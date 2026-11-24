दिल्ली नर्सरी दाखिले में 50 से 70 अंक घर स्कूल के बीच की दूरी के, पास वालों को फायदा
दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा के दाखिले में आसपास रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी। स्कूलों ने नेबरहुड मानदंड के तहत 50 से 70 अंक तक निर्धारित किए हैं।
दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा के दाखिले में आसपास रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी। स्कूलों ने नेबरहुड मानदंड के तहत 50 से 70 अंक तक निर्धारित किए हैं। इसके अलावा सिबलिंग, एल्युमिनी और एकल कन्या के लिए भी अंक तय किए गए हैं। राजधानी के 1700 से अधिक निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के दाखिले की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार से स्कूलों ने दाखिला मानदंड जारी करने शुरू कर दिए। हालांकि स्कूलों का कहना है कि सोमवार शाम तक शिक्षा निदेशालय का मानदंड मॉड्यूल नहीं खुला था। इस वजह से वे निर्धारित अंक अपलोड नहीं कर सके।
मयूर विहार स्थित विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने 100 अंकों के फॉर्मूले में नेबरहुड, सिबलिंग और एल्युमिनी (वार्ड) को शामिल किया है। स्कूल से घर की दूरी के आधार पर 50 से 70 अंक दिए जाएंगे। वहीं, सिबलिंग के लिए 20 और एल्युमिनी के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं।
छह किलोमीटर तक की दूरी पर 50 अंक मिलेंगे
इसी तरह डीपीएस ने घर से स्कूल की दूरी के आधार पर 20 से 50 अंक तय किए हैं। छह किलोमीटर तक की दूरी पर रहने वाले बच्चों को सर्वाधिक 50 अंक मिलेंगे। छह से आठ किलोमीटर की दूरी के लिए 40 और 15 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा सिबलिंग के लिए 26 और अभिभावकों के एल्युमिनी होने पर 12-12 अंक दिए जाएंगे।
एक दिसंबर से आवेदन शुरू, पोर्टल पर देना होगा विवरण
अभिभावक दाखिले के लिए एक दिसंबर से आवेदन कर सकेंगे। स्कूलों को आवेदन फॉर्म 28 दिसंबर 2026 (सोमवार) तक सभी आवेदकों के लिए उपलब्ध कराने होंगे। चार जनवरी 2027 तक स्कूलों को दाखिले के लिए आवेदन करने वाले बच्चों का विवरण शिक्षा निदेशालय के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। साथ ही प्रत्येक बच्चे को दिए गए अंकों का विवरण भी देना होगा।
दाखिले के लिए उम्र सीमा
कक्षा 31 मार्च 2027 तक निर्धारित आयु
नर्सरी (बालवाटिका एक) 3 साल से अधिक और 4 साल से कम
एलकेजी (बालवाटिका दो) 4 साल से ज्यादा और 5 साल से कम
यूकेजी (बालवाटिका तीन) 5 साल से अधिक और 6 साल से कम
पहली कक्षा 5 साल से ज्यादा और 6 साल से कम
निजी स्कूल प्रॉस्पेक्टस लेने का दबाव नहीं बना सकेंगे
राजधानी के निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। शिक्षा निदेशालय ने अभिभावकों को दाखिले से जुड़े जरूरी दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी है। स्कूल प्रॉस्पेक्टस खरीदने का दबाव नहीं बना सकेंगे।
कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे
● जन्म प्रमाणपत्र
● पहचान पत्र
● आधार कार्ड
● बिजली, टेलीफोन, पानी का बिल
● बच्चे के नाम का पासपोर्ट
● राशन कार्ड
आवेदन फॉर्म मिलने शुरू
01 दिसंबर 2026
पहली चयनित सूची (प्रतीक्षा सूची सहित)
20 जनवरी 2027
जमा करने की अंतिम तारीख
28 दिसंबर 2026
खाली सीटें रहने पर अगली सूची
22 फरवरी 2027
पहली सूची पर समस्याओं का निदान
21 से 28 जनवरी 2027
आवेदन करने वाले बच्चों की सूची
04 जनवरी 2027
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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