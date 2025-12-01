DDU: गोरखपुर विवि में नए फैकल्टी पद निकाले जाएंगे, रिर्सचर का डाटा 'शोध चक्र पोर्टल' पर होगा ऑनलाइन

संक्षेप: DDU: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी (DDU) ने कोर्सेज के सुचारु संचालन के लिए नए फैकल्टी पदों के सृजन का निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव को अब मंजूरी के लिए वित्त समिति के पास भेजा जाएगा।

DDU: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी (DDU) ने शैक्षणिक गुणवत्ता और रिर्सच को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। यूनिवर्सिटी ने कोर्सेज के सुचारु संचालन के लिए नए फैकल्टी पदों के सृजन का निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव को अब मंजूरी के लिए वित्त समिति के पास भेजा जाएगा।

यह निर्णय हाल ही में कोर्सेज के डायरेक्टर और कोऑर्डिनेटर की एक महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया। यूनिवर्सिटी का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और नौकरी दिलाने वाली शिक्षा प्रदान करना है। नए पदों के बनने से छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा और शैक्षणिक कार्य बिना किसी रुकावट के पूरा हो सकेगा।

शोध चक्र पोर्टल पर रिर्सचर का डाटा- इसके साथ ही डीडीयू ने अपने रिर्सच कार्य की वैश्विक उपस्थिति और रैंकिंग सुधारने के लिए एक बड़ी पहल की है। विश्वविद्यालय ने अब शोध चक्र पोर्टल पर अपने सभी रिर्सचर का डाटा ऑनलाइन करना शुरू कर दिया है।

यह पोर्टल इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क (INFLIBNET) केंद्र द्वारा शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य शोधार्थियों और उनके गाइड्स के पूरे रिर्सच कार्य, पब्लिकेशन और थीसिस को एक ही जगह पर उपलब्ध कराना है। इससे डी.डी.यू. को न केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी, बल्कि रैंकिंग में भी सुधार होगा।

वेरिफिकेशन और क्वालिटी कंट्रोल- विवि ने इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए हर विभाग में कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की है। ये समन्वयक विभागीय स्तर पर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि रिर्सचर और मार्गदर्शकों का पूरा विवरण, उनके विषय, पंजीकरण की जानकारी, प्रकाशन और प्रगति रिपोर्ट सही ढंग से दर्ज हो। इस वेरिफिकेशन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी ऐसा शोध अपलोड न हो जो पहले से ही किसी और ने किया हो, जिससे रिर्सच की क्वालिटी और प्रामाणिकता बनी रहे।