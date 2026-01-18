दिल्ली-NCR में हवा सीवियर प्लस स्तर पर, ग्रैप स्टेज-4 लागू; क्या 19 जनवरी को स्कूल रहेंगे बंद?

संक्षेप: दिल्ली-एनसीआर में जहरीली हवा के चलते ग्रैप स्टेज-4 लागू किया गया है, लेकिन 19 जनवरी को स्कूल बंद करने पर फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर वायु गुणवत्ता बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक हवा की स्थिति ‘सीवियर प्लस’ श्रेणी में दर्ज की गई, जिसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शनिवार को पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रैप स्टेज-4 की सख्त पाबंदियां लागू कर दीं। हालात बिगड़ने के साथ ही छात्रों और अभिभावकों के बीच यह सवाल तेज़ हो गया है कि क्या सोमवार, 19 जनवरी 2026 को स्कूल बंद रहेंगे?

ग्रैप स्टेज-4 लागू होने का क्या मतलब है ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के चौथे चरण में प्रदूषण कम करने के लिए कड़े कदम उठाए जाते हैं। इसके तहत निर्माण गतिविधियों पर रोक, डीज़ल वाहनों पर अतिरिक्त पाबंदियां, उद्योगों की गतिविधियों में कटौती और धूल नियंत्रण जैसे उपाय शामिल होते हैं। इन नियमों का उद्देश्य हवा में मौजूद ज़हरीले कणों को जल्द से जल्द कम करना है।

स्कूल बंद करने पर स्थिति क्या है फिलहाल दिल्ली या एनसीआर के किसी भी शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल, कॉलेज या अन्य शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और स्वास्थ्य जोखिम को ध्यान में रखते हुए आगे निर्णय लिया जा सकता है। यदि स्कूल बंद करने या समय में बदलाव से जुड़ा कोई निर्देश आता है, तो उसे सार्वजनिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा।

बच्चों और बुजुर्गों के लिए बढ़ी चिंता ‘सीवियर प्लस’ श्रेणी की हवा का असर सबसे ज़्यादा बच्चों, बुज़ुर्गों और सांस संबंधी रोगियों पर पड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे हालात में लंबे समय तक बाहर रहना नुकसानदेह हो सकता है। अभिभावकों से अपील की जा रही है कि वे बच्चों को अनावश्यक रूप से बाहर भेजने से बचें और स्कूल जाने की स्थिति में मास्क और अन्य सावधानियों का पालन कराएं।

प्रशासन की तैयारियां और अपील प्रशासन ने नगर निगमों और संबंधित एजेंसियों को सड़कों की सफाई, पानी का छिड़काव और धूल नियंत्रण के उपाय तेज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि निजी वाहनों का उपयोग कम करें, सार्वजनिक परिवहन अपनाएं और कूड़ा-कचरा जलाने से बचें।