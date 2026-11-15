16 नवंबर को बंद रहेंगे दिल्ली-NCR के स्कूल? छठ पूजा के मौके पर क्या कल रहेगा अवकाश, जानें ताजा अपडेट
छठ पूजा के मौके पर 16 नवंबर को दिल्ली के स्कूल बंद रहेंगे या नहीं? जानें दिल्ली-NCR स्कूलों की छुट्टी का अपडेट।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के स्कूली छात्रों और उनके माता-पिता के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। महापर्व छठ पूजा के शुभ अवसर पर सोमवार, 16 नवंबर 2026 को दिल्ली के सभी स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली के शिक्षा निदेशालय (DoE) ने 13 नवंबर को एक आधिकारिक सर्कुलर जारी कर इसकी पुष्टि की है। यह फैसला सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा 9 नवंबर को जारी उस नोटिस के बाद लिया गया है, जिसमें 16 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था।
किन-किन स्कूलों और दफ्तरों में रहेगी छुट्टी?
शिक्षा निदेशालय के आदेश के अनुसार, 16 नवंबर 2026 को अवकाश का नियम सभी प्रमुख शैक्षणिक और सरकारी संस्थानों पर समान रूप से लागू होगा। दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट-एडेड स्कूल सोमवार को पूरी तरह बंद रहेंगे। शिक्षा निदेशालय से मान्यता प्राप्त सभी गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में भी छठ पूजा की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सभी सरकारी दफ्तर और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) भी 16 नवंबर को बंद रहेंगे।
दिल्ली-NCR में प्रदूषण और हाइब्रिड क्लासेज का अपडेट
छठ पूजा की यह छुट्टी ऐसे समय में आई है जब दिल्ली-NCR के कई हिस्सों में खराब होती हवा की गुणवत्ता के कारण पहले से ही स्कूलों के खुलने को लेकर पाबंदियां लागू हैं। दीवाली से पहले ही दिल्ली, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के प्रशासन ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा लागू किए गए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत स्कूलों को ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में चलाने के निर्देश दिए थे। हाइब्रिड व्यवस्था के तहत जहां सुविधा उपलब्ध है, वहां छात्रों और अभिभावकों को यह विकल्प दिया गया है कि वे चाहें तो स्कूल जाकर कक्षाएं लें या घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई करें, ताकि बच्चों को बाहर की जहरीली हवा से बचाया जा सके।
अभिभावकों और छात्रों के लिए जरूरी सलाह
अधिकारियों ने यह भी साफ किया है कि 16 नवंबर को होने वाली बंदी पूरी तरह से छठ पूजा के सार्वजनिक अवकाश के कारण है। इसे प्रदूषण से जुड़े ऑनलाइन या हाइब्रिड कक्षाओं के निर्देशों से जोड़कर कन्फ्यूज न हों। छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे आगे के दिनों में फिजिकल अटेंडेंस और हाइब्रिड क्लासेज की व्यवस्था जानने के लिए अपने संबंधित स्कूल और जिला प्रशासन द्वारा जारी किए जाने वाले आधिकारिक नोटिस पर लगातार नजर बनाए रखें। स्कूल के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप, नोटिस बोर्ड या मोबाइल ऐप के मैसेज चेक करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स