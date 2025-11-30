Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़DDU Website Hacked: Turkish Company Details Displayed on University Portal
DDU: डीडीयू की वेबसाइट हैक, तुर्की की एक कंपनी की दिख रही डिटेल

DDU: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ddugu.ac.in हैक हो गई है। डीडीयू की वेबसाइट पर तुर्की की एक कंपनी की डिटेल दिख रही है।

Sun, 30 Nov 2025 07:25 AMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
DDU Website Hacked: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ddugu.ac.in हैक हो गई है। डीडीयू की वेबसाइट पर तुर्की की एक कंपनी की डिटेल दिख रही है। इसकी वजह से डीडीयू का काम रुक गया है। डीडीयू इन दिक्कतों को देखते हुए सर्वर शिफ्ट करने की तैयारी में है।

डीडीयू की वेबसाइट में यह परेशानी 27 नवंबर की शाम से आ रही है। बताया जा रहा है कि यह परेशानी पिछले महीने भी आई थी। उस वक्त सर्विस प्रोवाइडर ने किसी तरह तीन से चार दिनों के बाद वेबसाइट को सही किया था, लेकिन एक माह के अंदर दूसरी बार यह मामला सामने आया है। डीडीयू प्रशासन इसे लेकर सर्विस प्रोवाइडर से बात भी की, लेकिन समस्या का हल नहीं हो सका। इसकी वजह से सर्च रिजल्ट भी प्रभावित हो रहा है। इसे देखते हुए अब डीडीयू प्रशासन सर्विस प्रोवाइडर बदलने की तैयारी कर रहा है।

कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने बताया कि सर्वर हैक होने से सर्च रिजल्ट प्रभावित हो रहा है। साथ ही अन्य समस्या भी आई हैं। इसे देखते हुए सर्वर की शिफ्टिंग की जा रही है।

बड़े संस्थान रहे हैं हैकरों के निशाने पर

बड़े संस्थान शुरू से ही साइबर हैकरों के निशाने पर रहे हैं। 2022 में एम्स दिल्ली का भी सर्वर हैक कर लिया गया था। इसके अलावा आईसीएमआर के भी सर्वर पर साइबर जालसाजों ने जबरदस्त अटैक किया था। एम्स दिल्ली के कम्प्यूटर सर्वर पर एक ज़बर्दस्त साइबर हमला की वजह से लगभग सभी सर्वर ठप पड़ गए थे। इसमें अस्पताल का ई-हॉस्पिटल नेटवर्क भी शामिल था जिसे नेशनल इंफ़ॉरमेटिक्स सेंटर (एनआईसी) संचालित करता है। अफ़रातफ़री के बीच इमरजेंसी, आउट-पेशेंट, इन-पेशेंट और सभी जांच लैबों का काम कम्प्यूटरों से हटाकर हाथ से करना शुरू करना पड़ा था।

देर रात तक जारी रहा प्रयास, नहीं मिली सफलता

डीडीयू प्रसाशन ने शनिवार की देर रात तक डीडीयू की वेबसाइट को खोलने का प्रयास करता रहा, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। इसे लेकर डीडीयू ने सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क किया। सर्विस प्रोवाइडर के लोगों का कहना है कि वेबसाइट पर अब कोई डिटेल नहीं शो कर रहा है। इसकी वजह से यह समझ नहीं आ रहा है की वेबसाइट कहा से और किसने हैक किया है। फिलहाल प्रयास जारी है। रविवार तक दूसरे वेबसाइट से चलाने की कोशिश की जाएगी।

प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
