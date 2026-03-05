Hindustan Hindi News
CM Shri School Admission 2026: CM श्री स्कूल एडमिशन 2026; नर्सरी से 11वीं तक दाखिले की दौड़ शुरू, ऐसे भरें ऑनलाइन फॉर्म

Mar 05, 2026 01:03 pm IST
Delhi CM Shri School Admission 2026-27: दिल्ली सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 'मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस' (जिसे अब 'CM श्री स्कूल' के नाम से भी जाना जाता है) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

Delhi CM Shri School Admission 2026-27: दिल्ली के अभिभावकों और छात्रों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। दिल्ली सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 'मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस' (जिसे अब 'CM श्री स्कूल' के नाम से भी जाना जाता है) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन स्कूलों में नर्सरी से लेकर कक्षा 11वीं तक के विभिन्न स्तरों पर प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

अगर आप अपने बच्चे का भविष्य संवारने के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं वाले इन सरकारी स्कूलों में दाखिला चाहते हैं, तो समय बहुत कम है। आवेदन की अंतिम तिथि मार्च के मध्य में समाप्त हो रही है, इसलिए बिना देरी किए आपको प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।

क्या हैं 'CM श्री स्कूल' और इनकी खासियत?

दिल्ली सरकार ने इन स्कूलों को निजी स्कूलों की टक्कर में तैयार किया है। यहां छात्रों को केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि उनके स्किल्स के आधार पर विशेष शिक्षा दी जाती है।

विशेषज्ञता वाले क्षेत्र: कक्षा 9वीं से छात्रों को स्टेम (STEM - साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, गणित), ह्यूमैनिटीज, परफॉर्मिंग आर्ट्स और हाई-एंड 21वीं सदी के कौशल जैसे विषयों में विशेषज्ञता हासिल करने का मौका मिलता है।

अत्याधुनिक सुविधाएं: इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, एडवांस्ड लैब और खेल की विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं।

दाखिले की महत्वपूर्ण जानकारी

किन कक्षाओं के लिए: दाखिले नर्सरी, कक्षा 1, कक्षा 9 और कक्षा 11 के लिए मुख्य रूप से खुले हैं। कुछ स्कूलों में अन्य कक्षाओं के लिए भी रिक्तियां हो सकती हैं।

अंतिम तिथि: आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख मार्च 2026 के दूसरे सप्ताह (विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग) तक निर्धारित की गई है।

योग्यता: आवेदक दिल्ली का निवासी होना चाहिए। कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए छात्रों को एक योग्यता परीक्षा पास करनी होगी।

आवेदन कैसे करें?

दाखिले की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिसे आप इन स्टेप्स में पूरा कर सकते हैं:

  1. दिल्ली शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'CM Shri/SoSE Admission 2026-27' लिंक पर क्लिक करें।

3. छात्र का रजिस्ट्रेसन करें और लॉगिन आईडी प्राप्त करें।

4. आवेदन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी जैसे आधार कार्ड, पता और पिछली कक्षा की डिटेल्स भरें।

5. जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें और फॉर्म को फाइनल सबमिट करें।

चयन प्रक्रिया

छोटे बच्चों (नर्सरी से कक्षा 1) के लिए चयन आमतौर पर 'लकी ड्रॉ' के माध्यम से किया जाता है। वहीं, बड़ी कक्षाओं (9वीं और 11वीं) के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। यह परीक्षा छात्र की तार्किक क्षमता और संबंधित विषय के ज्ञान को परखने के लिए होती है। परीक्षा की संभावित तारीखों की घोषणा आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद की जाएगी।

दिल्ली सरकार के ये स्कूल उन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं जो आर्थिक कारणों से महंगे प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा सकते। यहां शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क है और गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय स्तर की है। अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें।

