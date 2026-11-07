दिवाली से पहले दिल्ली की हवा बेदम, पांचवीं तक के बच्चे अब घर बैठे भी पढ़ सकेंगे; स्कूलों में क्या प्लान
दिल्ली में ग्रैप स्टेज 3 लागू होने के बाद पांचवीं तक के बच्चे हाईब्रिड मोड में पढ़ेंगे। माता-पिता घर से ऑनलाइन क्लास चुन सकते हैं।
दिवाली की जगमग से पहले राजधानी पर जहरीली धुंध की चादर कसती जा रही है। हवा इतनी भारी हो गई है कि सरकार को सबसे छोटे बच्चों की सेहत के लिए स्कूलों के नियम बदलने पड़े। अब पांचवीं तक के बच्चे चाहें तो घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। फैसला माता-पिता के हाथ में है। दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि पांचवीं तक की कक्षाएं तुरंत प्रभाव से हाईब्रिड मोड में चलेंगी। इसका मतलब यह है कि बच्चा स्कूल आकर भी पढ़ सकता है और घर से ऑनलाइन भी जुड़ सकता है। स्कूल बंद नहीं किए गए हैं। क्लासरूम में पढ़ाई पहले की तरह चलती रहेगी। जिन स्कूलों में ऑनलाइन क्लास की सुविधा है वहां अभिभावक यह रास्ता चुन सकते हैं।
यह आदेश दिल्ली के सरकारी स्कूलों पर लागू होगा। सरकारी सहायता पाने वाले और मान्यता प्राप्त निजी स्कूल भी इसमें आते हैं। दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के स्कूल भी दायरे में हैं। दिल्ली छावनी बोर्ड के स्कूलों को भी यही निर्देश मिला है। स्कूलों से कहा गया है कि वे अभिभावकों को तुरंत खबर दें। शिक्षा विभाग के अफसर जांच भी करेंगे कि आदेश का पालन हो रहा है या नहीं।
400 से पहले ही सख्ती क्यों
शुक्रवार को दिल्ली का 24 घंटे का औसत एक्यूआई 382 दर्ज हुआ। गुरुवार को यह 369 था। हवा अब भी बहुत खराब श्रेणी में है लेकिन गंभीर श्रेणी की सीमा 401 से सिर्फ 19 अंक दूर रह गई है।
इसके बावजूद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी सीएक्यूएम ने ग्रैप का तीसरा चरण लागू कर दिया। आम तौर पर यह चरण तब आता है जब एक्यूआई 401 से 450 के बीच पहुंचता है। वजह मौसम का मिजाज है। आयोग के मुताबिक हवा की चाल ऐसी नहीं है कि प्रदूषक कण बिखर सकें। पूर्वानुमान बताते हैं कि आने वाले दिनों में हालत और बिगड़ सकती है और हवा गंभीर श्रेणी में जा सकती है।
ऊपर से रविवार को दिवाली है। पटाखों का धुआं पहले से भारी हवा में और जहर घोल सकता है। इसी खतरे को भांपकर पहले से कदम उठाए गए हैं।
पूरे हफ्ते दिल्ली की हवा बिगड़ती रही है। सोमवार को एक्यूआई 324 था। मंगलवार को 350 और बुधवार को 377 पर पहुंच गया। गुरुवार को हल्की राहत मिली और आंकड़ा 369 पर आया। शुक्रवार को फिर उछाल दिखा। दो नवंबर से ग्रैप का दूसरा चरण पहले से लागू था।
नोएडा और गुरुग्राम के स्कूलों का क्या
सीएक्यूएम के आदेश में सिर्फ दिल्ली का जिक्र नहीं है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी पांचवीं तक हाईब्रिड कक्षाएं जरूरी की गई हैं। गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में भी यही नियम चलेगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्ध नगर में ही आते हैं। एनसीआर के बाकी जिले भी ऐसा इंतजाम करने पर विचार कर सकते हैं। ऑनलाइन या स्कूल में पढ़ाई का चुनाव बच्चों और उनके माता-पिता या अभिभावकों पर रहेगा।
ग्रैप तीन में और क्या बदलेगा
सख्ती सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं है। धूल उड़ाने वाले कई निर्माण और तोड़फोड़ के काम रोके गए हैं। इनमें खुदाई और तोड़फोड़ के साथ सड़कों की बड़ी मरम्मत भी शामिल है। कुछ जरूरी बुनियादी परियोजनाओं को छूट मिली है।
दिल्ली और आसपास के तय जिलों में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार पहिया गाड़ियों पर भी पाबंदी लगी है। इसमें कुछ तय छूट दी गई हैं। पूरे एनसीआर में पत्थर तोड़ने वाली इकाइयों और खनन का काम बंद करने को कहा गया है।
दिल्ली सरकार से यह भी कहा गया है कि वह सरकारी, नगर निगम और निजी दफ्तरों में 50 फीसदी स्टाफ से काम कराने पर विचार करे। बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे। मकसद सड़कों पर गाड़ियां घटाना है ताकि धुआं कम हो। फिलहाल राहत की उम्मीद मौसम से ही है। जब तक हवा नहीं चलती तब तक दिल्ली को इसी धुंध में सांस लेनी होगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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