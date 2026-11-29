दिल्ली-एनसीआर में नर्सरी एडमिशन के नियम अलग-अलग, नोएडा और गुरुग्राम के पापा-मम्मी न करें ये गलती
दिल्ली में नर्सरी दाखिले के फॉर्म एक दिसंबर से शुरू होंगे। लेकिन नोएडा गुरुग्राम गाजियाबाद के स्कूलों पर यह नियम लागू नहीं होता।
दिल्ली में एक दिसंबर से नर्सरी के फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन नोएडा गुरुग्राम गाजियाबाद या फरीदाबाद में रहते हैं तो दिल्ली की तारीख देखकर बैठे रहना भारी पड़ सकता है। कई स्कूलों में दाखिले की दौड़ महीनों पहले शुरू हो चुकी है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय यानी डीओई ने सत्र 2027-28 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा के लिए आवेदन एक दिसंबर से 28 दिसंबर 2026 तक होंगे। पहली लिस्ट 20 जनवरी 2027 को आएगी। दूसरी लिस्ट पांच फरवरी को निकलेगी। जरूरत पड़ी तो अगली लिस्ट 22 फरवरी को आएगी। पूरी प्रक्रिया 12 मार्च 2027 को खत्म हो जाएगी।
रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 25 रुपये है। कुल सीटों में से 75 फीसदी सामान्य वर्ग के लिए हैं। बाकी 25 फीसदी सीटें ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के बच्चों को मिलेंगी। हर स्कूल अपना दाखिला मापदंड खुद जारी करता है। फॉर्म और मापदंड edudel.nic.in पर देखे जा सकते हैं।
100 अंकों का खेल
दिल्ली के निजी स्कूल 100 अंकों की प्रणाली पर चलते हैं। घर से स्कूल की दूरी के अंक मिलते हैं। भाई या बहन उसी स्कूल में पढ़ रहे हों तो अंक जुड़ते हैं। माता-पिता उसी स्कूल के पूर्व छात्र रहे हों तो भी अंक मिलते हैं। नियम साफ हैं। स्कूल बच्चे या माता-पिता का इंटरव्यू नहीं ले सकते। दाखिले के नाम पर डोनेशन मांगना भी मना है। कई मनमाने मापदंडों पर रोक है। दो बच्चों के अंक बराबर निकलें तो फैसला ड्रॉ से होता है। मकसद यही है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे।
दिल्ली का नियम एनसीआर पर क्यों नहीं चलता
डीओई का दायरा सिर्फ दिल्ली के स्कूलों तक है। एनसीआर में दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश हरियाणा और राजस्थान के शहर आते हैं। ये आपस में जुड़े जरूर हैं लेकिन इनकी शिक्षा व्यवस्था अलग अलग राज्य सरकारें संभालती हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के निजी स्कूल उत्तर प्रदेश के नियमों से बंधे हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद के स्कूल हरियाणा के नियम मानते हैं। दिल्ली की अंक प्रणाली और तारीखें इन पर अपने आप लागू नहीं होतीं।
एनसीआर में तस्वीर कैसी है
दिल्ली की तरह यहां पूरे इलाके के लिए एक कैलेंडर नहीं है। सारे निजी स्कूलों के लिए एक जैसी अंक प्रणाली भी नहीं है। कई स्कूल अगस्त या सितंबर में ही दाखिले शुरू कर देते हैं। कुछ नवंबर या दिसंबर में रजिस्ट्रेशन खोलते हैं। हर स्कूल की तारीख और शर्तें अलग हैं।
कुछ स्कूल पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवेदन देखते हैं। कुछ स्कूल माता-पिता और बच्चे से बातचीत करते हैं। यह सब लागू नियमों के दायरे में होता है। जिला शिक्षा अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने इलाके के स्कूलों पर नजर रखते हैं। वे शिक्षा का अधिकार कानून यानी आरटीई के प्रावधानों की निगरानी भी करते हैं।
उम्र का हिसाब भी अलग हो सकता है
दिल्ली में नर्सरी के लिए बच्चे की उम्र 31 मार्च 2027 तक तीन साल से ज्यादा और चार साल से कम होनी चाहिए। यह शर्त सिर्फ दिल्ली के स्कूलों के लिए है। नोएडा गाजियाबाद गुरुग्राम और फरीदाबाद के स्कूल अपने राज्य के नियमों के हिसाब से अलग कटऑफ रख सकते हैं। इसलिए हर स्कूल से पूछ लेना ही ठीक रहेगा।
अब माता-पिता क्या करें
- अपने पसंद के स्कूलों की आधिकारिक वेबसाइट खंगालें
- दाखिला दफ्तर में सीधे फोन करें या जाकर मिलें
- रजिस्ट्रेशन की तारीख, उम्र की शर्त, जरूरी कागज और चयन का तरीका पक्का कर लें
आखिर में काम की बात
नोएडा या गुरुग्राम में रहने वाले कई परिवार मान लेते हैं कि एनसीआर एक है तो नियम भी एक होंगे। यह सोच गलत है। एक दिसंबर का इंतजार करने वाले परिवार को पता चल सकता है कि कई स्कूलों में रजिस्ट्रेशन महीनों पहले खुल चुका था। सबसे सुरक्षित रास्ता यही है कि हर स्कूल की अपनी सूचना खुद पढ़ें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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