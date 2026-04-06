दिल्ली नर्सरी दाखिले के लिए EWS कोटे का ड्रॉ निकला, इस साल कितने आवेदन आए
delhi nursery admission 2026: शिक्षा विभाग को इस वर्ष कुल 1,39,524 आवेदन प्राप्त हुए, ईडब्ल्यूएस श्रेणी में 1,38,536 और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में 988 हो गई है।
delhi nursery admission 2026: दिल्ली में नर्सरी दाखिले को लेकर हर साल जो बेचैनी और उम्मीदों का माहौल रहता है, वह इस बार भी देखने को मिला। हजारों माता-पिता की नजरें उस एक ड्रॉ पर टिकी थीं जो उनके बच्चे का भविष्य तय कर सकता था। सोमवार को जब कंप्यूटर से ड्रॉ निकला, तो किसी के चेहरे पर खुशी आई तो किसी की उम्मीदें अगली सूची पर टिक गईं।
कितने आए थे आवेदन
राजधानी के निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-2027 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित वर्ग और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी के अंतर्गत नर्सरी, केजी व पहली कक्षा में दाखिले के लिए सोमवार को पहला कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ निकाला गया। शिक्षा विभाग को इस वर्ष कुल 1,39,524 आवेदन प्राप्त हुए। ईडब्ल्यूएस श्रेणी में पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदनों की संख्या 1,38,536 है। वहीं, दूसरी ओर विशेष आवश्यकता श्रेणी में 988 हो गई है।
दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शिक्षा निदेशालय में इस प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों की उपस्थिति में ड्रॉ संपन्न कराया। उन्होंने कहा कि विशेष बात यह रही कि अभिभावकों ने स्वयं ड्रॉ निकाला। साथ ही, आवेदन प्रक्रिया को और अधिक सरल व पारदर्शी भी बनाया है। शिक्षा निदेशालय के मुताबिक इस वर्ष कुल सीट में वृद्धि हुई है।
वर्ष 2025-26 की तुलना में कुल स्कूलों की संख्या 2219 से बढ़कर 2308 हो गई है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत सीट 44,045 से बढ़कर 48,092 हो गई हैं। वहीं, विशेष आवश्यकता श्रेणी में सीट 6,471 से बढ़कर 7,609 तक पहुंची हैं। ऐसे में मौजूदा वर्ष में कुल सीटों की संख्या 50,516 से बढ़कर 55,701 हो गई है।
तकनीकी सुधारों पर विशेष ध्यान : शिक्षा मंत्री
कंप्यूटरीकृत ड्रॉ के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार प्रतिबद्ध है कि दिल्ली के प्रत्येक पात्र बच्चे को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिले। उन्होंने कहा कि इस वर्ष इन श्रेणियों में प्रवेश के लिए तकनीकी सुधारों, एनआईसी द्वारा विकसित और स्वीकृत सॉफ्टवेयर व आधार आधारित सत्यापन के माध्यम से त्रुटिपूर्ण आवेदनों पर रोक लगाई है। इससे वास्तविक लाभार्थियों को प्रवेश के अधिक अवसर प्राप्त हुए हैं। सूद ने यह भी स्पष्ट किया कि ड्रॉ का एक बार परिणाम फ्रीज होने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव