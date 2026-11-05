हवा जहरीली, बच्चों की सुरक्षा पर चिंता; दिल्ली के स्कूलों ने क्या बदली रणनीति
दिल्ली में दिवाली से पहले हवा जहरीली हो गई है, ऐसे में बच्चों को प्रदूषण से बचाने के लिए स्कूलों ने आउटडोर एक्टिविटी बंद कर ऑनलाइन क्लास और खास इंतजाम शुरू कर दिए हैं।
दिल्ली की आबोहवा एक बार फिर से दमघोंटू होने लगी है। सर्दियों की दस्तक और दिवाली के करीब आते ही राजधानी के आसमान पर धुएं की एक मोटी और जहरीली चादर बिछ गई है। खुले आसमान के नीचे सांस लेना मुहाल हो रहा है और इस खराब होती हवा का सबसे ज्यादा असर हमारे मासूम बच्चों की सेहत पर पड़ने का डर है। बुधवार को हालात इस कदर बिगड़ गए कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 377 के पार चला गया, जो कि 'बेहद खराब' की फेहरिस्त में आता है। खतरे की घंटी तो यह है कि शहर के 22 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर प्रदूषण का स्तर 'गंभीर' रिकॉर्ड किया गया है।
जैसे-जैसे दिवाली सिर पर आ रही है, यह अंदेशा और पुख्ता होता जा रहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की हवा और भी ज्यादा जहरीली हो जाएगी। त्योहार की छुट्टियों के बाद जब स्कूल दोबारा खुलेंगे, तो बच्चों को इस खतरनाक प्रदूषण से बचाना स्कूल प्रशासन और माता-पिता दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसे देखते हुए दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने अभी से कमर कस ली है और स्कूलों को अहम हिदायतें जारी कर दी हैं।
शिक्षा निदेशालय ने राजधानी के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को साफ निर्देश दिया है कि वो 5 और 6 नवंबर को खास असेंबली का आयोजन करें। इसका सीधा मकसद बच्चों के बीच जागरूकता फैलाना है ताकि उन्हें समझाया जा सके कि पटाखे जलाना पर्यावरण और उनकी खुद की सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है।
आउटडोर एक्टिविटीज पर रोक लगाने की तैयारी
पीटीआई की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के तमाम प्राइवेट स्कूलों ने भी अपनी तरफ से एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। दिवाली के बाद स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटीज, यानी खेलकूद और मैदान में होने वाली सुबह की प्रार्थना सभा पर फिलहाल रोक लगाने की तैयारी है। हवा को साफ रखने के लिए क्लासरूम के अंदर एयर प्यूरीफायर लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कुदरती तौर पर हवा को शुद्ध करने के लिए कमरों में स्नेक प्लांट भी रखे जा रहे हैं। स्कूलों में पोस्टर मेकिंग, स्लोगन राइटिंग, निबंध और डिबेट जैसी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है, ताकि बच्चे अपने घर-परिवार और आस-पड़ोस में भी पर्यावरण बचाने का संदेश दे सकें।
इन बातों पर देना होगा ध्यान
ऐसे मुश्किल वक्त में स्कूलों के लिए एक 'बैड-एयर डे' का एक्शन प्लान होना बेहद जरूरी है। सबसे पहला काम तो यही है कि बच्चों को मैदान में खेलने या पीटी करने से रोका जाए और सारी गतिविधियां क्लासरूम या इंडोर हॉल के अंदर ही कराई जाएं। स्कूल कैंपस में धूल उड़ने से रोकने के लिए खुली जगहों पर पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए। अगर स्कूल में कहीं कंस्ट्रक्शन या मरम्मत का काम चल रहा है, तो वहां धूल को उड़ने से रोकने के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। साथ ही, स्कूल परिसर में कूड़ा या सूखी पत्तियां जलाने पर पूरी तरह से पाबंदी होनी चाहिए।
उन बच्चों का खास ख्याल रखने की जरूरत है जिन्हें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या सांस की कोई और बीमारी है। स्कूलों को ऐसे बच्चों की पहचान कर उनके माता-पिता से संपर्क में रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर उनका इनहेलर तुरंत मौजूद हो। इसके अलावा, अगर प्रदूषण का स्तर हद से ज्यादा बढ़ जाता है और सरकार की तरफ से कोई नया आदेश आता है, तो स्कूलों को 'हाइब्रिड लर्निंग' या ऑनलाइन क्लास के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। शिक्षकों और स्कूल प्रशासन की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे हर सुबह प्रदूषण के स्तर (एक्यूआई) के हिसाब से पैरेंट्स को अपडेट भेजें। उन्हें बताया जाए कि आज स्कूल में क्या बदलाव किए गए हैं और बच्चों को घर से बाहर निकालते वक्त उन्हें मास्क जरूर पहनाएं। बच्चों की सुरक्षा ही इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, और इसके लिए स्कूल और पैरेंट्स दोनों को मिलकर कदम उठाने होंगे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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