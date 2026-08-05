भारी बारिश बनी जी का जंजाल, स्कूल-आंगनवाड़ी केंद्र बंद, सीएम ने अफसरों को दिए हाई अलर्ट के निर्देश
भारी बारिश के ऑरेंज अलर्ट के चलते देहरादून में स्कूल-आंगनवाड़ी बंद कर दिए हैं। सीएम धामी ने एसडीआरएफ-एनडीआरएफ को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं।
पहाड़ों पर मॉनसून एक बार फिर आफत बनकर बरस रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए देहरादून जिला प्रशासन ने बुधवार को सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में एक दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर यह फैसला बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके।
जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, कक्षा एक से बारहवीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल बुधवार को बंद रहेंगे। इसके साथ ही जिले भर के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को भी बंद रखने का निर्देश दिया गया है। पीटीआई की खबर के अनुसार, यह फैसला जिलाधिकारी और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एहतियातन उठाया है। मौसम विभाग ने देहरादून जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी से बहुत भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, यह अलर्ट देहरादून के अलावा बागेश्वर, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी जिलों के लिए भी जारी किया गया है।
सीएम धामी ने किया हाई अलर्ट
बिगड़ते मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार सुबह ही आपदा प्रबंधन सचिव को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और सभी जिला प्रशासनों को अधिकतम सतर्कता बरतने को कहा है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किए जाएं, इसमें कोई देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
प्रशासन का निर्देश पालन करने का सख्त निर्देश
इसके अलावा सीएम धामी ने प्रदेशवासियों और यहां आए पर्यटकों से भी अपील की है कि मौजूदा मौसम को देखते हुए वे पूरी सावधानी बरतें। उन्होंने कहा कि जब तक बहुत जरूरी न हो, अनावश्यक यात्रा से बचें और सफर पर निकलने से पहले मौसम की जानकारी जरूर ले लें। राज्य सरकार ने भी लोगों को नदी-नालों और भूस्खलन की आशंका वाले संवेदनशील इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। साथ ही स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी हर सलाह और निर्देश का सख्ती से पालन करने को कहा गया है, ताकि किसी भी जान-माल के नुकसान को टाला जा सके।
बारिश से जुड़ी एक और अहम घटना में मुख्यमंत्री धामी ने बर्बाद हुई सड़क की मरम्मत को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि गांव वालों को आवाजाही में किसी तरह की दिक्कत न हो। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि मौके पर जाकर हालात का जायजा लें और बहाली कार्य के लिए जो भी जरूरी कदम उठाने हों, वे तुरंत उठाएं। पहाड़ी इलाकों में मॉनसून के दौरान सड़कों का टूटना और भूस्खलन आम बात हो गई है, ऐसे में प्रशासन की सक्रियता स्थानीय लोगों के लिए राहत की बात है।
स्कूल बंद रखने के आदेश का सख्ती से हो पालन
स्कूल बंद रखने के आदेश का सख्ती से पालन हो, इसके लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को खास तौर पर निर्देशित किया गया है। प्रशासन का कहना है कि अगर मौसम की स्थिति में और बिगाड़ आता है, तो आगे भी जरूरत के मुताबिक कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल देहरादून समेत आसपास के जिलों में लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में तेज बारिश के दौरान खतरा कभी भी बढ़ सकता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव