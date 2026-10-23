बच्चों को यूनिफॉर्म मिलेगी या पैसे? दिल्ली सरकार की नीति पर हाईकोर्ट का फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस और वंचित वर्ग के बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म की जगह नकद सहायता देने की नीति को सही ठहराया और जस्टिस फॉर ऑल की याचिका खारिज की।
गरीब बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म पर दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने साफ कहा कि यूनिफॉर्म के बदले पैसे देने की नीति को मनमानी नहीं कहा जा सकता। इसी के साथ इस नीति के खिलाफ लगी पुनर्विचार याचिका खारिज हो गई। नई दिल्ली से आई खबर के मुताबिक यह फैसला जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस रेणु भटनागर की बेंच ने सुनाया। आदेश 12 अक्टूबर को पारित हुआ था। याचिका संगठन जस्टिस फॉर ऑल ने लगाई थी। संगठन ने अदालत के 23 जनवरी 2026 के फैसले को चुनौती दी थी।
क्या था पूरा मामला
मूल याचिका शिक्षा का अधिकार कानून 2009 को लागू कराने के लिए थी। मांग थी कि निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस और वंचित वर्ग के कोटे से दाखिला पाने वाले बच्चों को मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म मिले। साथ ही पढ़ाई का बाकी सामान भी दिया जाए। इसमें सहायता प्राप्त और बिना सहायता वाले दोनों तरह के मान्यता प्राप्त स्कूल शामिल थे। विवाद तब शुरू हुआ जब दिल्ली सरकार ने 10 जून 2025 को नई नीति बनाई। इसके तहत यूनिफॉर्म सीधे बांटने की जगह बच्चों को आर्थिक मदद देने का फैसला हुआ। मदद की रकम से परिवार खुद यूनिफॉर्म खरीद सकेंगे।
सरकार ने क्या दलील दी
सरकार का कहना था कि यूनिफॉर्म खरीदना और बांटना बहुत झंझट का काम है। इससे शिक्षा विभाग और स्कूलों पर अलग से बोझ पड़ता है। सरकार ने यह भी बताया कि गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस से टेंडर निकालने में आमतौर पर छह महीने लग जाते हैं। ऊपर से हर स्कूल की यूनिफॉर्म का डिजाइन रंग और माप अलग होता है। हाईकोर्ट ने इन दलीलों को मानते हुए इसी साल जनवरी में अपना 13 अप्रैल 2023 का आदेश बदल दिया था। तब सरकार को निर्देश मिला कि वह पात्र बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए पर्याप्त रकम जरूर दे।
पुनर्विचार याचिका में क्या कहा गया
जस्टिस फॉर ऑल का कहना था कि उसे जवाब दाखिल करने का मौका नहीं मिला। संगठन ने यह भी तर्क दिया कि नीति शिक्षा के अधिकार कानून की भावना के खिलाफ है। बेंच ने पहली बात सिरे से नकार दी। अदालत ने कहा कि याचिका दायर होने के बाद याचिकाकर्ता को पूरा समय दिया गया था। उसके वकील पेश हुए और पूरी बहस भी की। उन्होंने जवाब के लिए कभी वक्त नहीं मांगा। इसलिए सुनवाई ठीक से न होने का आरोप टिकता नहीं।
कानून की दूसरी दलील पर अदालत की राय
नीति पर उठे सवाल के बारे में बेंच ने कहा कि कानून के प्रावधान और सरकार की नीति पहले ही जांचे जा चुके हैं। वही तर्क अब दोबारा रखे जा रहे हैं। अदालत के मुताबिक यह याचिका असल में पूरा मामला फिर से लड़ने की कोशिश थी। पुनर्विचार का दायरा इतना बड़ा नहीं होता। बेंच ने याद दिलाया कि पुनर्विचार अपील का विकल्प नहीं है। इसे कुछ सीमित आधारों पर ही सुना जा सकता है। जैसे कोई नया और अहम सबूत सामने आए जो पहले तमाम कोशिशों के बावजूद पेश नहीं हो पाया। या फिर रिकॉर्ड में कोई साफ दिखने वाली गलती हो। जिस गलती को साबित करने के लिए लंबी बहस और तर्क चाहिए उसे साफ गलती नहीं माना जा सकता। इसके लिए अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया।
अदालत का आखिरी रुख
हाईकोर्ट ने कहा कि अदालतें आमतौर पर सरकार की नीतियों में दखल नहीं देतीं। दखल तभी होता है जब नीति इतनी मनमानी या सनकभरी हो कि अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दे। इस मामले में ऐसा कुछ नहीं दिखा। पिछले फैसले में कोई गलती नहीं मिली। कोई जरूरी सामग्री अनदेखी हुई हो यह भी साबित नहीं हुआ। इसलिए बेंच ने पुनर्विचार याचिका और उससे जुड़ी सभी लंबित अर्जियां खारिज कर दीं। जस्टिस फॉर ऑल की तरफ से वकील खगेश बी झा पेश हुए। इस फैसले के बाद दिल्ली के लाखों ईडब्ल्यूएस परिवारों के लिए व्यवस्था पहले जैसी ही रहेगी। बच्चों की यूनिफॉर्म के पैसे सीधे मिलेंगे। अब देखना यह है कि सरकार रकम समय पर और जरूरत भर पहुंचाती है या नहीं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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