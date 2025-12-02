Free Coaching: दिल्ली सरकार की बड़ी पहल, 2200 सरकारी स्कूली छात्रों को मिलेगी JEE, NEET और CLAT की मुफ्त कोचिंग

संक्षेप: Delhi Govt Free Coaching: दिल्ली सरकार अब 2,200 छात्रों को JEE (इंजीनियरिंग), NEET (मेडिकल), CLAT (लॉ), CA (चार्टर्ड अकाउंटेंसी) और CUET (कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट) जैसी बड़ी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करेगी।

Delhi Govt Free Coaching: दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी घोषणा की है। दिल्ली सरकार अब 2,200 छात्रों को JEE (इंजीनियरिंग), NEET (मेडिकल), CLAT (लॉ), CA (चार्टर्ड अकाउंटेंसी) और CUET (कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट) जैसी बड़ी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करेगी।

दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को इस पहल की जानकारी देते हुए बताया कि यह कदम "महामना पंडित मदन मोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन" का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा और करियर में आगे बढ़ने के समान अवसर देना है।

21 करोड़ रुपये का बजट और प्रमुख इंस्टीट्यूट इस महत्वाकांक्षी योजना पर सरकार लगभग 21 करोड़ रुपये खर्च करेगी। छात्रों को कोचिंग देने के लिए कई प्रमुख और प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट को लिस्ट में शामिल किया गया है, जिनमें आकाश इंस्टीट्यूट, नारायणा एकेडमी, केडी कैंपस, और रवींद्र इंस्टीट्यूट जैसे नाम शामिल हैं।

शिक्षा मंत्री ने कहा, "ये छात्र सिर्फ परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने जीवन को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। इस मिशन के जरिए हम न सिर्फ शैक्षिक संसाधन दे रहे हैं, बल्कि उनमें बड़े सपने देखने का साहस, आत्मविश्वास और भावनात्मक शक्ति भी भर रहे हैं।"

योजना की मुख्य बातें- यह मुफ्त कोचिंग JEE, NEET, CLAT, CA फाउंडेशन और CUET-UG जैसी पांच प्रमुख परीक्षाओं को कवर करेगी। JEE, NEET, CLAT और CA फाउंडेशन के लिए कुल 50 सीटें प्रति कोर्स आरक्षित की गई हैं। CUET-UG के लिए 1,000 सीटें उपलब्ध होंगी। प्रत्येक कोर्स में विशेष रूप से JEE, NEET, CLAT और CA फाउंडेशन में, छात्राओं के लिए 50 सीटें आरक्षित होंगी। वहीं CUET-UG के लिए 150 सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित रखी गई हैं।

कोचिंग का तरीका छात्रों को ये कोचिंग कक्षाएं स्कूल के समय के बाद और वीकेंड में दी जाएंगी। इस कोचिंग में क्लासरूम सेशन, लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल और परीक्षा की तैयारी के लिए पूरा सहयोग शामिल होगा।

मानसिक स्वास्थ्य पर भी जोर शिक्षा मंत्री ने छात्रों की मेंटल हेल्थ के महत्व पर भी जोर दिया। हाल ही में एक छात्र की आत्महत्या के मामले का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि स्कूलों को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां छात्र भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करें। उन्होंने शिक्षकों से भी अपील की कि वे छात्रों में स्ट्रेस या परेशानी की पहचान जल्द से जल्द करें और उन्हें मानसिक-स्वास्थ्य सहायता प्रदान करें।