लॉ छात्रों की इंटर्नशिप केवल छुट्टियों में करने की शर्त को चुनौती, हाईकोर्ट ने बीसीआई को जारी किया नोटिस
मामले को 27 जनवरी 2027 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। यह याचिका महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट के चौथे वर्ष के बीए एलएलबी (ऑनर्स) के छात्र आर्यन पाठक ने दायर की है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के 2014 के एक सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस याचिका में कानून के छात्र को शैक्षणिक सत्र के दौरान इंटर्नशिप करने से रोकते हुए केवल छुट्टियों में इंटर्नशिप की अनुमति दी गई है।
न्यायमूर्ति जस्मीत सिंह की पीठ ने बीसीआई, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी व महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट से जवाब मांगा है। मामले को 27 जनवरी 2027 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। यह याचिका महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट के चौथे वर्ष के बीए एलएलबी (ऑनर्स) के छात्र आर्यन पाठक ने दायर की है। उन्होंने 11 सितंबर 2014 के बीसीआई सर्कुलर को रद्द करने की मांग की। उनका तर्क है कि यह सर्कुलर कानूनी शिक्षा नियम, 2008 की अनुसूची III के नियम 25 में निर्धारित नहीं की गई अतिरिक्त पाबंदी लगाता है। पाठक ने अपने संस्थान के उस फैसले को भी चुनौती दी, जिसके तहत उन्हें लॉ फर्म साईकृष्णा एंड एसोसिएट्स में 1 फरवरी से 27 फरवरी 2027 तक चार सप्ताह की इंटर्नशिप करने की अनुमति व अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) देने से इनकार कर दिया गया। याचिका के अनुसार नियम 25 के तहत पांच वर्षीय लॉ कोर्स करने वाले छात्रों को अपनी पढ़ाई के दौरान कम से कम 20 सप्ताह की इंटर्नशिप पूरी करनी होती है। हालांकि यह नियम किसी एक वर्ष में लगातार इंटर्नशिप की अवधि को अधिकतम चार सप्ताह तक सीमित करता है, लेकिन यह नहीं कहता कि इंटर्नशिप केवल छुट्टियों के दौरान ही की जा सकती है।
पाठक का तर्क है कि बीसीआई ने 2014 के सर्कुलर के जरिए बिना किसी वैधानिक प्रावधान का हवाला दिए अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि बीसीआई ने एडवोकेट एक्ट, 1961 की धारा 7(1)(h) के तहत आवश्यक विश्वविद्यालयों से परामर्श किए बिना यह सर्कुलर जारी किया। याचिका में कहा गया कि विभिन्न लॉ यूनिवर्सिटी व कॉलेजों के अलग-अलग शैक्षणिक कैलेंडर के कारण यह पाबंदी छात्रों के लिए विशेष रूप से परेशानी पैदा करती है। कुछ संस्थान इंटर्नशिप के लिए अलग समय निर्धारित करते हैं, जबकि अन्य में केवल छोटी शीतकालीन छुट्टियां होती हैं। ऐसे में छात्रों के लिए निर्धारित छुट्टियों के दौरान इंटर्नशिप हासिल करना मुश्किल हो जाता है। याचिका में यह भी कहा गया कि पांच वर्षीय लॉ कोर्स की कुल सीटों में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों की हिस्सेदारी केवल लगभग दो प्रतिशत है। ऐसे में संबद्ध लॉ कॉलेजों के छात्र बहुसंख्यक हैं। वे इस प्रतिबंध से असमान रूप से प्रभावित होते हैं। पाठक ने फरवरी 2024 में पेश कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 142वीं रिपोर्ट का भी हवाला दिया। इस रिपोर्ट में स्नातक स्तर के लॉ छात्रों के लिए प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में दो महीने की अप्रेंटिसशिप की सिफारिश की गई।
अपने मामले के संबंध में पाठक ने बताया कि उन्होंने अगस्त में साईकृष्णा एंड एसोसिएट्स में इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया था। बाद में उन्हें फरवरी 2027 के लिए इंटर्नशिप की पेशकश मिली। उनका आवेदन संस्थान के इंटर्नशिप व प्लेसमेंट सेल के माध्यम से आगे भेजा गया। उन्होंने निर्धारित उपस्थिति संबंधी शर्तों का पालन करने का आश्वासन देते हुए नोटरीकृत अंडरटेकिंग भी जमा की। हालांकि संस्थान ने कथित तौर पर 2 सितंबर को एनओसी देने से इनकार कर दिया गया। इसके लिए आधार दिया गया कि इंटर्नशिप शैक्षणिक सेमेस्टर के दौरान होगी और इसकी अनुमति देने पर अन्य छात्र भी इसी तरह की अनुमति मांग सकते हैं। पाठक का आरोप है कि संस्थान ने यह फैसला मौखिक रूप से बताया। इसका कारण दर्ज करते हुए कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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