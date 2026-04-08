Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

CM-Shri School Admissions: सीएम श्री स्कूलों में एडमिशन के लिए 13 अप्रैल से शुरू होगी परीक्षा, जानें कब आएंगे नतीजे

Apr 08, 2026 06:48 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share

Delhi CM Shri school admissions: राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित ‘सीएम श्री’ स्कूलों में कक्षा 6 और 9वीं में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों के लिए 13 अप्रैल की प्रवेश परीक्षा तारीख तय की गई है। 11वीं के लिए प्रवेश परीक्षा 7 मई को आयोजित की जाएगी।

CM-Shri School Admissions: सीएम श्री स्कूलों में एडमिशन के लिए 13 अप्रैल से शुरू होगी परीक्षा, जानें कब आएंगे नतीजे

Delhi CM Shri school admissions: राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित ‘सीएम श्री’ स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराने का सपना देख रहे अभिभावकों और छात्रों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश परीक्षाओं की आधिकारिक तिथियों की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के साथ ही स्कूलों में सीटों के लिए मारामारी और छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा का दौर शुरू हो गया है। एडमिशन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए विभाग ने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें परीक्षा की तारीखों से लेकर परिणाम घोषित होने तक का पूरा ब्यौरा दिया गया है।

प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल: कब होगी कौन सी परीक्षा?

शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन दो मुख्य चरणों में किया जाएगा।

1. कक्षा 6वीं और 9वीं के लिए:

कक्षा 6 और 9वीं में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की गई है। हालांकि, शिक्षा विभाग ने अपने नोटिस में यह भी बताया था कि कुछ प्रारंभिक परीक्षाएं मार्च के आखिरी सप्ताह में शुरू हो जाएंगी, लेकिन मुख्य प्रवेश परीक्षा 13 अप्रैल को ही संपन्न होगी। इन कक्षाओं के लिए प्रतिस्पर्धा सबसे अधिक देखी जा रही है।

2. कक्षा 11वीं के लिए:

उच्च माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए परीक्षा की तिथि थोड़ी आगे रखी गई है। 11वीं के लिए प्रवेश परीक्षा 7 मई को आयोजित की जाएगी। इससे उन छात्रों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा जो अभी अपनी बोर्ड परीक्षाओं से मुक्त हुए हैं।

ये भी पढ़ें:CM श्री स्कूल एडमिशन 2026 शुरू, ऐसे भरें ऑनलाइन फॉर्म

एडमिट कार्ड हुए जारी: ऐसे करें डाउनलोड

दाखिला प्रक्रिया में तेजी लाते हुए शिक्षा विभाग ने बुधवार को प्रवेश परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी और उनके अभिभावक विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड के बिना किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए इसे समय रहते प्राप्त करना अनिवार्य है।

ये भी पढ़ें:केंद्रीय विद्यालय बालवाटिका की पहली अलॉटमेंट लिस्ट जारी, जानें जरूरी डॉक्यूमेंट

रिजल्ट की तारीखें: कब खुलेगी किस्मत?

परीक्षा के बाद छात्रों की धड़कनें परिणामों को लेकर तेज रहेंगी। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि परिणामों की घोषणा में पूरी पारदर्शिता और तत्परता बरती जाएगी। 6वीं और 9वीं कक्षाओं के नतीजे 30 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे। 11वीं की 7 मई को होने वाली परीक्षा का परिणाम 25 मई को जारी किया जाएगा। परिणाम जारी होने के बाद ही सफल छात्रों के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन और फाइनल एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी।

ये भी पढ़ें:MP RTE लॉटरी रिजल्ट 2026 जारी, हजारों बच्चों को मिला फ्री एडमिशन

सीएम श्री स्कूलों का बढ़ता क्रेज

दिल्ली के सीएम श्री स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन शैक्षणिक माहौल होने के कारण अभिभावकों का झुकाव इनकी ओर काफी बढ़ा है। यही कारण है कि सीमित सीटों के लिए हजारों की संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं। शिक्षा विभाग का प्रयास है कि एक निष्पक्ष प्रवेश परीक्षा के माध्यम से सबसे योग्य छात्रों का चयन किया जा सके।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
School delhi government school class 11 admission Admissions
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन और Board Results 2026 ( UP Board Result 2026, MP Board Result 2026, CBSE 2026 Result) देखें और Live Hindustan App डाउनलोड करके सभी अपडेट सबसे पहले पाएं।