दिसंबर में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल? दिल्ली, यूपी, बिहार समेत इन 6 राज्यों में जानें विंटर वेकेशन की तारीखें
दिसंबर का महीना छात्रों के लिए खुशियों भरा रहने वाला है। क्रिसमस की छुट्टी के साथ कई राज्यों में विंटर वेकेशन भी शुरू होगा। जानिए दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में स्कूल कब से कब तक बंद रहेंगे।
साल 2026 अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचने वाला है। नवंबर खत्म होते ही दिसंबर का महीना शुरू हो जाएगा। यह महीना बच्चों के लिए कई मायनों में खास रहने वाला है। एक तरफ जहां साल के आखिरी महीने में क्रिसमस का त्योहार मनाया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड के बीच स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां भी शुरू होने वाली हैं। ऐसे में स्कूली बच्चों को पढ़ाई और रोजाना स्कूल जाने की भागदौड़ से कुछ दिनों की राहत मिलने वाली है।
दिसंबर का महीना आते ही बच्चों के साथ साथ अभिभावकों के मन में भी एक सवाल उठने लगता है कि आखिर इस बार स्कूल कितने दिन बंद रहेंगे? क्रिसमस की छुट्टी कब होगी और सर्दियों का अवकाश किस तारीख से शुरू होगा? खासकर उत्तर भारत के राज्यों में ठंड बढ़ने के साथ स्कूलों की छुट्टियों को लेकर उत्सुकता और बढ़ जाती है।
अगर आप भी दिसंबर 2026 में स्कूलों की छुट्टियों का पूरा ब्योरा जानना चाहते हैं तो यह खबर आपके काम की है। यहां दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा के स्कूलों में होने वाली छुट्टियों की जानकारी दी गई है।
25 दिसंबर को पूरे देश में मनाया जाएगा क्रिसमस
दिसंबर महीने की सबसे खास छुट्टियों में क्रिसमस शामिल है। हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। इस मौके पर देश के ज्यादातर राज्यों में स्कूल और कई शिक्षण संस्थान बंद रहते हैं। इस बार भी 25 दिसंबर 2026 को शुक्रवार के दिन क्रिसमस की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा कई राज्यों में इसी महीने के आखिरी दिनों से सर्दियों की छुट्टियां भी शुरू हो जाएंगी। हालांकि, विंटर वेकेशन की तारीख हर राज्य में अलग अलग हो सकती है।
दिल्ली में कब से शुरू होंगी सर्दियों की छुट्टियां?
दिल्ली में दिसंबर के महीने में छात्रों को क्रिसमस के मौके पर छुट्टी मिलेगी। 25 दिसंबर 2026 को सभी संबंधित स्कूलों में क्रिसमस डे के अवसर पर अवकाश रहेगा।
वहीं सर्दियों की छुट्टियों की बात करें तो दिल्ली में शीतकालीन अवकाश 1 जनवरी 2027 से 15 जनवरी 2027 तक रहने का कार्यक्रम बताया गया है। इस दौरान सरकारी स्कूलों के छात्रों को करीब 15 दिनों तक स्कूल नहीं जाना होगा। हालांकि, अभिभावकों को सलाह है कि वे अपने स्कूल की ओर से जारी आधिकारिक सूचना जरूर देखें, क्योंकि स्कूलों के कार्यक्रम और छुट्टियों की तारीखों में बदलाव संभव है।
उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर से शुरू होगा विंटर वेकेशन
उत्तर प्रदेश के स्कूली बच्चों के लिए भी दिसंबर का महीना राहत लेकर आने वाला है। राज्य के 2026 के अवकाश कैलेंडर के मुताबिक, 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर स्कूल बंद रहेंगे।इसके अलावा सर्दियों की छुट्टियों का इंतजार कर रहे बच्चों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश में शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर 2026 से शुरू होकर 14 जनवरी 2027 तक चलने का कार्यक्रम है। इस तरह छात्रों को लगातार 15 दिनों तक छुट्टी मिल सकती है। इस दौरान बच्चे नए साल का जश्न भी मना सकेंगे। वहीं, अगर दिसंबर के आखिरी दिनों और जनवरी में ठंड का प्रकोप बढ़ता है तो जिला प्रशासन मौसम की स्थिति को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां आगे भी बढ़ा सकता है।
हरियाणा में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक विंटर वेकेशन
हरियाणा के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी दिसंबर में क्रिसमस की छुट्टी मिलेगी। राज्य में 25 दिसंबर 2026 को क्रिसमस डे के अवसर पर स्कूल बंद रहेंगे।
इसके अलावा हरियाणा में सर्दियों की छुट्टियां 1 जनवरी 2027 से 15 जनवरी 2027 तक रहने का कार्यक्रम बताया गया है। इस तरह बच्चों को नए साल के पहले पखवाड़े में लगातार छुट्टियों का लाभ मिल सकता है। उत्तर भारत में जनवरी के दौरान ठंड और कोहरे का असर बढ़ने की संभावना को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियों में बदलाव भी किया जा सकता है।
राजस्थान में 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी
राजस्थान के स्कूलों में भी दिसंबर महीने के दौरान बच्चों को कई छुट्टियां मिलने वाली हैं। यहां 25 दिसंबर 2026 को क्रिसमस डे के अवसर पर स्कूल बंद रहेंगे।
वहीं सर्दियों की छुट्टियों की बात करें तो उपलब्ध कार्यक्रम के मुताबिक, राजस्थान में शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से 10 जनवरी तक रहेगा। इस दौरान छात्रों को नए साल के शुरुआती दिनों में भी स्कूल जाने की जरूरत नहीं होगी। राज्य के अलग अलग हिस्सों में ठंड का असर अलग अलग रहता है। ऐसे में अगर किसी जिले में शीतलहर या तापमान में तेज गिरावट की स्थिति बनती है तो स्थानीय प्रशासन स्कूलों को अतिरिक्त दिनों के लिए बंद रखने का आदेश दे सकता है।
मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर से शुरू होगी छुट्टी
मध्य प्रदेश के स्कूली बच्चों के लिए भी दिसंबर का महीना खास रहने वाला है। राज्य में 25 दिसंबर 2026 को क्रिसमस के मौके पर स्कूलों में छुट्टी रहेगी।
इसके साथ ही यहां शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक रहने का कार्यक्रम बताया गया है। यानी बच्चों को क्रिसमस से लेकर नए साल के शुरुआती दिनों तक स्कूल से राहत मिलेगी। हालांकि, छुट्टियों से जुड़ी तारीखों की पुष्टि के लिए अभिभावकों को अपने स्कूल की ओर से जारी सूचना पर ध्यान देना चाहिए।
बिहार में 25 से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे स्कूल
बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी दिसंबर का आखिरी सप्ताह छुट्टियों से भरा रहने वाला है। बिहार सरकार के 2026 के सरकारी स्कूल अवकाश कैलेंडर के अनुसार, क्रिसमस और सर्दियों की छुट्टियों को मिलाकर 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रहेंगे।
इसका मतलब है कि बच्चों को साल के आखिरी सप्ताह में लगातार सात दिनों तक स्कूल नहीं जाना होगा। हालांकि, बिहार में दिसंबर के आखिर और जनवरी के दौरान ठंड काफी बढ़ जाती है। कई इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा और शीतलहर जैसी स्थिति भी देखने को मिलती है। ऐसे में अगर तापमान में ज्यादा गिरावट आती है तो जिला प्रशासन बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छुट्टियां बढ़ाने का फैसला ले सकता है।
इन बातों का रखें ध्यान
दिसंबर 2026 में स्कूलों की छुट्टियों को लेकर एक जरूरी बात समझना जरूरी है। ऊपर दी गई तारीखें संबंधित राज्यों के बताए गए अवकाश कार्यक्रम पर आधारित हैं। सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टियों का कार्यक्रम अलग हो सकता है। इसके अलावा मौसम बिगड़ने, शीतलहर चलने और घना कोहरा छाने की स्थिति में जिला प्रशासन अलग से स्कूल बंद करने का आदेश जारी कर सकता है। इसलिए अभिभावक अपने बच्चों के स्कूल की आधिकारिक सूचना और जिला प्रशासन के आदेश जरूर देखते रहें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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