दिल्ली के सरकारी स्कूलों में साइंस स्ट्रीम को मिलेगा बढ़ावा, इस आधार पर शुरू की जाएगी सुविधा

देश की राजधानी में STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) शिक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार सरकारी स्कूलों में साइंस स्ट्रीम की उपलब्धता बढ़ाने की तैयारी कर रही है।

देश की राजधानी में STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) शिक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार सरकारी स्कूलों में साइंस स्ट्रीम की उपलब्धता बढ़ाने की तैयारी कर रही है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बुधवार को बताया कि जिन स्कूलों में विज्ञान विषय की मांग अधिक है, वहां प्राथमिकता के आधार पर साइंस स्ट्रीम शुरू की जाएगी। यह फैसला शिक्षा मंत्री ने हाल ही में आयोजित 11 दिवसीय जिला संवाद कार्यक्रम के बाद लिया है। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्कूल प्रमुखों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों और सुझावों पर चर्चा की। बातचीत में यह मुद्दा प्रमुखता से सामने आया कि कक्षा 10 के बाद कई सरकारी स्कूलों में साइंस स्ट्रीम उपलब्ध नहीं है, जिससे विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

मजबूरी में दूसरे विषय चुनते हैं छात्र शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में 766 परिसरों में संचालित 1,080 सरकारी स्कूलों में से केवल 442 स्कूल ही कक्षा 11 के छात्रों को साइंस स्ट्रीम की सुविधा प्रदान करते हैं। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सीमित संख्या में स्कूलों में साइंस स्ट्रीम होने के कारण कई छात्र अपनी रुचि के बावजूद अन्य विषय चुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इससे उनके लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल और विज्ञान आधारित अन्य क्षेत्रों में उच्च शिक्षा एवं करियर के अवसर सीमित हो सकते हैं।

कब शुरू होगी सुविधा हालांकि, मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी स्कूलों में तुरंत साइंस स्ट्रीम शुरू करना संभव नहीं है। इसके लिए विज्ञान प्रयोगशालाओं जैसी अतिरिक्त आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है। साथ ही, हर क्षेत्र और स्कूल में साइंस विषय की मांग भी अलग-अलग होती है। इसलिए जहां अधिक मांग और आवश्यक सुविधाएं होंगी, वहीं पहले चरण में साइंस स्ट्रीम शुरू की जाएगी।

उन्होंने कहा कि जहां छात्रों की संख्या या मांग कम है, वहां हर स्कूल में साइंस स्ट्रीम शुरू करना व्यावहारिक नहीं होगा। इसलिए मांग और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ही विस्तार किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक छात्रों को लाभ मिल सके।

लैब होना जरूरी है दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) से संबद्ध हैं। सीबीएसई के 2018 के नियमों के अनुसार, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के लिए पर्याप्त आकार की और पूरी तरह सुसज्जित प्रयोगशालाएं होना आवश्यक है।

शिक्षाविद् और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिचर्स एंड ट्रेनिंगकी पाठ्यक्रम समितियों से जुड़ी रहीं पूर्व प्रोफेसर अनीता रामपाल ने कहा कि STEM शिक्षा को बढ़ावा देना केवल किताबें उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है। विज्ञान विषयों के लिए प्रयोगात्मक और व्यावहारिक शिक्षा बेहद जरूरी है।