दिल्ली के बाहर क्यों पढ़ा रहे? इस नामी यूनिवर्सिटी को हाई कोर्ट का नोटिस, दिल्ली सरकार और UGC से भी मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक दायर याचिका के मद्देनजर GGSIPU से पूछा कि क्यों दिल्ली की सीमा से बाहर पढ़ाई हो रही? याचिका में छात्रों के हितों की सुरक्षा, UGC जांच और कानूनी दायरे की दुहाई दी गई है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 3 Sep 2025 03:19 PM
राजधानी दिल्ली की नामी यूनिवर्सिटी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी (GGSIPU) को दिल्ली हाई कोर्ट नोटिस जारी कर बड़ा सवाल खड़ा किया है। हाई कोर्ट ने बुधवार को यूनिवर्सिटी उस याचिका से जुड़े मामले में नोटिश भेजा जिसमें यूनिवर्सिटी पर आरोप लगाया गया है कि वह अपने दायरे यानी दिल्ली की सीमा से बाहर भी शैक्षणिक गतिविधियां और कॉलेज चला रही है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिकाकर्ता ने अदालत से साफ मांग की है कि यूनिवर्सिटी को तुरंत दिल्ली से बाहर की सभी गतिविधियां बंद करने का आदेश दिया जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि पहले से दिल्ली से बाहर के कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था बनाई जाए, ताकि उनकी पढ़ाई बीच में प्रभावित न हो।

याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) को न केवल GGSIPU बल्कि उन तमाम यूनिवर्सिटी की जांच करनी चाहिए जो बिना अनुमति अपनी सीमा से बाहर शिक्षण कार्यक्रम चला रही हैं। साथ ही दिल्ली सरकार को भी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई है कि यूनिवर्सिटी केवल राजधानी की सीमा तक ही सीमित रहे, जैसा कि उसके एक्ट में प्रावधान है।

क्या है आरोप

आरोप है कि यूनिवर्सिटी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी अपनी गतिविधियां चला रही है। यह कदम सीधे तौर पर यूजीसी के दिशा-निर्देशों के खिलाफ है। यूजीसी ने पहले ही साफ कर दिया है कि किसी भी यूनिवर्सिटी को दिल्ली से बाहर ऑफ-कैंपस सेंटर खोलने, कॉलेज संबद्ध करने या एडमिशन लेने की इजाजत नहीं है, जब तक उसे इसकी अनुमति न मिली हो।

इस पूरे मामले का एक और अहम पहलू दिल्ली के छात्रों के लिए 85% आरक्षण नीति से जुड़ा है। याचिका में कहा गया है कि बाहर के कॉलेज जब इस ढांचे में शामिल होते हैं तो यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि यह कोटा किन छात्रों पर लागू होगा। इससे दिल्ली के छात्रों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।

दिल्ली सरकार और यूजीसी से भी मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल इस याचिका में 1998 के गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एक्ट को भी चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि दिल्ली विधानसभा ने अपनी सीमा से बाहर लागू होने वाला कानून बनाकर संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। दिल्ली सरकार को पूरे भारत में लागू होने वाला कानून बनाने का अधिकार नहीं है। अब हाईकोर्ट ने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली सरकार और यूजीसी से इस मामले पर जवाब मांगा है। अदालत में अगली सुनवाई में यह तय होगा कि क्या यूनिवर्सिटी दिल्ली की सीमा से बाहर कॉलेज संबद्ध रख सकती है या नहीं।

