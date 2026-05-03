DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 'विदेशी प्रोफेसर' देंगे लेक्चर, एडजंक्ट प्रोफेसर पदों पर भर्ती को मंजूरी
दीनदयाल उपाध्याय (DDU) गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्लासरूम में न केवल स्थानीय शिक्षक, बल्कि दुनिया भर के प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े प्रवासी भारतीय प्रोफेसर, वैज्ञानिक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ भी व्याख्यान देते नजर आएंगे।
दीनदयाल उपाध्याय (DDU) गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक सुनहरा अवसर आने वाला है। अब विश्वविद्यालय के क्लासरूम में न केवल स्थानीय शिक्षक, बल्कि दुनिया भर के प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े प्रवासी भारतीय प्रोफेसर, वैज्ञानिक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ भी व्याख्यान देते नजर आएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए डीडीयू प्रशासन ने ‘एडजंक्ट प्रोफेसर’ के पदों पर नियुक्ति के लिए आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है।
विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने इस महत्वपूर्ण निर्णय की पुष्टि करते हुए बताया कि कार्य परिषद की बैठक में इस योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्रों को वैश्विक स्तर का ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना है।
किन्हें मिलेगा मौका? (योग्यता और श्रेणियां)
इस विशेष योजना के तहत विश्वविद्यालय केवल पारंपरिक शिक्षकों तक ही सीमित नहीं रहेगा। 'एडजंक्ट प्रोफेसर' के रूप में नियुक्ति के लिए एक दायरा तय किया गया है। विदेशों में कार्यरत भारतीय मूल के विद्वान अब अपनी जड़ों से जुड़कर यहां के छात्रों का मार्गदर्शन कर सकेंगे। प्रतिष्ठित रिसर्च सेंटर्स के वैज्ञानिक छात्रों को रिसर्च और इनोवेशन की बारीकियां सिखाएंगे। अन्य विश्वविद्यालयों के अनुभवी शिक्षक, चाहे वे सेवा में हों या सेवानिवृत्त हो चुके हों, अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकेंगे। सार्वजनिक उपक्रमों और उद्योगों से जुड़े विशेषज्ञ छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ-साथ प्रोफेशनल वर्ल्ड की चुनौतियों के लिए तैयार करेंगे।
कार्यकाल और नियुक्ति की प्रक्रिया
विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विदेशी संस्थानों से जुड़े प्रवासी भारतीयों को 6 महीने से लेकर 3 वर्ष तक की अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकेगा। यह नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से यूजीसी के मानकों के अनुरूप होगी। इसके साथ ही, डीडीयू ने 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने को भी हरी झंडी दे दी है। यह पद उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में असाधारण अनुभव प्राप्त किया है, भले ही उनके पास पारंपरिक शैक्षणिक डिग्रियां कम हों।
छात्रों को क्या होगा फायदा?
कुलपति प्रो. पूनम टंडन के अनुसार, “इस कदम से छात्रों को अधिक से अधिक लाभ मिल सकेगा। जब छात्र अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रोफेसरों और वैज्ञानिकों से सीधे संवाद करेंगे, तो उनके रिसर्च और इनोवेशन की गुणवत्ता में सुधार होगा।” ये विशेषज्ञ न केवल व्याख्यान देंगे, बल्कि रिसर्च प्रोजेक्ट में भी योगदान देंगे। इससे विश्वविद्यालय में अकादमिक माहौल और अधिक प्रतिस्पर्धी और आधुनिक बनेगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
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