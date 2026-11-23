दिल्ली नर्सरी एडमिशन का शेड्यूल जारी, 1 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन, जानें आयु सीमा और जरूरी डॉक्यूमेंट
दिल्ली शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी दाखिले का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। 1 से 28 दिसंबर 2026 तक आवेदन होंगे, जबकि पहली चयन लिस्ट 20 जनवरी 2027 को जारी होगी।
अगर आप दिल्ली में रहते हैं और अपने नन्हे बच्चे का दाखिला किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में कराने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। शिक्षा निदेशालय (DoE), दिल्ली ने राजधानी के प्राइवेट स्कूलों में दाखिले का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत एक बड़ा बदलाव किया गया है, अब नर्सरी के साथ-साथ लोअर केजी (LKG) और अपर केजी (UKG) को भी तीन वर्षीय फाउंडेशनल स्टेज का हिस्सा बनाया गया है।
1 दिसंबर से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया, देखें सभी महत्वपूर्ण तिथियां
शिक्षा निदेशालय के शेड्यूल के अनुसार, सभी प्राइवेट स्कूल 23 नवंबर 2026 से आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर अपने एडमिशन क्राइटेरिया और पॉइंट्स सिस्टम अपलोड करना शुरू कर रहे हैं।
आवेदन प्रक्रिया शुरू और फॉर्म मिलने की तारीख: 1 दिसंबर 2026
स्कूलों में आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि: 28 दिसंबर 2026
ओपन सीटों पर आवेदकों के पॉइंट्स अपलोड होने की तिथि: 4 जनवरी 2027
पॉइंट्स को लेकर अभिभावकों की आपत्तियों का समाधान: 5 से 11 जनवरी 2027
चयनित बच्चों की पहली लिस्ट (वेटिंग लिस्ट सहित): 20 जनवरी 2027
दूसरी चयन लिस्ट (यदि सीटें खाली रहती हैं): 5 फरवरी 2027
दाखिला प्रक्रिया समाप्त होने की अंतिम तिथि: 12 मार्च 2027
नई व्यवस्था के तहत क्या है उम्र की सीमा?
सत्र 2027-28 के लिए बच्चे की आयु की गणना 31 मार्च 2027 के आधार पर की जाएगी। नए नियमों के अनुसार कक्षावार आयु सीमा इस प्रकार तय की गई है-
नर्सरी (बालवाटिका-1 / प्री-स्कूल 1): बच्चे की आयु 3 वर्ष से अधिक और 4 वर्ष से कम होनी चाहिए। जन्म 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच होना चाहिए।
लोअर केजी (LKG / बालवाटिका-2): बच्चे की आयु 4 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम होनी चाहिए। जन्म 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच होना चाहिए।
अपर केजी (UKG / बालवाटिका-3): बच्चे की आयु 5 वर्ष से अधिक और 6 वर्ष से कम होनी चाहिए। जन्म 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच होना चाहिए।
स्कूल प्रमुख के पास न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा में 1 महीने तक की छूट देने का अधिकार है, जिसके लिए अभिभावक प्रिंसिपल को लिखित आवेदन दे सकते हैं।
आवेदन के समय कौन-से डॉक्यूमेंट रखने होंगे तैयार?
माता-पिता को आवेदन फॉर्म भरते समय बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और निवास प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। निवास प्रमाण पत्र के रूप में माता या पिता के नाम का राशन कार्ड या स्मार्ट कार्ड (जिसमें बच्चे का नाम लिखा हो), बच्चे या माता-पिता का निवास प्रमाण पत्र, माता या पिता का वोटर आईडी कार्ड, बिजली/पानी/एमटीएनएल टेलीफोन बिल, पासपोर्ट या माता-पिता में से किसी एक का आधार कार्ड मान्य होगा।
इसके अलावा, सभी गैर-अल्पसंख्यक प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन की 25 प्रतिशत सीटें EWS, DG और दिव्यांग (CWSN) वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी, जिन पर दाखिला निदेशालय की अलग ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए होगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल 25 रुपये निर्धारित किया गया है और स्कूल प्रॉस्पेक्टस खरीदना पूरी तरह वैकल्पिक है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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रुचियां
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