DDU : गोरखपुर विश्वविद्यालय के 91 कॉलेजों में 200 कोर्स को मंजूरी
यूपी में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुलपति प्रो. पूनम टंडन की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कार्य परिषद की बैठक में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
यूपी में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुलपति प्रो. पूनम टंडन की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कार्य परिषद की बैठक में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस दौरान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 91 महाविद्यालयों में लगभग 200 पाठ्यक्रमों को संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
कार्य परिषद ने गोरखपुर, देवरिया एवं कुशीनगर जनपद में स्थित विभिन्न सम्बद्ध महाविद्यालयों के कला, विज्ञान, विधि एवं वाणिज्य संकायों में स्नातक और परास्नातक स्तर पर पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति दी है। इसके अंतर्गत 45 महाविद्यालयों में 82 पाठ्यक्रमों के लिए स्थायी सम्बद्धता तथा 46 महाविद्यालयों में 115 पाठ्यक्रमों के लिए अस्थायी सम्बद्धता दी गई है।
महात्मा गांधी पीजी कॉलेज को बीबीए तथा एमकॉम, इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स को बीबीए तथा एमएससी, ज्ञानभारती लॉ कॉलेज को बीए-एलएलबी तथा एलएलबी, अखिल भाग्य महाविद्यालय को एमएससी बॉटनी व जूलॉजी, फूला देवी मेमोरियल लॉ कॉलेज को एलएलबी सहित दो दर्जन महाविद्यालयों को बीबीए, बीसीए और बीकॉम, एमकॉम जैसे नवीन एवं रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों की संस्तुति प्रदान की गई है। ये पाठ्यक्रम विशेष रूप से व्यावसायिक दक्षता, शोध अभिरुचि एवं उद्योगोन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा देंगे।
विभिन्न पाठ्यक्रमों को दी गई सम्बद्धता न केवल उच्च शिक्षा के विस्तार में सहायक होगी, बल्कि क्षेत्रीय विद्यार्थियों को अपने ही जनपद में विविध विषयों के अध्ययन के अधिक अवसर प्रदान करेगी।- प्रो. पूनम टंडन, कुलपति, डीडीयू
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी