दिल्ली के स्कूलों में नौवीं के बच्चे अब चुन सकेंगे एडवांस्ड गणित और विज्ञान
दिल्ली के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में नौवीं के छात्र अब वैकल्पिक एडवांस्ड गणित और विज्ञान चुन सकेंगे। 25 अंकों का मूल्यांकन होगा और अंक रिजल्ट में नहीं जुड़ेंगे।
अब तक नौवीं में सबके हाथ में एक ही किताब थी और एक ही पैमाना। अब राजधानी के जो बच्चे गणित और विज्ञान में थोड़ा और आगे जाना चाहते हैं उन्हें अपनी रफ्तार खुद चुनने का मौका मिलेगा। बिना नंबरों का बोझ उठाए। बिना पास होने की फिक्र के।
दिल्ली के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नौवीं कक्षा के लिए एडवांस्ड गणित और एडवांस्ड विज्ञान लागू किया जा रहा है। ये दोनों विषय वैकल्पिक होंगे। यानी किसी पर कोई दबाव नहीं। जिसका मन हो वह चुने और जिसका न हो वह सामान्य पढ़ाई पर टिका रहे।
किसके लिए है यह विकल्प
शिक्षा निदेशालय का कहना है कि यह उन विद्यार्थियों के लिए है जो सामान्य पाठ्यक्रम से कुछ ज्यादा सीखना चाहते हैं। कक्षा में जिन बच्चों के सवाल अक्सर किताब से आगे निकल जाते हैं उनके लिए यह खास तौर पर काम का साबित हो सकता है। इसमें अतिरिक्त पढ़ाई की सामग्री शामिल की जाएगी। मकसद साफ है। बच्चे रटने की जगह सोचना सीखें।
कैसा होगा मूल्यांकन
एडवांस्ड गणित और विज्ञान का मूल्यांकन 25 अंकों का होगा। इसके लिए एक घंटे का समय मिलेगा। सवाल उच्च-स्तरीय सोच कौशल पर आधारित होंगे। मतलब सीधा सवाल और सीधा जवाब वाला मामला यहां कम चलेगा। बच्चे को तर्क लगाना पड़ेगा और हल तक पहुंचने का अपना रास्ता बनाना पड़ेगा।
सामान्य पाठ्यक्रम पहले की तरह जरूरी
एक बात बिल्कुल साफ है। एडवांस्ड विषय चुनने से सामान्य पाठ्यक्रम की छुट्टी नहीं होगी। निर्धारित सामान्य पाठ्यक्रम सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य रहेगा। जो बच्चा एडवांस्ड चुनेगा उसे सामान्य पढ़ाई भी करनी होगी। एडवांस्ड उसके ऊपर एक अतिरिक्त परत की तरह जुड़ेगा।
नंबरों की टेंशन नहीं
अभिभावकों और बच्चों के लिए सबसे राहत वाली बात यही है। एडवांस्ड गणित और विज्ञान में मिले अंक अगली कक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए नहीं गिने जाएंगे। कुल प्राप्तांकों में भी इन्हें नहीं जोड़ा जाएगा। यानी अगर किसी बच्चे को एडवांस्ड में उम्मीद से कम नंबर मिले तो उसके रिजल्ट पर आंच नहीं आएगी। वह खुलकर कोशिश कर सकता है और गलती करके भी सीख सकता है।
क्यों अहम है यह कदम
नौवीं कक्षा को स्कूली पढ़ाई का एक अहम मोड़ माना जाता है। यहीं से बच्चे की बुनियाद बनती है और यहीं से आगे की राह भी तय होने लगती है। गणित और विज्ञान ऐसे विषय हैं जिनमें दिलचस्पी रखने वाले बच्चों को अक्सर कक्षा की रफ्तार धीमी लगती है। वहीं कुछ बच्चों को ये विषय डराते हैं। नई व्यवस्था में दोनों तरह के बच्चों के लिए जगह निकाली गई है। तेज चलने वाले आगे बढ़ सकेंगे और बाकी अपनी गति से सामान्य पाठ्यक्रम पर मजबूत पकड़ बना सकेंगे।
शिक्षकों के लिए भी यह एक नई जिम्मेदारी होगी। उन्हें दो स्तरों पर बच्चों को तैयार करना होगा। स्कूलों को यह भी तय करना होगा कि एडवांस्ड की पढ़ाई के लिए समय और संसाधन कैसे निकाले जाएं।
गौरतलब है कि निदेशालय के इस फैसले के बाद अब नजर इस पर रहेगी कि स्कूल इसे जमीन पर कैसे उतारते हैं। कितने बच्चे इसे चुनते हैं और पढ़ाई का तरीका कितना बदलता है। फिलहाल इतना तय है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जिज्ञासु बच्चों को अब अपनी क्षमता परखने का एक खुला मंच मिलने जा रहा है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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