दिल्ली में 2500 सफाई कर्मचारियों की होगी भर्ती, जल्द जारी होगा विज्ञापन, जानिए कौन कर सकता है आवेदन
दिल्ली नगर निगम ने सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 2,500 नए कर्मचारियों की भर्ती का फैसला किया है। भर्ती के लिए जल्द विज्ञापन जारी होगा।
दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली नगर निगम प्रशासन 2,500 अवकाशकालीन वैकल्पिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। खास बात यह है कि इस भर्ती में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। निगम प्रशासन ने साफ किया है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी। इस संबंध में महापौर प्रवेश वाही, स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा और नियुक्ति, पदोन्नति, अनुशासनात्मक एवं संबद्ध समिति के अध्यक्ष मुकेश गोयल ने प्रेसवार्ता कर भर्ती से जुड़ी जानकारी साझा की।
18 से 35 साल के युवा कर सकेंगे आवेदन
निगम की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही आवेदन करने वाले व्यक्ति को दिल्ली में पिछले पांच वर्षों से रहने का प्रमाण भी देना होगा।
एक और महत्वपूर्ण शर्त यह रखी गई है कि अभ्यर्थी का निवास उसी जोन के अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए, जहां के लिए वह आवेदन कर रहा है। यानी संबंधित जोन में रहने वाले लोगों को वहां की सफाई व्यवस्था में काम करने का अवसर दिया जाएगा। निगम का मानना है कि स्थानीय लोगों की नियुक्ति होने से कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल तक पहुंचने में परेशानी नहीं होगी और सफाई व्यवस्था को भी सुचारु बनाए रखने में मदद मिलेगी।
आवेदन के लिए नहीं देना होगा कोई शुल्क
इस भर्ती की एक खास बात यह है कि आवेदन पत्र पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने का समान अवसर मिलेगा।
निगम प्रशासन का कहना है कि आवेदन शुल्क नहीं लेने का फैसला इसलिए किया गया है, ताकि पैसे की कमी के कारण कोई भी पात्र व्यक्ति भर्ती प्रक्रिया से बाहर न रह जाए।
आवेदन की प्राप्ति से लेकर दस्तावेजों की जांच और शारीरिक परीक्षण तक पूरी प्रक्रिया निर्धारित भर्ती नियमों और पात्रता शर्तों के अनुसार होगी।
भर्ती प्रक्रिया की निगरानी के लिए बनेंगी तीन टीमें
भर्ती में किसी तरह की गड़बड़ी या पक्षपात की गुंजाइश न रहे, इसके लिए निगम प्रशासन ने विशेष व्यवस्था करने की बात कही है। भर्ती प्रक्रिया की निगरानी के लिए जोन के उपायुक्त स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में तीन अलग-अलग टीमें गठित की जाएंगी।
ये टीमें तीन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालेंगी। पहली टीम अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया देखेगी। दूसरी टीम आवेदनों और जरूरी दस्तावेजों की जांच करेगी। वहीं तीसरी टीम शारीरिक परीक्षण की प्रक्रिया पर नजर रखेगी। निगम के पदाधिकारियों के मुताबिक, इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य भर्ती को पारदर्शी बनाना और योग्य अभ्यर्थियों को मौका देना है।
आखिर क्यों निगम को पड़ रही है 2,500 कर्मचारियों की जरूरत?
महापौर प्रवेश वाही ने भर्ती की जरूरत बताते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों में सफाई व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी जिम्मेदारी है। सप्ताह के दौरान किसी न किसी कारण से प्रत्येक वार्ड में करीब 15 से 20 फीसदी सफाई कर्मचारी अवकाश पर रहते हैं।
ऐसे में नियमित कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए 2,500 अवकाशकालीन वैकल्पिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है।
इन कर्मचारियों को दैनिक वेतन के आधार पर काम दिया जाएगा। जब नियमित सफाई कर्मचारी छुट्टी पर होंगे, तब उनकी जगह ये वैकल्पिक कर्मचारी जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे सफाई का काम लगातार जारी रखा जा सकेगा और कर्मचारियों की कमी के कारण किसी वार्ड में सफाई व्यवस्था बाधित नहीं होगी।
संविदा आधार पर होगी सीधी भर्ती
महापौर ने स्पष्ट किया कि यह निगम प्रशासन की ओर से संविदा आधार पर की जाने वाली सीधी भर्ती प्रक्रिया है। चयनित कर्मचारियों को दैनिक वेतन के आधार पर काम करना होगा। हालांकि, इस भर्ती को लेकर एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है। निगम के पदाधिकारियों के अनुसार, संविदा पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को भविष्य में नियमित होने का अवसर भी मिल सकता है। इसके लिए लगभग 10 से 12 वर्षों की अवधि का उल्लेख किया गया है। इससे उन अभ्यर्थियों को लंबे समय तक काम करने का अवसर मिल सकता है, जो निगम की सफाई व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं।
विज्ञापन जारी होने के बाद सामने आएंगी आवेदन की पूरी जानकारी
फिलहाल निगम प्रशासन ने भर्ती की घोषणा की है और जल्द विज्ञापन जारी करने की बात कही है। विज्ञापन में आवेदन की तारीख, आवेदन जमा करने का स्थान, जरूरी दस्तावेज, शारीरिक परीक्षण और चयन प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आएगी। इसलिए इच्छुक अभ्यर्थियों को निगम की आधिकारिक घोषणा पर नजर रखनी चाहिए। आवेदन करने से पहले दिल्ली में पांच साल के निवास प्रमाण और संबंधित जोन में निवास से जुड़े दस्तावेज तैयार रखना भी उपयोगी होगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
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