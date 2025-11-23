Delhi School Admission 2026-27: कराना है बच्चों का एडमिशन? ये डॉक्यूमेंट सबसे जरूरी; देखें लिस्ट

संक्षेप: Delhi School Admission 2026-27: दिल्ली प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, KG और क्लास 1 एडमिशन 2026–27 के लिए पूरा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इसके लिए पता प्रमाण के कई दस्तावेज मान्य हैं।

Delhi School Admission 2026-27: हर साल एडमिशन सीजन में दिल्ली के अभिभावक उलझन और तनाव से गुजरते हैं, लेकिन इस बार शिक्षा निदेशालय (DoE) ने शुरुआत से ही प्रवेश प्रक्रिया साफ और पारदर्शी रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सत्र 2026-27 के लिए एडमिशन का पूरा कैलेंडर, नियम, पॉइंट सिस्टम, आयु सीमा और फीस सब कुछ एक ही सर्कुलर में जारी कर दिया गया है।

Delhi School Admission 2026-27: पते के लिए ये डॉक्यूमेंट जरूरी पते के प्रमाण के लिए माता-पिता किसी एक दस्तावेज को जमा कर सकते हैं, इनमें राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, डोमिसाइल, वोटर आईडी, बिजली या पानी का बिल, पासपोर्ट या आधार कार्ड सभी मान्य होंगे। इससे स्कूलों द्वारा अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स मांगने या अनावश्यक दबाव डालने की गुंजाइश नहीं रहेगी।

Delhi School Admission 2026-27: प्रॉस्पेक्टर खरीदने पर नहीं होना पड़ेगा मजबूर निदेशालय ने सख्ती से निर्देश दिया है कि स्कूल केवल 25 रुपये को ही प्रवेश रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर ले सकते हैं। किसी स्कूल को प्रॉस्पेक्टस खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव डालने की अनुमति नहीं है। फॉर्म आखिरी तारीख तक उपलब्ध रहे, यह भी अनिवार्य किया गया है।

सर्कुलर के मुताबिक हर स्कूल को अपने प्रवेश मानदंड और पॉइंट सिस्टम वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने होंगे। इससे एडमिशन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनेगी और अभिभावकों को सही जानकारी समय पर मिलेगी।

Delhi School Admission 2026-27: एडमिशन प्रक्रिया 4 दिसंबर से शुरू नया शैक्षणिक कैलेंडर भी जारी किया गया है। जिसमें एडमिशन के लिए 4 दिसंबर 2025 से आवेदन शुरू होंगे। 27 दिसंबर 2025 एडमिशन की आखिरी तारीख निर्धारित की गई है। इसके पहले स्कूलों को 28 नवंबर 2025 तक पॉइंट सिस्टम और मानदंड पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।

Delhi School Admission 2026-27: आवेदकों की सूची और पॉइंट अपलोड कब स्कूल 9 जनवरी 2026 तक सभी आवेदकों की सूची पोर्टल पर डालेंगे और 16 जनवरी को हर अभ्यर्थी को दिए गए अंक अपलोड होंगे। इससे चयन प्रक्रिया पूरी तरह डेटा-आधारित और निष्पक्ष रहेगी।

Delhi School Admission 2026-27: पहली चयन सूची और काउंसलिंग की तारीख क्या? पहली चयन सूची और वेटिंग लिस्ट 23 जनवरी 2026 को जारी होगी। इसके बाद 24 जनवरी से 3 फरवरी तक प्रश्न-समाधान विंडो अभिभावकों के लिए खुली रहेगी। जरूरत पड़ने पर दूसरी चयन सूची 9 फरवरी को जारी की जाएगी, और 10 से 16 फरवरी तक शिकायत समाधान का समय मिलेगा।