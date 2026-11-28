फोर्टिस के 2 डॉक्टरों की डिग्री और योग्यता पर उठे सवाल, 9 साल पहले स्वस्थ बच्चा हो गया था विकलांग
जांच समिति ने पाया कि फोर्टिस के दो डॉक्टर भारत में स्पेशलिस्ट डॉक्टर के तौर पर काम करने के लिए तय किए गए योग्यता मानकों पर खरे नहीं उतरते। समिति ने डीएमएस को एक डॉक्टर की अतिरिक्त योग्यता को अपने रजिस्टर से हटाने की सिफारिश की है।
नेशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) की संयुक्त जांच में शालीमार बाग स्थित फोर्टिस अस्पताल के दो डॉक्टरों की स्पेशलिस्ट संबंधी योग्यताओं को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। जांच समिति ने पाया कि दोनों डॉक्टर भारत में स्पेशलिस्ट डॉक्टर के तौर पर काम करने के लिए तय किए गए योग्यता मानकों पर खरे नहीं उतरते। समिति ने दिल्ली मेडिकल काउंसिल (डीएमएस) को एक डॉक्टर की अतिरक्त योग्यता को अपने रजिस्टर से हटाने की सिफारिश की है।
9 साल पहले का है मामला
एनएमसी और डीजीएचएस की ओर से बैठाई गई यह जांच एक 9 साल पहले के मामले से जुड़ी है। 2017 में एक नवजात को फोर्टिस अस्पतल में इलाज के बाद सेरेब्रल पाल्सी, मिर्गी और वेस्ट सिंड्रोम जैसी गंभीर बीमारियां हो गई थीं। बच्चे की मां ने डॉक्टरों पर चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाया था। बच्चे के माता-पिता की शिकायत के बाद यह जांच की गई थी। हालांकि वर्ष 2019 में दिल्ली मेडिकल काउंसिल (DMC) की अनुशासनात्मक समिति ने डॉक्टरों को चिकित्सकीय लापरवाही का दोषी नहीं पाया था। बाद की कार्यवाही में डॉक्टरों की स्पेशलिस्ट संबंधी योग्यताओं पर सवाल उठे।
एक डॉक्टर की ब्रिटेन की डिग्री पर सवाल
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक 13 नवंबर की तारीख वाली जांच रिपोर्ट 18 नवंबर को NMC के हलफनामे के साथ दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई। रिपोर्ट में समिति ने कहा कि डॉ. विवेक जैन के पास ब्रिटेन की MRCPCH (मेम्बरशिप ऑफ द रॉयल कॉलज ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ) की डिग्री होने के बावजूद वह भारत में बतौर स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रेशन के काबिल नहीं हैं। समिति के मुताबिक, डॉ. जैन के पास ट्रेनिंग पूरी करने का प्रमाणपत्र नहीं था और उनका नाम ब्रिटेन के विशेषज्ञ रजिस्टर में भी दर्ज नहीं था। इसलिए समिति ने DMC को उनकी MRCPCH योग्यता को रजिस्टर से हटाने की सिफारिश की है। यह योग्यता वर्ष 2016 में उनकी अतिरिक्त योग्यता के रूप में दर्ज की गई थी।
दूसरे डॉक्टर का डिप्लोमा मान्यता प्राप्त नहीं
जांच में दूसरे डॉक्टर डॉ. अखिलेश सिंह की योग्यता पर भी सवाल उठाए गए। उन्होंने कोलकाता के इंडियन कॉलेज ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ से डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ (DCH) प्राप्त करने का दावा किया था। लेकिन समिती ने पाया कि यह डिप्लोमा भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) या NMC से मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिए इसे अतिरिक्त योग्यता के रूप में रजिस्टर नहीं किया जा सकता। समिति ने नतीजा निकाला कि डॉ. सिंह भारत में बतौर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जिम्मेदारियां निभाने के योग्य नहीं हैं।
फोर्टिस अस्पताल ने क्या दी सफाई
NMC को दिए अपने जवाब में फोर्टिस अस्पताल ने कहा कि डॉ. अखिलेश सिंह योग्य कंसल्टेंट की निगरानी में पीडियाट्रिक्स टीम (बाल रोग विभाग की टीम) की सहायता करते थे और स्वतंत्र रूप से स्पेशलिस्ट डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस नहीं करते थे। अस्पताल ने यह भी कहा कि डॉ. विवेक जैन को सीनियर डायरेक्टर और यूनिट हेड का पद अस्पताल के आंतरिक प्रशासनिक ढांचे के तहत दिया गया था। इसका मतलब यह नहीं था कि उनकी किसी अतिरिक्त योग्यता को स्पेशलिस्ट के रूप में मान्यता दी गई थी।
फोर्टिस अस्पताल, शालीमार बाग ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अस्पताल का कहना है कि मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है।
माता-पिता ने लगाए थे गंभीर आरोप
यह जांच दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर कराई गई थी। कोर्ट ने दोनों डॉक्टरों की शैक्षणिक और पेशेवर योग्यताओं की जांच करने को कहा था। NMC ने अपने हलफनमे में हाईकोर्ट को बताया कि संयुक्त जांच पूरी हो चुकी है और उसने अवमानना संबंधी कार्यवाही समाप्त करने का अनुरोध किया है। बच्चे के माता-पिता का आरोप है कि उनके बेटे देवर्ष जैन को जन्म के समय कोई न्यूरोलॉजिकल समस्या नहीं थी, लेकिन फोर्टिस अस्पताल में दोनों डॉक्टरों के इलाज के दौरान उसके मस्तिष्क को काफी नुकसान पहुंचा। परिजनों के अनुसार अस्पताल में डॉ. विवेक जैन को नवजात शिशु विशेषज्ञ (नियोनेटोलॉजिस्ट) और डॉ. अखिलेश सिंह को बाल रोग विशेषज्ञ (पीडियाट्रिशियन) के तौर पर पेश किया गया था, जबकि उनके पास संबंधित विशेषज्ञता के लिए आवश्यक योग्यताएं नहीं थीं।
माता-पिता का दावा है कि डॉक्टरों की योग्यता को लेकर कथित गलत जानकारी देने और इलाज के कारण उनका बेटा 100 प्रतिशत दिव्यांग हो गया। वह बिस्तर पर रहने को मजबूर है और वेजिटेटिव स्टेट में है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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