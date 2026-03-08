Special School Admissions 2026: दिल्ली सरकार के स्पेशल स्कूलों में कल से एडमिशन शुरू, यहां देखें पूरा शेड्यूल
Delhi Govt Special School Admissions 2026-27: दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (DoE) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 12 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्पेशल स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया कल 9 मार्च 2026 से शुरू हो रही है।
Delhi Govt Special School Admissions 2026-27: दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (DoE) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 12 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्पेशल स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर दी है। इन स्कूलों में दिव्यांग बच्चों (जैसे दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चे) के लिए विशेष शिक्षण सहायता और अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कल 9 मार्च 2026 से शुरू हो रही है। यह उन अभिभावकों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो अपने बच्चों के लिए समावेशी और विशेषज्ञता वाली शिक्षा की तलाश में हैं।
महत्वपूर्ण तारीखें
दाखिला प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए शिक्षा निदेशालय ने ये शेड्यूल जारी किया है:
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत: 9 मार्च 2026
रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि: 17 मार्च 2026
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन: 18 मार्च से 23 मार्च 2026 (संबंधित स्कूलों में)
लॉटरी ड्रा (यदि आवश्यक हो): 24 मार्च 2026 (सुबह 11 बजे)
स्कूलों का आवंटन: 1 अप्रैल 2026
दाखिला प्रक्रिया पूरी करने की तिथि: 2 अप्रैल 2026
दाखिला किन कक्षाओं के लिए है?
यह विशेष एडमिशन ड्राइव नर्सरी से कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए चलाई जा रही है। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी कक्षा में उपलब्ध सीटों से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो पारदर्शी तरीके से लॉटरी के जरिए बच्चों का चयन किया जाएगा।
उम्र सीमा और पात्रता
विशेष स्कूलों के लिए सरकार ने आयु सीमा में कुछ छूट प्रदान की है:
नर्सरी: 3 से 7 वर्ष के बीच
के.जी. (KG): 4 से 8 वर्ष के बीच
कक्षा 1: 5 से 9 वर्ष के बीच
कक्षा 11 (NIOS पास): विशेष प्रतिशत मानदंडों के साथ 10वीं पास होना अनिवार्य है।
आवेदन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट
रजिस्ट्रेशन के बाद, अभिभावकों को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए स्कूल जाना होगा। इसके लिए इन डॉक्यूमेंट की ओरिजनल कॉपी और फोटोकॉपी साथ रखें:
जन्म प्रमाण पत्र: नगर निगम या किसी अधिकृत सरकारी संस्था द्वारा जारी।
निवास का प्रमाण: दिल्ली का आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या बिजली का बिल।
दिव्यांगता प्रमाण पत्र : किसी भी सरकारी अस्पताल या अधिकृत चिकित्सा संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
पासपोर्ट साइज फोटो: बच्चे की हालिया तस्वीरें।
इन स्कूलों की खासियत और समावेशी शिक्षा
दिल्ली के ये 12 स्पेशल स्कूल सामान्य स्कूलों से काफी अलग हैं। यहां का बुनियादी ढांचा दिव्यांग बच्चों के अनुकूल बनाया गया है। इन स्कूलों में:
विशेष शिक्षक: यहां 'स्पेशल एजुकेटर्स' होते हैं जो ब्रेल लिपि, साइन लैंग्वेज और स्पीच थेरेपी में माहिर होते हैं।
सहायक उपकरण: बच्चों की जरूरत के हिसाब से हियरिंग एड्स, व्हीलचेयर और अन्य आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई जाती हैं।
कौशल विकास: किताबी ज्ञान के साथ-साथ इन बच्चों को वोकेशनल स्किल्स भी सिखाया जाता है ताकि वे भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकें।
अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें।
