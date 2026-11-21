दिल्ली: अभिभावकों पर प्रॉस्पेक्टस खरीदने का स्कूल नहीं डाल सकता दबाव, दाखिला पंजीकरण फीस केवल 25 रुपये तय
दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिला 2027-28 शुरू हो गया है। आवेदन 28 दिसंबर तक होंगे। इस प्रक्रिया में प्रोस्पेक्टस पर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं।
बच्चे का पहला स्कूल कौन सा होगा। यह सवाल दिल्ली के हजारों घरों में फिर गूंजने लगा है। राजधानी के निजी स्कूलों में सत्र 2027-28 के लिए नर्सरी दाखिले की दौड़ शुरू हो गई है। अब अभिभावकों के पास सोचने का कम और तैयारी करने का ज्यादा वक्त है। शिक्षा निदेशालय ने साफ कहा है कि अभिभावक दाखिले से जुड़े दस्तावेज अभी से तैयार रखें। निदेशालय के निर्देश के मुताबिक हर स्कूल को अपना एडमिशन शेड्यूल नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर लगाना होगा। आवेदन फॉर्म सभी इच्छुक अभिभावकों को आखिरी तारीख तक उपलब्ध कराने होंगे। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 28 दिसंबर 2026 यानी सोमवार है।
प्रॉस्पेक्टस पर सख्ती
अभिभावकों की सबसे बड़ी शिकायत हर साल एक जैसी रहती है। स्कूल फॉर्म के साथ महंगा प्रॉस्पेक्टस थमा देते हैं। इस बार निदेशालय ने साफ किया है कि कोई स्कूल अभिभावकों पर प्रॉस्पेक्टस खरीदने का दबाव नहीं डाल सकता। पंजीकरण फीस के नाम पर भी स्कूल सिर्फ 25 रुपये ले सकेंगे। इससे ज्यादा मांगने वाले स्कूल पर शिकायत की जा सकती है।
कब क्या होगा
दाखिले की प्रक्रिया एक दिसंबर से शुरू होगी और आवेदन 28 दिसंबर तक चलेंगे। चयनित बच्चों की पहली सूची 20 जनवरी को आएगी। जिन्हें पहली सूची में जगह नहीं मिलेगी उनके लिए दूसरी सूची पांच फरवरी को जारी होगी। यानी पूरी प्रक्रिया करीब दो महीने में निपट जाएगी। तारीखों में किसी बदलाव की जानकारी निदेशालय की वेबसाइट और स्कूलों के नोटिस बोर्ड पर मिलती रहेगी।
उम्र का नियम
नए सत्र में नर्सरी के लिए बच्चे की उम्र 31 मार्च 2027 तक तीन साल पूरी होनी चाहिए। यह नियम नई शिक्षा नीति के हिसाब से तय हुआ है। निदेशालय ने स्कूलों को यह नियम सख्ती से मानने को कहा है। अभिभावक फॉर्म भरने से पहले बच्चे की उम्र जरूर जांच लें। गलत उम्र पर आवेदन रद्द हो सकता है।
एक और बदलाव इसी सत्र से दिख रहा है। 2027-28 से लोअर केजी नाम की नई कक्षा शुरू होगी। यानी बच्चों की शुरुआती पढ़ाई का ढांचा थोड़ा बदल जाएगा। नर्सरी के बाद लोअर केजी और अपर केजी आएंगे और फिर कक्षा एक। अभिभावकों को स्कूल से पूछ लेना चाहिए कि उनके यहां यह व्यवस्था किस तरह लागू होगी।
अभिभावक क्या करें
- जन्म प्रमाण पत्र और पते का सबूत पहले से निकाल कर रखें
- बच्चे और माता-पिता के पहचान पत्र की कॉपी तैयार रखें
- फॉर्म में भरी हर जानकारी दस्तावेजों से हूबहू मिलनी चाहिए
- हर स्कूल की अंक प्रणाली अलग हो सकती है। इसलिए पसंद के स्कूलों की वेबसाइट पर नियम ध्यान से पढ़ें
- आखिरी तारीख का इंतजार न करें। वेबसाइट पर भीड़ बढ़ने से परेशानी हो सकती है
राजधानी में 1700 से ज्यादा निजी मान्यता प्राप्त स्कूल हैं। हर साल इन स्कूलों की सीटों के लिए लाखों आवेदन आते हैं। ऐसे में पारदर्शिता सबसे बड़ा मुद्दा बन जाती है। निदेशालय ने स्कूलों से कहा है कि चयन की पूरी प्रक्रिया साफ और खुली रहे। जिन अभिभावकों को किसी भी स्तर पर गड़बड़ी लगे वे शिक्षा निदेशालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
कुल मिलाकर इस बार सरकार का जोर अभिभावकों की जेब और परेशानी कम करने पर है। अब देखना यह है कि स्कूल इन निर्देशों को जमीन पर कितना उतारते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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