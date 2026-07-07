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Delhi High Court Vacancy 2026: दिल्ली हाई कोर्ट में जज बनने का सुनहरा मौका, 1.94 लाख तक मिलेगी सैलरी

By Prachi
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Delhi Higher Judicial Service Exam 2026: दिल्ली हाई कोर्ट ने हायर जुडिशियल सर्विस (DHJS) परीक्षा 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।

Delhi High Court Vacancy 2026: दिल्ली हाई कोर्ट में जज बनने का सुनहरा मौका, 1.94 लाख तक मिलेगी सैलरी

Delhi High Court Vacancy 2026: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस (DHJS) परीक्षा 2026 के माध्यम से सीधे भर्ती के लिए युवाओं के आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस प्रतिष्ठित भर्ती अभियान के तहत कुल 27 रिक्त पदों को भरा जाना है। जो भी योग्य उम्मीदवार सीधे तौर पर उच्च न्यायिक सेवा का हिस्सा बनकर देश की राजधानी में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, वे दिल्ली हाई कोर्ट के आधिकारिक पोर्टल delhihighcourt.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन की महत्वपूर्ण तारीखें और परीक्षा शेड्यूल

आयोग द्वारा जारी टाइमलाइन के मुताबिक, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 जुलाई 2026 (सुबह 10:00 बजे) से शुरू हो चुकी है। इस परीक्षा के लिए फॉर्म सबमिट करने तथा ऑनलाइन माध्यम से फीस का भुगतान करने की अंतिम तारीख 15 जुलाई 2026 (शाम 5:30 बजे) तय की गई है। दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा 26 जुलाई 2026 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक आयोजित की जाएगी।

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कौन कर सकता है आवेदन? जानें आवश्यक योग्यता और आयु सीमा

शैक्षणिक और अनुभव की शर्त: आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवार के पास कानून में स्नातक (LLB) की डिग्री होनी चाहिए और 15 जुलाई 2026 तक बतौर एडवोकेट (वकील) निरंतर कम से कम 7 वर्ष की वकालत का अनुभव होना आवश्यक है। न्यायिक अधिकारियों के मामले में भी 7 वर्ष का संयुक्त अनुभव मांगा गया है।

आयु सीमा: इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 15 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

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सैलरी

दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस में चयनित होने वाले अधिकारियों को पे-लेवल (J-5) के तहत बेहद शानदार सैलरी पैकेज मिलता है। इनका वेतनमान 1,44,840 रुपये से लेकर 1,94,660 रुपये प्रतिमाह तक होता है, जिसके साथ कई तरह के सरकारी भत्ते और सुविधाएं भी शामिल हैं।

चयन प्रक्रिया

चयन की प्रक्रिया तीन मुख्य चरणों में संपन्न होगी। सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रारंभिक परीक्षा होगी, जिसमें 25% की नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। इसे पास करने वाले मुख्य परीक्षा में बैठेंगे और आखिरी चरण में इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा।

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आवेदन शुल्क की जानकारी

सामान्य श्रेणी (General) के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 2,000 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और दिव्यांग (PwD) श्रेणी के उम्मीदवारों को 500 रुपये शुल्क देना होगा। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.delhihighcourt.nic.in पर जाकर दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़कर अपना फॉर्म अंतिम समय से पहले जरूर सबमिट कर दें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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