दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 5,300 से अधिक शिक्षकों की होगी भर्ती, कब से आवेदन?

दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी के सरकारी स्कूलों में 5,300 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSB) ने 5,346 शिक्षक पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है।

दिल्ली सरकार अपने सरकारी स्कूलों में 5,300 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक विशाल भर्ती अभियान शुरू किया है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSB) ने 5,346 शिक्षक पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। 5,346 शिक्षक पदों के लिए 9 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

भर्ती विज्ञापन में दी गई शर्तों के मुताबिक, आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। डाक या हाथ से भेजे आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्चुअल शिक्षकों को भर्ती प्रक्रिया में उनके कार्यकाल के आधार पर एक बार ऊपरी उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी।

कॉन्ट्रैक्चुअल शिक्षकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट होगी। इसके लिए शर्त होगी कि आवेदक को किसी विशेष साल में कम से कम 120 कार्यदिवस काम किया होना चाहिए। अधिकारियों की मानें तो दिल्ली में शिक्षकों के 18 हजार से ज्यादा पदों में से बड़ी संख्या में खाली पदों को गेस्ट टीचर्स से भरा जा रहा है। ऐसा पहली बार है जब दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में भर्ती हो रही है।

शिक्षकों के पदों पर उक्त भर्ती प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (टीजीटी) के लिए हैं। इनमें गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान समेत विभिन्न विषयों के शिक्षकों की भर्ती होगी। उम्मीदवारों में पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं। टीजीटी के लिए गणित विषय में पुरुषों के लिए 744 पद जबकि महिलाओं के लिए 376 पद शामिल हैं।