रहा है। 2023 की भर्ती में अधिसूचना जारी होने के 170 दिन बाद पेपर-टू (मुख्य परीक्षा) कराई गई थी जबकि 2024 की भर्ती में अधिसूचना जारी होने के 369 दिन बाद मुख्य परीक्षा हुई। 2025 की भर्ती में सोमवार तक 389 दिन बीत चुके हैं पर परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हो सकी है।
SSC CPO भर्ती 2026 में हुए बदलाव
इस बार सीपीओ भर्ती में दिल्ली पुलिस में एसआई पुरुष के 205, एसआई महिला के 112 जबकि सीएपीएफ के 1320 पद शामिल हैं। CISF में सब इंस्पेक्टर फायर के 234 पदों पर भर्ती होगी। सीपीओ भर्ती में इस बार CISF सब इंस्पेक्टर फायर का नया पद जुड़ा है।
1. पेपर-I में बदलाव
पेपर-I में बड़ा बदलाव हुआ है। पिछले साल तक पेपर-I में कुल 200 प्रश्न (200 अंक) थे तथा परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय दिया गया था। जबकि 2026 की भर्ती में पेपर-I प्रश्नों की संख्या घटाकर 100 प्रश्न (100 अंक) कर दी गई है (रीजनिंग 25, GK 25, गणित 25, अंग्रेजी 25) और समय 2 से घटाकर 1 घंटा (प्रत्येक सेक्शन के लिए 15 मिनट का सेक्शनल टाइमर) कर दिया गया है।
2. पेपर-II में बदलाव
पेपर-II में भी बदलाव हुआ है। पहले पेपर-II 'अंग्रेजी भाषा और कॉम्प्रीहेंशन का टेस्ट होता था, जिसमें 200 प्रश्न (200 अंक) और 2 घंटे का समय दिया जाता था। अब 2026 में पेपर-II का पैटर्न बदल दिया गया है। अब इसमें 4 विषय शामिल हैं - रीजनिंग (20 प्रश्न, 40 अंक), GK (20 प्रश्न, 40 अंक), गणित (20 प्रश्न, 40 अंक) तथा अंग्रेजी (40 प्रश्न, 80 अंक)। कुल 100 प्रश्न (200 अंक) होंगे और समय घटाकर 1 घंटा कर दिया गया है।
3. नेगेटिव मार्किंग - पहले पेपर-I और पेपर-II दोनों में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाते थे। अब पेपर-I में 0.25 अंक काटे जाएंगे, जबकि पेपर-II में गलत उत्तर पर 0.50 अंक का ऋणात्मक अंकन लागू होगा।
4. सीपीओ भर्ती में इस बार CISF सब इंस्पेक्टर फायर का नया पद जुड़ा है। CISF सब इंस्पेक्टर के 234 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता अलग मांगी गई है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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