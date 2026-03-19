DDU Result 2026: DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय रिजल्ट आउट, UG, PG स्कोरकार्ड ddugu.ac.in पर ऐसे करें चेक
DDU UG, PG Result 2026 Download: दीनदयाल उपाध्याय (DDU) गोरखपुर विश्वविद्यालय ने आधिकारिक तौर पर अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्ट-ग्रेजुएट (PG) कोर्सेज के 'ऑड सेमेस्टर' का रिजल्ट घोषित कर दिया है।
DDU UG, PG Result 2026 Download: दीनदयाल उपाध्याय (DDU) गोरखपुर विश्वविद्यालय ने आधिकारिक तौर पर अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्ट-ग्रेजुएट (PG) कोर्सेज के 'ऑड सेमेस्टर' का रिजल्ट घोषित कर दिया है। वे सभी छात्र जिन्होंने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की 1st, 3rd और 5th सेमेस्टर की परीक्षाओं में भाग लिया था, वे अब विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट ddugu.ac.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं।
रिजल्ट देखने के लिए आधिकारिक पोर्टल
DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय ने रिजल्ट को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए इसे ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया है। छात्र ddugu.ac.in आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
अपना रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
विश्वविद्यालय ने छात्रों की सुविधा के लिए एक बहुत ही सरल प्रक्रिया अपनाई है। अपना परिणाम देखने के लिए आप इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
- सबसे पहले विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट ddugu.ac.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Results' टैब या 'Examination' सेक्शन को खोजें।
3. अब 'UG/PG Odd Semester Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें।
4. एक नया लॉगिन पेज खुलेगा, जहां आपको अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी।
5. कैप्चा कोड भरकर 'Search' या 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
6. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
7. भविष्य के लिए इसे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करें और एक प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।
छात्र अपने रिजल्ट में इन डिटेल्स को जरूर चेक करें-
1. छात्र का नाम
2. परीक्षा का नाम
3. छात्र की जन्मतिथि
4. छात्र का रोल नंबर
5. रजिस्ट्रेशन नंबर
6. कोर्स का नाम
7. सेमेस्टर/वर्ष
8. सब्जेक्ट वाइज मार्क्स/ग्रेड
9. कुल मार्क्स
10. यूनिवर्सिटी का नाम
11. परीक्षा सेशन
12. रिजल्ट जारी होने की तिथि
इन कोर्सेज के नतीजे हुए घोषित
विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, बीए (BA), बीएससी (B.Sc), बीकॉम (B.Com) जैसे अंडरग्रेजुएट कोर्सेज के साथ-साथ एमए (MA), एमएससी (M.Sc) और एमकॉम (M.Com) जैसे पोस्ट-ग्रेजुएट विषयों के विभिन्न सेमेस्टर के रिजल्ट एक साथ जारी किए गए हैं। कुछ प्रोफेशनल्स कोर्सेज के नतीजे भी इस लिस्ट में शामिल हैं।
यदि परिणाम में कोई गलती हो तो क्या करें?
विश्वविद्यालय ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अपने ऑनलाइन स्कोरकार्ड में दी गई सभी जानकारियों जैसे—नाम, पिता का नाम, रोल नंबर और अंकों की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। यदि किसी छात्र को अपने अंकों से असंतोष है या मार्कशीट में कोई तकनीकी गलती नजर आती है, तो वे निर्धारित समय सीमा के भीतर विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, स्क्रूटनी या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू की जाएगी।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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