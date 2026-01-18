Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़delhi ncr air pollution severe plus grap stage 4 school closure update 19 january 2026
दिल्ली-NCR में हवा सीवियर प्लस स्तर पर, ग्रैप स्टेज-4 लागू; क्या 19 जनवरी को स्कूल रहेंगे बंद?

दिल्ली-NCR में हवा सीवियर प्लस स्तर पर, ग्रैप स्टेज-4 लागू; क्या 19 जनवरी को स्कूल रहेंगे बंद?

संक्षेप:

दिल्ली-एनसीआर में जहरीली हवा के चलते ग्रैप स्टेज-4 लागू किया गया है, लेकिन 19 जनवरी को स्कूल बंद करने पर फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

Jan 18, 2026 05:33 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर वायु गुणवत्ता बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक हवा की स्थिति ‘सीवियर प्लस’ श्रेणी में दर्ज की गई, जिसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शनिवार को पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रैप स्टेज-4 की सख्त पाबंदियां लागू कर दीं। हालात बिगड़ने के साथ ही छात्रों और अभिभावकों के बीच यह सवाल तेज़ हो गया है कि क्या सोमवार, 19 जनवरी 2026 को स्कूल बंद रहेंगे?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ग्रैप स्टेज-4 लागू होने का क्या मतलब है

ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के चौथे चरण में प्रदूषण कम करने के लिए कड़े कदम उठाए जाते हैं। इसके तहत निर्माण गतिविधियों पर रोक, डीज़ल वाहनों पर अतिरिक्त पाबंदियां, उद्योगों की गतिविधियों में कटौती और धूल नियंत्रण जैसे उपाय शामिल होते हैं। इन नियमों का उद्देश्य हवा में मौजूद ज़हरीले कणों को जल्द से जल्द कम करना है।

स्कूल बंद करने पर स्थिति क्या है

फिलहाल दिल्ली या एनसीआर के किसी भी शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल, कॉलेज या अन्य शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और स्वास्थ्य जोखिम को ध्यान में रखते हुए आगे निर्णय लिया जा सकता है। यदि स्कूल बंद करने या समय में बदलाव से जुड़ा कोई निर्देश आता है, तो उसे सार्वजनिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा।

बच्चों और बुजुर्गों के लिए बढ़ी चिंता

‘सीवियर प्लस’ श्रेणी की हवा का असर सबसे ज़्यादा बच्चों, बुज़ुर्गों और सांस संबंधी रोगियों पर पड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे हालात में लंबे समय तक बाहर रहना नुकसानदेह हो सकता है। अभिभावकों से अपील की जा रही है कि वे बच्चों को अनावश्यक रूप से बाहर भेजने से बचें और स्कूल जाने की स्थिति में मास्क और अन्य सावधानियों का पालन कराएं।

प्रशासन की तैयारियां और अपील

प्रशासन ने नगर निगमों और संबंधित एजेंसियों को सड़कों की सफाई, पानी का छिड़काव और धूल नियंत्रण के उपाय तेज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि निजी वाहनों का उपयोग कम करें, सार्वजनिक परिवहन अपनाएं और कूड़ा-कचरा जलाने से बचें।

क्या आगे स्कूल बंद हो सकते हैं

पिछले अनुभवों के आधार पर, जब-जब प्रदूषण इस स्तर तक पहुंचा है, शिक्षण संस्थानों को अस्थायी रूप से बंद करने जैसे फैसले लिए गए हैं। हालांकि, हर बार निर्णय तत्काल परिस्थितियों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के बाद ही होता है। इसलिए यह कहना जल्दबाज़ी होगी कि 19 जनवरी को स्कूल बंद रहेंगे या नहीं।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Delhi
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।