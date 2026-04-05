DDU Result 2026: डीडीयू के छात्रों का हंगामा! रिजल्ट में मिली भारी गड़बड़ी, परीक्षा देने के बाद भी छात्र हुए फेल

DDU Result 2026: डीडीयू के छात्रों का हंगामा! रिजल्ट में मिली भारी गड़बड़ी, परीक्षा देने के बाद भी छात्र हुए फेल
DDU Result 2026: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (DDU) द्वारा हाल ही में घोषित किए गए प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर के नतीजों ने छात्रों के होश उड़ा दिए हैं। परिणाम घोषित होने के बाद से ही छात्रों में गहरा असंतोष और आक्रोश देखा जा रहा है।
DDU Result 2026: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (DDU) के इंजीनियरिंग स्ट्रीम में इन दिनों परीक्षा परिणामों को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में घोषित किए गए प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर के नतीजों ने छात्रों के होश उड़ा दिए हैं। परिणाम घोषित होने के बाद से ही छात्रों में गहरा असंतोष और आक्रोश देखा जा रहा है। शनिवार को यह गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब बड़ी संख्या में छात्र प्रशासनिक भवन पहुंच गए और जोरदार हंगामा शुरू कर दिया।
छात्रों की नाराजगी इस कदर थी कि उन्हें शांत करने के लिए खुद कुलपति को हस्तक्षेप करना पड़ा। कुलपति से मुलाकात कर छात्रों ने अपनी लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जांच का ठोस आश्वासन मिलने पर ही छात्र वहां से हटने को तैयार हुए।
रिजल्ट में 'अंधेरगर्दी': उपस्थित छात्रों को दिखाया अनुपस्थित
परीक्षा परिणामों में सामने आई अनियमितताएं हैरान करने वाली हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनके भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है। छात्रों की प्रमुख शिकायतें हैं कि कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने पूरी निष्ठा के साथ परीक्षा दी थी, लेकिन रिजल्ट में उन्हें ‘अनुपस्थित’ घोषित कर दिया गया है।
ऐसे छात्र जिन्होंने दावा किया है कि उनका पेपर बहुत अच्छा गया था, उन्हें भी केवल 0, 1, 2 या 3 अंक दिए गए हैं। कई मार्कशीट में अंक 'अपूर्ण' दिखाए जा रहे हैं, जिससे छात्रों का कुल प्रतिशत गिर गया है। इन तकनीकी और प्रशासनिक खामियों का सबसे बुरा असर यह हुआ है कि बड़ी संख्या में होनहार छात्र भी फेल घोषित कर दिए गए हैं।
बैक पेपर का बोझ और मानसिक तनाव
छात्रों के अनुसार, इस गलत रिजल्ट की वजह से कई विद्यार्थियों को 5 से 6 विषयों में बैक लग गई है। यह स्थिति छात्रों के लिए दोहरी मार साबित हो रही है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में बैक पेपर होने के कारण छात्रों को भारी 'बैक पेपर शुल्क' जमा करना होगा। छात्र इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं कि वे इतनी बड़ी राशि का इंतजाम कैसे करेंगे।
छात्रों का कहना है कि यह केवल एक तकनीकी गलती नहीं है, बल्कि उनके पूरे करियर पर एक दाग की तरह है। गलत तरीके से फेल किए जाने के कारण छात्र गंभीर मानसिक तनाव और डिप्रैसन का सामना कर रहे हैं।
कुलपति की ओर से जांच का भरोसा
हंगामे की गंभीरता को देखते हुए कुलपति ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन उन सभी शिकायतों की समीक्षा करेगा जिनमें छात्रों को गलत तरीके से अनुपस्थित दिखाया गया है या कम अंक दिए गए हैं। कुलपति ने कहा कि यदि मूल्यांकन प्रक्रिया या डेटा फीडिंग में कोई गलती पाई जाती है, तो उसे तुरंत सुधारा जाएगा और संशोधित परिणाम जारी किए जाएंगे। फिलहाल, छात्र इस उम्मीद में हैं कि उनकी कॉपियों की दोबारा जांच जल्द शुरू होगी और उनके रिजल्ट में सुधार होगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
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