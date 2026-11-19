अब रोज जाना होगा स्कूल, दिल्ली-एनसीआर में GRAP-3 हटते ही स्कूलों ने बदला फैसला
ग्रैप स्टेज 3 हटने के बाद दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों में फिर से सामान्य कक्षाएं शुरू होंगी। गौतम बुद्ध नगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने हाइब्रिड मोड हटाने का आदेश दिया।
दिल्ली-एनसीआर के छोटे बच्चों के लिए राहत की खबर आई है। स्क्रीन के सामने बैठकर पढ़ने की मजबूरी अब खत्म हो रही है। स्कूल की घंटी फिर पूरे जोर से बजेगी और क्लासरूम में पहले जैसी चहल-पहल लौटेगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने ग्रैप के तीसरे चरण की पाबंदियां वापस ले ली हैं। आयोग के फैसले के बाद गौतम बुद्ध नगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों को निर्देश भेजा है। इसमें साफ कहा गया है कि अब सामान्य कक्षाएं चलेंगी। इस महीने की शुरुआत में हाइब्रिड मोड की जो व्यवस्था बनी थी वह खत्म मानी जाएगी। आदेश में लिखा है कि पूरे दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप स्टेज 3 हटा लिया गया है। इसलिए स्कूलों में पहले की तरह नियमित कक्षाएं कराने की व्यवस्था बहाल होगी।
दिवाली से पहले बिगड़ी थी हवा
दिवाली से ठीक पहले राजधानी और आसपास की हवा बहुत खराब हो गई थी। प्रदूषण का स्तर बढ़ता देख CAQM ने 6 नवंबर को तीसरे चरण के सारे उपाय लागू कर दिए। स्टेज 1 और स्टेज 2 की पाबंदियां पहले से चल ही रही थीं। शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक 6 नवंबर के CAQM आदेश के बाद 7 नवंबर को एक पत्र जारी हुआ। उसमें कक्षा 5 तक के बच्चों की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराने को कहा गया था। अब तीसरे चरण के उपाय हटने से स्कूलों को पुरानी व्यवस्था पर लौटने के लिए कह दिया गया है।
हाइब्रिड मोड में क्या था
उस दौरान स्कूलों को बच्चों के सामने दो रास्ते रखने थे। बच्चा चाहे तो स्कूल आए और चाहे तो घर से ऑनलाइन पढ़े। जहां सुविधा थी वहां यह विकल्प दिया गया। ऑनलाइन क्लास चुनने का फैसला बच्चों और उनके माता-पिता या अभिभावकों पर छोड़ा गया था। यह निर्देश पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर लागू था। इसके अलावा गुरुग्राम फरीदाबाद गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा और ग्रेटर नोएडा भी इसके दायरे में थे। एनसीआर के दूसरे राज्यों को भी अपने इलाकों में ऐसी ही व्यवस्था पर विचार करने की छूट दी गई थी।
दिल्ली में भी यही व्यवस्था
दिल्ली में शिक्षा निदेशालय ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को हाइब्रिड व्यवस्था लागू करने को कहा था। मान्यता प्राप्त निजी स्कूल भी इसमें शामिल थे। नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड के स्कूलों पर भी यही आदेश लागू हुआ। बाद में नोएडा ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के जिला शिक्षा अधिकारियों ने भी इसी तरह के निर्देश दिए। अब दिल्ली में शिक्षा निदेशालय ने 17 नवंबर के सर्कुलर में सभी स्कूलों को तुरंत प्रभाव से फिजिकल मोड में क्लास चलाने को कहा है।
राहत है पर सावधानी जरूरी
तीसरे चरण की पाबंदियां हटी हैं पर स्टेज 1 और स्टेज 2 के नियम अब भी लागू हैं। निर्माण और धूल पर रोक जैसे कदम जारी रहेंगे। 18 नवंबर को दिल्ली का AQI गिरकर 214 पर आ गया। फिर भी कुछ इलाकों में हवा अब भी खराब बनी हुई है। सर्दी का मौसम आगे और बढ़ेगा। ऐसे में हवा फिर बिगड़ी तो पाबंदियां लौट भी सकती हैं। माता-पिता को बच्चों की सेहत का ध्यान रखना होगा। मास्क साथ रखें और खांसी या सांस की दिक्कत हो तो डॉक्टर को दिखाएं। फिलहाल बच्चों के लिए खुशी की बात यही है कि दोस्तों के साथ बैठने का मौका लौट आया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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