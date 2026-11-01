दिल्ली फायर सर्विस में बंपर भर्ती, 2,345 नए पदों को मंजूरी
दिल्ली सरकार ने दिल्ली फायर सर्विस (DFS) में 2,345 नए पदों को मंजूरी दी है। इससे विभाग की कुल स्वीकृत क्षमता 3,096 से बढ़कर 5,441 हो गई है, जिससे आपातकालीन राहत कार्य मजबूत होंगे।
देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली फायर सर्विस (DFS) में 2,345 नए पदों के लिए हरी झंडी दे दी है। इस बड़े फैसले के बाद फायर ब्रिगेड विभाग में स्वीकृत कर्मचारियों और अधिकारियों की कुल संख्या 3,096 से बढ़कर 5,441 हो जाएगी। वर्ष 1942 में स्थापना के बाद से दिल्ली फायर सर्विस के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा कैडर पुनर्गठन माना जा रहा है।
किन-किन पदों पर होगी भर्ती?
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा मंजूर किए गए इस पुनर्गठन के तहत केवल मैदानी स्तर ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक और सुपरवाइजरी लेवल के पदों में भी बढ़ोतरी की गई है। नए बनाए गए पदों में डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर, डिविजनल ऑफिसर, असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर, सब-ऑफिसर, लीडिंग फायरमैन और फायर ऑपरेटर जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। इसके अलावा सहायता कर्मचारियों जैसे चपरासी और माली के पदों में भी बढ़ोतरी की गई है। इस फैसले से न केवल कमांड ढांचा मजबूत होगा, बल्कि किसी भी आपात स्थिति में टीम तुरंत मौके पर पहुंच सकेगी।
क्यों पड़ी इतनी बड़ी भर्ती की जरूरत?
राजधानी में लगातार बढ़ती आबादी, घनी बस्तियां, गगनचुंबी इमारतें, इंडस्ट्री सेक्टर और नई प्रोजेक्ट्स ने फायर डिपार्टमेंट के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। तंग गलियों और आपस में सटकर बनी इमारतों में आग लगने पर दमकल की गाड़ियों और कर्मचारियों को राहत कार्य में काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "नागरिकों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आग लगने या किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय एक-एक मिनट कीमती होता है। पर्याप्त प्रशिक्षित जनशक्ति और मजबूत नेतृत्व से ही कीमती जिंदगियों को बचाया जा सकता है।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दमकल विभाग का काम केवल आग बुझाना नहीं, बल्कि दुर्घटनाओं और अन्य आपात स्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना भी है।
गृह मंत्री का बयान और भविष्य की दिशा
दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इस कैडर पुनर्गठन से विभाग को एक मजबूत आधार मिलेगा और किसी भी संकट से निपटने की क्षमता दोगुनी हो जाएगी। यह खबर उन युवाओं के लिए भी बहुत खास है जो फायर डिपार्टमेंट और रेस्क्यू सेवाओं में शामिल होकर देश और नागरिकों की सेवा करना चाहते हैं। नए पदों के आने से जल्द ही नई भर्ती प्रक्रियाओं की शुरुआत होगी, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
लेखक के बारे मेंPrachi
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