Delhi EWS Admission: दिल्ली EWS एडमिशन की दूसरी लॉटरी लिस्ट जारी, 8976 बच्चों को मिला स्कूल
Delhi EWS 2nd Draw Result 2026: दिल्ली के शिक्षा निदेशालय (DoE) ने शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए प्राइवेट स्कूलों की आरक्षित सीटों पर दूसरा कंप्यूटरीकृत ड्रा निकाल दिया है, जिसमें 8,976 बच्चों को स्कूल अलॉट हुए हैं।
Delhi Nursery Admission 2026: दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों के दाखिले की उम्मीद लगाए बैठे माता-पिता के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर आई है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (DoE) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों की आरक्षित सीटों पर दाखिले के लिए दूसरा कंप्यूटरीकृत ड्रा सफलतापूर्वक आयोजित कर दिया है। इस पारदर्शी लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से कुल 8,976 छात्रों को प्रवेश स्तर की कक्षाओं (नर्सरी, केजी और कक्षा 1) में सीटें आवंटित की गई हैं।
खाली सीटों को भरने के लिए हुआ दूसरा ड्रा
आपको बता दें कि इससे पहले पहले दौर का ड्रा 6 अप्रैल 2026 को आयोजित किया गया था। पहले राउंड के बाद जो सीटें उम्मीदवारों के न पहुंचने या डॉक्यूमेंट की कमी के कारण खाली रह गई थीं, उन्हें भरने के लिए ही इस दूसरे दौर की कंप्यूटर आधारित लॉटरी को आयोजित किया गया है ताकि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा का समान अवसर मिल सके।
श्रेणी और कक्षा के अनुसार सीटों का पूरा गणित
शिक्षा निदेशालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, इस दूसरे ड्रा में चयनित बच्चों का वर्गीकरण इस प्रकार है:
नर्सरी : ईडब्ल्यूएस और डीजी (EWS/DG) श्रेणी से 3,420 बच्चे और दिव्यांग (CWSN) श्रेणी से 190 बच्चों का चयन हुआ है।
के.जी. : ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी से 1,210 और दिव्यांग श्रेणी से 107 बच्चों को सीटें मिली हैं।
कक्षा 1 : ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के तहत 3,856 और दिव्यांग श्रेणी के 193 बच्चों का नाम लिस्ट में आया है।
उम्र सीमा और जरूरी नियम
अभिभावकों को ध्यान देना होगा कि ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के लिए 31 मार्च 2026 के आधार पर नर्सरी के लिए उम्र 3 से 5 वर्ष, केजी के लिए 4 से 6 वर्ष और कक्षा 1 के लिए 5 से 7 वर्ष होनी अनिवार्य है। वहीं दिव्यांग (CWSN) श्रेणी के बच्चों के लिए सरकारी अस्पताल द्वारा जारी वैध विकलांगता प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। शिक्षा निदेशालय ने साफ कर दिया है कि यदि किसी भी स्तर पर यह पाया गया कि किसी अभिभावक ने पसंदीदा स्कूल पाने के लिए गलत आवासीय पता दिया है या फर्जी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, तो बच्चे का आवंटन तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।
पोर्टल पर ऐसे चेक करें अपने बच्चे का नाम:
- सबसे पहले शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in या ewsadmissions.delhi.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर दिए गए 'EWS/DG/CWSN Admission Result 2026-27' या 'Applicant Login' के लिंक पर क्लिक करें।
- अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर/एप्लिकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
- विवरण सबमिट करते ही अलॉट हुए स्कूल की जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी।शॉर्टलिस्ट किए गए अभिभावकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस (SMS) के जरिए भी सूचना भेजी जा रही है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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