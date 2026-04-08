CM-Shri School Admissions: सीएम श्री स्कूलों में एडमिशन के लिए 13 अप्रैल से शुरू होगी परीक्षा, जानें कब आएंगे नतीजे
Delhi CM Shri school admissions: राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित ‘सीएम श्री’ स्कूलों में कक्षा 6 और 9वीं में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों के लिए 13 अप्रैल की प्रवेश परीक्षा तारीख तय की गई है। 11वीं के लिए प्रवेश परीक्षा 7 मई को आयोजित की जाएगी।
Delhi CM Shri school admissions: राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित ‘सीएम श्री’ स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराने का सपना देख रहे अभिभावकों और छात्रों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश परीक्षाओं की आधिकारिक तिथियों की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के साथ ही स्कूलों में सीटों के लिए मारामारी और छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा का दौर शुरू हो गया है। एडमिशन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए विभाग ने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें परीक्षा की तारीखों से लेकर परिणाम घोषित होने तक का पूरा ब्यौरा दिया गया है।
प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल: कब होगी कौन सी परीक्षा?
शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन दो मुख्य चरणों में किया जाएगा।
1. कक्षा 6वीं और 9वीं के लिए:
कक्षा 6 और 9वीं में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की गई है। हालांकि, शिक्षा विभाग ने अपने नोटिस में यह भी बताया था कि कुछ प्रारंभिक परीक्षाएं मार्च के आखिरी सप्ताह में शुरू हो जाएंगी, लेकिन मुख्य प्रवेश परीक्षा 13 अप्रैल को ही संपन्न होगी। इन कक्षाओं के लिए प्रतिस्पर्धा सबसे अधिक देखी जा रही है।
2. कक्षा 11वीं के लिए:
उच्च माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए परीक्षा की तिथि थोड़ी आगे रखी गई है। 11वीं के लिए प्रवेश परीक्षा 7 मई को आयोजित की जाएगी। इससे उन छात्रों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा जो अभी अपनी बोर्ड परीक्षाओं से मुक्त हुए हैं।
एडमिट कार्ड हुए जारी: ऐसे करें डाउनलोड
दाखिला प्रक्रिया में तेजी लाते हुए शिक्षा विभाग ने बुधवार को प्रवेश परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी और उनके अभिभावक विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड के बिना किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए इसे समय रहते प्राप्त करना अनिवार्य है।
रिजल्ट की तारीखें: कब खुलेगी किस्मत?
परीक्षा के बाद छात्रों की धड़कनें परिणामों को लेकर तेज रहेंगी। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि परिणामों की घोषणा में पूरी पारदर्शिता और तत्परता बरती जाएगी। 6वीं और 9वीं कक्षाओं के नतीजे 30 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे। 11वीं की 7 मई को होने वाली परीक्षा का परिणाम 25 मई को जारी किया जाएगा। परिणाम जारी होने के बाद ही सफल छात्रों के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन और फाइनल एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी।
सीएम श्री स्कूलों का बढ़ता क्रेज
दिल्ली के सीएम श्री स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन शैक्षणिक माहौल होने के कारण अभिभावकों का झुकाव इनकी ओर काफी बढ़ा है। यही कारण है कि सीमित सीटों के लिए हजारों की संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं। शिक्षा विभाग का प्रयास है कि एक निष्पक्ष प्रवेश परीक्षा के माध्यम से सबसे योग्य छात्रों का चयन किया जा सके।
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