Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़DDA Vacancy: DDA Recruitment for 1732 posts tomorrow is last date one stage cbt exam for MTS and Patwari
DDA Vacancy : डीडीए में 1732 पदों पर भर्ती, कल लास्ट डेट, MTS व पटवारी के लिए एक चरण में परीक्षा

DDA Vacancy : डीडीए में 1732 पदों पर भर्ती, कल लास्ट डेट, MTS व पटवारी के लिए एक चरण में परीक्षा

संक्षेप: DDA Recruitment 2025: दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) में निकली एमटीएस, पटवारी समेत 26 तरह के पदों पर 1732 वैकेंसी के लिए कल 5 नवंबर आवेदन की अंतिम तिथि है। योग्य व इच्छुक उम्मीदवार https://dda.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।

Tue, 4 Nov 2025 09:19 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

DDA Recruitment 2025: दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की ओर से एमटीएस, पटवारी, माली, जूनियर इंजीनियर और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट समेत 26 तरह के 1732 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए कल 5 नवंबर 2025 आवेदन की अंतिम तिथि है। जिन इच्छुक व योग्य अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे फौरन dda.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। डीडीए सीधी भर्ती (विज्ञापन संख्या 09/2025) के तहत ग्रुप ए, बी और सी पदों पर यह बहाली करेगा। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 अक्टूबर 2025 से शुरू हुए थे। लिखित कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) का आयोजन दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच होने की संभावना है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

- सर्वाधिक एमटीएस के 745 पद हैं। इसके लिए 10वीं पास व 18-27 वर्ष आयु सीमा की योग्यता मांगी गई है। इसके लिए सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा।

- पटवारी के 79 पद हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन व व 21-27 वर्ष आयु सीमा की योग्यता मांगी गई है। इसके लिए सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा।

- जेएसए यानी जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के 199 पद हैं । इसके लिए 12वीं पास एवं टाइपिंग और 18-27 वर्ष आयु सीमा की योग्यता मांगी गई है। इसके लिए सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और टाइपिंग टेस्ट होगा।

पद का नाम कुल पद

ग्रुप सी के पद

सर्वेयर - 06 वैकेंसी

स्टेनोग्राफर ग्रेड–D - 44

पटवारी - 79

जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट - 199

माली -282

मल्टी टास्किंग स्टाफ (नॉन-मिनिस्टीरियल) - 745

ग्रुप बी के पद

नायब तहसीलदार - 06

असिस्टेंट डायरेक्टर (मिनिस्टीरियल) - 15 -

लीगल असिस्टेंट- 07

प्लानिंग असिस्टेंट -23

आर्किटेक्चरल असिस्टेंट - 09

प्रोग्रामर - 06

जूनियर इंजीनियर (सिविल) - 104

जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल) - 67

सेक्शनल ऑफिसर (हॉर्टिकल्चर) - 75

जूनियर ट्रांसलेटर (ऑफिशियल लैंग्वेज) -06

असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर (नॉन-मिनिस्टीरियल) - 06

ग्रुप ए के पद

डिप्टी डायरेक्टर (आर्किटेक्ट) 04

डिप्टी डायरेक्टर (पब्लिक रिलेशन) 01

डिप्टी डायरेक्टर (प्लानिंग) - 04

असिस्टेंट डायरेक्टर (प्लानिंग) - 19

असिस्टेंट डायरेक्टर (आर्किटेक्ट) - 08

असिस्टेंट डायरेक्टर (लैंडस्केप) - 01

असिस्टेंट डायरेक्टर (सिस्टम) - 03

असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (सिविल) - 10

असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) - 03

सभी पदों के लिए पहला चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) होगा। इसके बाद कुछ पदों के स्किल टेस्ट व कंप्यूटर एवं टाइपिंग टेस्ट रखा गया है तो कुछ के लिए नहीं है। आवेदन डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट www.dda.gov.in के “Recruitment” सेक्शन में जाकर ऑनलाइन किए जाएंगे।

आवेदन फीस

अनारक्षित, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस - 2500/- (नॉन रिफंडेबल)

एससी, एसटी, दिव्यांग - 1500 रुपये। (रिफंडेबल) परीक्षा में बैठने वालों को बैंक चार्ज काटकर फीस वापस कर दी जाएगी।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
DDA
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।