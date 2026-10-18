दिल्ली मेट्रो में सुपरवाइजर समेत 73 पदों पर निकली भर्ती, बिना परीक्षा मिलेगी जॉब, जानें योग्यता

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरशन यानी डीएमआरसी ने एग्जीक्यूटिव और नॉन-एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के तहत 73 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती की सबसे खास बात है कि उम्मीदवारों को कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी। योग्य उम्मीदवारों का चयन सीधे इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। च

अगर आप दिल्ली मेट्रो में काम करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। क्योंकि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरशन यानी डीएमआरसी ने एग्जीक्यूटिव और नॉन-एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के तहत 73 पदों पर भर्ती निकाली है। आर्किटेक्चर, सिविल/ट्रैक, सिग्नलिंग और टेलीक्युनिकेशन, एनवायरमेंट इन 4 विभाग में भर्तियां की जाएंगी। इस भर्ती की सबसे खास बात है कि उम्मीदवारों को कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी। योग्य उम्मीदवारों का चयन सीधे इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। चलिए जानते हैं कि इस भर्ती के लिए कौन आवेदन कर सकता है।

दिल्ली मेट्रो में किस विभाग में कितने पद? डीएमआरसी ने कुल 73 पदों के लिए सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन जारी किया है।

सिविल/ट्रैक विभाग- 42 सुपरवाइजर और 12 इंजीनियर (कुल 54 पद)

सिग्नलिंग एंड टेलीकम्यूनिकेशन- 7 सुपरवाइजर और 4 इंजीनियर/सीनियर इंजीनियर (कुल 11 पद)

एनवायरमेंट विभाग- 3 सुपरवाइजर और 2 इंजीनियर/सीनियर इंजीनियर (कुल 5 पद)

आर्किटेक्चर विभाग- 2 सुपरवाइजर और 1 इंजीनियर/सीनियर इंजीनियर (कुल 03 पद)

भर्ती के लिए योग्यता दिल्ली मेट्रो की यह भर्ती डेप्यूटेशन और पोस्ट रिटायरमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल इंगेजमेंट (PRCE) बेस पर की जा रही है। इसीलिए योग्यता संबंधित सभी नियम इसी को देखते हुए तय किए गए हैं।

उम्र सीमा: डेप्यूटेशन के बेस पर आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों की उम्र अधिकतम 55 साल होनी चाहिए। वहीं पोस्ट रिटायरमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल इंगेजमेंट (PRCE) मामले में न्यूनतम 55 वर्ष से 62 वर्ष तक के अभ्यर्थी भी योग्य होंगे।

अनुभव: आवेदक किसी सरकारी संगठन, रेलवे, पीएसयू या मेट्रो कॉर्पोरेशन में कार्यरत हों या रिटायर्ड हों।

पे-लेवल अनुभव: सुपरवाइजर के लिए पे-लेवल 6 से 9 में कम से कम 5 साल, इंजीनियर के लिए पे-लेवल 9/10 में 3 साल और सीनियर इंजीनियर के लिए पे-लेवल 11 में 5 साल का अनुभव जरूरी है।

कितना होगा वेतन DMRC ने दिल्ली और जयपुर जैसे आउटस्टेशन प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अलग-अलग सैलरी तय की है। दिल्ली ऑफिस में सीनियर इंजीनियर को हर महीने 96600 रुपये, जबकि जयपुर प्रोजेक्ट में 106300 रुपये वेतन मिलेगा। इसी तरह, इंजीनियर को दिल्ली में 75200 रुपये और जयपुर में 82700 रुपये मासिक सैलरी मिलेगी। वहीं, सुपरवाइजर (लेवल 1, 2 और 3) के पदों पर दिल्ली में हर महीने 56300 से 72600 रुपये और जयपुर में 61900 से 79900 रुपये तक वेतन दिया जाएगा।

DMRC सेलेक्शन प्रोसेस जो कैंडिडेट्स इन पदों के लिए डेप्यूटेशन बेस पर आवेदन करेंगे उन्हें केवल पर्सनल इंटरव्यू देना होगा। वहीं PRCE बेसिस पर पर्सनल इंटरव्यू के साथ मेडिकल फिटनेट एग्जामिनेशन भी देना होगा।वंबर के दूसरे हफ्ते में ही डीएमआरसी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर देगा। इसके बाद स्क्रीनिंग का प्रोसेस नवंबर के तीसरे हफ्ते में ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में आयोजित किए जाएंगे।

कैसे करें अप्लाई इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स नोटिफिकेशन से वैकेंसी का एप्लिकेशन फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते है। इसके बाद इसे भरकर सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ स्पीड पोस्ट के जरिए 'एडमिशनल जनरल मैनेजर/एचआर/पी/दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मेट्रो भवन, फायर ब्रिज, लेन, बारहखंबा रोड, नई दिल्ली'इस पते पर भेज दें। अभ्यर्थी फॉर्म और स्कैन की गई कॉपी डीएमआरसी को ईमेल के जरिए career@dmrc.org पर भेज सकते हैं।