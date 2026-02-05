Hindustan Hindi News
मेडिकल पढ़ाई में जरूरत पड़े तो कॉलेज बदलेगा छात्र, हाई कोर्ट दिया सख्त आदेश; जानिए पूरा मामला

मेडिकल पढ़ाई में जरूरत पड़े तो कॉलेज बदलेगा छात्र, हाई कोर्ट दिया सख्त आदेश; जानिए पूरा मामला

संक्षेप:

दिल्ली हाई कोर्ट ने मेडिकल छात्रों के ट्रांसफर पर पूरी रोक को असंवैधानिक बताया। कोर्ट ने दिव्यांग छात्र के मामले में NMC को माइग्रेशन नीति बनाने का निर्देश दिया।

Feb 05, 2026 07:09 pm IST
कभी-कभी कानून की किताबों में लिखी बातें जमीन पर इंसान की जिंदगी से टकरा जाती हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने ठीक वहीं दखल दिया है, जहां नियम, संवेदना पर भारी पड़ रहे थे। मेडिकल छात्र के ट्रांसफर पर पूरी पाबंदी को अदालत ने न सिर्फ गलत ठहराया, बल्कि साफ कहा कि एकरूपता के नाम पर किसी छात्र के भविष्य और सेहत की अनदेखी नहीं की जा सकती।

क्या था पूरा मामला

यह मामला एक ऐसे मेडिकल छात्र से जुड़ा है जिसे 40 प्रतिशत दृष्टिबाधिता है। छात्र राजस्थान के बाड़मेर स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, लेकिन वहां की कड़ी जलवायु उसकी सेहत पर बुरा असर डाल रही थी। छात्र ने दिल्ली के किसी मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर की मांग की। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन, 2023 के रेगुलेशन 18 का हवाला देते हुए माइग्रेशन से इनकार कर दिया, क्योंकि इस नियम में मेडिकल छात्रों के ट्रांसफर पर लगभग पूरी रोक है।

हाई कोर्ट ने क्या कहा

मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने कहा कि मेडिकल शिक्षा में मानक और एकरूपता बनाए रखने के नाम पर ट्रांसफर पर “पूरी तरह पाबंदी” लगाना न तो तर्कसंगत है और न ही संविधान के अनुरूप। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि यह नियम “manifestly unreasonable and arbitrary” यानी साफ तौर पर मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।

NMC की दलील क्यों नहीं चली

NMC ने तर्क दिया कि माइग्रेशन की इजाजत देने से दुरुपयोग हो सकता है। इस पर हाईकोर्ट ने दो टूक कहा कि दुरुपयोग की आशंका के नाम पर किसी नागरिक के वैध अधिकार छीने नहीं जा सकते। अदालत का कहना था कि अगर गलत इस्तेमाल की संभावना है तो उसके लिए सख्त शर्तें बनाई जाएं, लेकिन हर हाल में दरवाजा बंद कर देना न्यायसंगत नहीं है।

दिव्यांग अधिकार कानून की अहम भूमिका

हाई कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (PwD Act) का जिक्र करते हुए कहा कि यह कानून सरकारी दिव्यांग व्यक्तियों को “उचित आवास” और “उपयुक्त वातावरण” देने के लिए बाध्य करता है। बाड़मेर की कठोर जलवायु से छात्रों की हालत बिगड़ने की बात सामने आने के बाद भी स्थानांतरण से इनकार करना इस कानून की भावना के खिलाफ है।

किताबों की शोभा बनकर नहीं रह सकते कानून: हाई कोर्ट

अदालत ने एक कड़ी टिप्पणी में कहा कि संसद द्वारा बनाए गए कानून सिर्फ अलमारी में सजी “सजावटी साहित्य” बनकर नहीं रह सकते। उन्हें जमीनी हकीकत में लागू भी होना चाहिए। यह टिप्पणी सीधे तौर पर उन प्रशासनिक रवैयों पर थी, जहां नियमों की आड़ में मानवीय पहलू को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है।

मौसम की जानकारी वाली दलील पर कोर्ट सख्त

NMC की ओर से यह कहा गया कि छात्र को बाड़मेर का मौसम पहले से पता था। इस पर अदालत ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि यह दलील छात्र के घावों पर नमक रगड़ने जैसी है।

कोर्ट ने यह भी रिकॉर्ड किया कि छात्र ने बाड़मेर का कॉलेज अपनी कम मेरिट की वजह से नहीं चुना था, बल्कि उसे शुरुआती काउंसलिंग राउंड में भाग लेने का मौका नहीं दिया गया। अदालत के हस्तक्षेप के बाद ही वह काउंसलिंग के आखिरी चरण में शामिल हो सका, जब विकल्प बहुत कम बचते हैं।

रेगुलेशन 18 क्यों हुआ रद्द

पीठ ने कहा कि तर्कसंगतता, समानता का ही एक पहलू है। राज्य या उसकी किसी संस्था का हर फैसला तर्कसंगत होना चाहिए। इसी आधार पर अदालत ने ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन, 2023 के रेगुलेशन 18 को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया।

हाईकोर्ट ने NMC को आदेश दिया है कि वह तीन हफ्ते के भीतर छात्र की ट्रांसफर अर्जी पर फैसला करे। साथ ही, अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि मेडिकल छात्रों के माइग्रेशन को लेकर एक “उचित नीति” बनाई जाए, जिसमें जरूरी शर्तें और सुरक्षा उपाय शामिल हों।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव

और पढ़ें
