CM Shri School Admission 2026: CM श्री स्कूल एडमिशन 2026; नर्सरी से 11वीं तक दाखिले की दौड़ शुरू, ऐसे भरें ऑनलाइन फॉर्म

CM Shri School Admission 2026: CM श्री स्कूल एडमिशन 2026; नर्सरी से 11वीं तक दाखिले की दौड़ शुरू, ऐसे भरें ऑनलाइन फॉर्म
Delhi CM Shri School Admission 2026-27: दिल्ली सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 'मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस' (जिसे अब 'CM श्री स्कूल' के नाम से भी जाना जाता है) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
Delhi CM Shri School Admission 2026-27: दिल्ली के अभिभावकों और छात्रों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। दिल्ली सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 'मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस' (जिसे अब 'CM श्री स्कूल' के नाम से भी जाना जाता है) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन स्कूलों में नर्सरी से लेकर कक्षा 11वीं तक के विभिन्न स्तरों पर प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
अगर आप अपने बच्चे का भविष्य संवारने के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं वाले इन सरकारी स्कूलों में दाखिला चाहते हैं, तो समय बहुत कम है। आवेदन की अंतिम तिथि मार्च के मध्य में समाप्त हो रही है, इसलिए बिना देरी किए आपको प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।
क्या हैं 'CM श्री स्कूल' और इनकी खासियत?
दिल्ली सरकार ने इन स्कूलों को निजी स्कूलों की टक्कर में तैयार किया है। यहां छात्रों को केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि उनके स्किल्स के आधार पर विशेष शिक्षा दी जाती है।
विशेषज्ञता वाले क्षेत्र: कक्षा 9वीं से छात्रों को स्टेम (STEM - साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, गणित), ह्यूमैनिटीज, परफॉर्मिंग आर्ट्स और हाई-एंड 21वीं सदी के कौशल जैसे विषयों में विशेषज्ञता हासिल करने का मौका मिलता है।
अत्याधुनिक सुविधाएं: इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, एडवांस्ड लैब और खेल की विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं।
दाखिले की महत्वपूर्ण जानकारी
किन कक्षाओं के लिए: दाखिले नर्सरी, कक्षा 1, कक्षा 9 और कक्षा 11 के लिए मुख्य रूप से खुले हैं। कुछ स्कूलों में अन्य कक्षाओं के लिए भी रिक्तियां हो सकती हैं।
अंतिम तिथि: आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख मार्च 2026 के दूसरे सप्ताह (विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग) तक निर्धारित की गई है।
योग्यता: आवेदक दिल्ली का निवासी होना चाहिए। कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए छात्रों को एक योग्यता परीक्षा पास करनी होगी।
आवेदन कैसे करें?
दाखिले की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिसे आप इन स्टेप्स में पूरा कर सकते हैं:
- दिल्ली शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'CM Shri/SoSE Admission 2026-27' लिंक पर क्लिक करें।
3. छात्र का रजिस्ट्रेसन करें और लॉगिन आईडी प्राप्त करें।
4. आवेदन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी जैसे आधार कार्ड, पता और पिछली कक्षा की डिटेल्स भरें।
5. जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें और फॉर्म को फाइनल सबमिट करें।
चयन प्रक्रिया
छोटे बच्चों (नर्सरी से कक्षा 1) के लिए चयन आमतौर पर 'लकी ड्रॉ' के माध्यम से किया जाता है। वहीं, बड़ी कक्षाओं (9वीं और 11वीं) के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। यह परीक्षा छात्र की तार्किक क्षमता और संबंधित विषय के ज्ञान को परखने के लिए होती है। परीक्षा की संभावित तारीखों की घोषणा आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद की जाएगी।
दिल्ली सरकार के ये स्कूल उन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं जो आर्थिक कारणों से महंगे प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा सकते। यहां शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क है और गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय स्तर की है। अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स