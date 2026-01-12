10वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी, दिल्ली में MTS की 714 भर्तियां; जल्द बंद होंगे आवेदन
दिल्ली में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार अवसर है। DSSSB ने एमटीएस के 714 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है।
दिल्ली में सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने बड़ी भर्ती निकाली है। बोर्ड ने मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) के 714 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये भर्तियां दिल्ली सरकार के कई अहम विभागों में की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
DSSSB की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, एमटीएस की नियुक्तियां उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर, श्रम, औषधि नियंत्रण, शहरी विकास, लोक शिकायत, विकास विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सहित अन्य विभागों में होंगी। इस भर्ती में अनारक्षित वर्ग के 302 पद शामिल हैं।
विभागवार रिक्त पदों का विवरण
इस भर्ती के तहत सबसे अधिक पद विकास विभाग (231) और खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (140) में हैं। इसके अलावा सामान्य प्रशासनिक विभाग (99), श्रम विभाग (93), एनसीसी विभाग (68), उत्पाद शुल्क विभाग (31), रजिस्ट्रार सहकारी समिति (23), शहरी विकास (9), औषधि नियंत्रण (6), लोकायुक्त कार्यालय (6), लोक शिकायत (5) और साहित्य कला परिषद (3) में भी पद भरे जाएंगे।
शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान
एमटीएस पद के लिए उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं पास होना अनिवार्य है। चयनित उम्मीदवारों को 18,000 से 56,900 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा, जो 7वें वेतन आयोग के अनुसार होगा।
आयु सीमा में छूट का प्रावधान
उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष से कम होनी चाहिए। आयु की गणना 15 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी।
आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। एससी/एसटी वर्ग को 5 वर्ष, ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क
एमटीएस भर्ती में चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। हालांकि, एससी/एसटी वर्ग, सभी महिलाओं और दिव्यांग उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम (SBI ई पे) से करना होगा।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
उम्मीदवार सबसे पहले DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। आवेदन करने के लिए dsssbonline.nic.in पोर्टल पर नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगइन कर आवेदन पत्र भरना, फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है। अंत में शुल्क जमा कर आवेदन फॉर्म सब्मिट करना होगा।आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन पत्र का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें।
गौरतलब है कि 10वीं पास युवाओं के लिए यह भर्ती दिल्ली में सरकारी नौकरी पाने का एक बेहतरीन अवसर है। समय रहते आवेदन कर देना ही समझदारी होगी।