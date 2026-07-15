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अमेरिका जाएंगी दिल्ली के सरकारी स्कूल की 5 होनहार बेटियां, सीखेंगी अंतरिक्ष विज्ञान की बारीकियां

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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उत्तरी दिल्ली के शालामार गांव स्थित राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय की इन छात्राओं का चयन अमेरिका के अलबामा स्थित यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस एंड रॉकेट सेंटर के प्रतिष्ठित स्पेस साइंस प्रोग्राम के लिए हुआ है।

अमेरिका जाएंगी दिल्ली के सरकारी स्कूल की 5 होनहार बेटियां, सीखेंगी अंतरिक्ष विज्ञान की बारीकियां

दिल्ली के सरकारी स्कूल की पांच होनहार छात्राएं स्पेस साइंस की बारीकियां समझने अमेरिका जाएंगी। उत्तरी दिल्ली के शालामार गांव स्थित राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय की इन छात्राओं का चयन अमेरिका के अलबामा स्थित यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस एंड रॉकेट सेंटर के प्रतिष्ठित स्पेस साइंस प्रोग्राम के लिए हुआ है। इन छात्राओं को दिल्ली के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के 400 से ज्यादा आवेदकों में से चुना गया था। चुने गए छात्रों को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से उनके यात्रा टिकट मिले। अक्टूबर-नवंबर 2026 में होने वाली इस वर्कशॉप में हिस्सा लेने वालों को स्पेस साइंस और STEM (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स) में प्रैक्टिकल लर्निंग का अनुभव मिलेगा।

US स्पेस साइंस वर्कशॉप का मकसद STEM विषयों में गहरी रुचि रखने वाले छात्रों को इंटरनेशनल एक्सपोजर और प्रैक्टिकल लर्निंग के मौके देकर प्रोत्साहित करना है। यह प्रोग्राम एक व्यवस्थित सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से ज़्यादा क्षमता वाले छात्रों की पहचान करता है।

इस प्रोग्राम के लिए 400 से ज़्यादा छात्रों ने आवेदन किया था। पहले चरण में, STEM असेसमेंट और उनके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस (SOP) के मूल्यांकन के आधार पर 130 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया। असेसमेंट में वैज्ञानिक योग्यता, एनालिटिकल सोच और STEM शिक्षा में रुचि पर ध्यान दिया गया।

इसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए छात्रों ने एक रीजनल वर्कशॉप में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने प्रैक्टिकल साइंस प्रोजेक्ट्स बनाए और पेश किए। पूरी तरह से मूल्यांकन के बाद, टॉप पांच प्रोजेक्ट्स को चुना गया और उन्हें बनाने वाले छात्रों को यूनाइटेड स्टेट्स में वर्कशॉप में शामिल होने का मौका मिला।

क्या है सक्षम

यह प्रोग्राम 'सक्षम' पहल के तहत चलाया जा रहा है, जिसे दिल्ली सरकार ने हनीवेल टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर लागू किया है। इस पहल का मकसद सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों के बीच STEM शिक्षा को मजबूत करना है। यह प्रोग्राम अभी 12 स्कूलों में चल रहा है और 2029 तक लगभग 12,000 छात्रों तक पहुंचने की योजना है। हालांकि इसमें शामिल ज़्यादातर स्कूल दिल्ली में हैं, लेकिन STEM लर्निंग के मौकों तक पहुंच बढ़ाने के लिए इस पहल को पुणे, बेंगलुरु और गुरुग्राम में भी लागू किया जा रहा है।

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US स्पेस एंड रॉकेट सेंटर में एक हफ्ते का प्रोग्राम

चुने गए छात्र US स्पेस एंड रॉकेट सेंटर में एक हफ्ते के प्रोग्राम में शामिल होंगे, जहां वे प्रैक्टिकल सेशन, स्पेस साइंस एक्टिविटीज़ और इंटरैक्टिव STEM वर्कशॉप में हिस्सा लेंगे। इस प्रोग्राम को छात्रों की स्पेस साइंस की समझ को बेहतर बनाने और साथ ही इंटरनेशनल एकेडमिक एक्सपोजर देने के लिए डिजाइन किया गया है।

इस मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भारतीय छात्रों में वैज्ञानिक रिसर्च और इनोवेशन में योगदान देने की काफी क्षमता है। उन्होंने कहा कि STEM शिक्षा को बढ़ावा देने वाली पहल से साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्रों में लड़कियों की भागीदारी बढ़ सकती है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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