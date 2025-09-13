DDA Vacancy 2025: Delhi DDA Recruitment notification out MTS Patwari JSA Other Posts registration apply dates DDA Vacancy 2025: डीडीए में बंपर भर्ती, एमटीएस व पटवारी समेत 1732 पदों पर निकलीं वैकेंसी, Career Hindi News - Hindustan
DDA Vacancy 2025: Delhi DDA Recruitment notification out MTS Patwari JSA Other Posts registration apply dates

DDA Vacancy 2025: डीडीए में बंपर भर्ती, एमटीएस व पटवारी समेत 1732 पदों पर निकलीं वैकेंसी

DDA Vacancy 2025: डीडीए ने एमटीएस, पटवारी, माली, जूनियर इंजीनियर और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट समेत 1732 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 अक्टूबर से शुरू होंगे और 5 नवंबर 2025 तक चलेंगे।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 13 Sep 2025 11:19 AM
DDA Vacancy 2025: डीडीए में बंपर भर्ती, एमटीएस व पटवारी समेत 1732 पदों पर निकलीं वैकेंसी

DDA Vacancy 2025: दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने एमटीएस, पटवारी, माली, जूनियर इंजीनियर और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट समेत 26 तरह के पदों पर 1732 वैकेंसी निकाली है। डीडीए सीधी भर्ती (विज्ञापन संख्या 09/2025) के तहत ग्रुप ए, बी और सी पदों पर यह बहाली करेगा। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 अक्टूबर 2025 सुबह 10 बजे से शुरू होंगे और 5 नवंबर 2025 शाम 6 बजे तक चलेंगे। लिखित कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) का आयोजन दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच होने की संभावना है।

पद का नाम कुल पद

ग्रुप सी के पद

सर्वेयर - 06 वैकेंसी

स्टेनोग्राफर ग्रेड–D - 44

पटवारी - 79

जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट - 199

माली -282

मल्टी टास्किंग स्टाफ (नॉन-मिनिस्टीरियल) - 745

ग्रुप बी के पद

असिस्टेंट डायरेक्टर (मिनिस्टीरियल) - 15 -

लीगल असिस्टेंट- 07

प्लानिंग असिस्टेंट -23

आर्किटेक्चरल असिस्टेंट - 09

प्रोग्रामर - 06

जूनियर इंजीनियर (सिविल) - 104

जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल) - 67

सेक्शनल ऑफिसर (हॉर्टिकल्चर) - 75

नायब तहसीलदार - 06

जूनियर ट्रांसलेटर (ऑफिशियल लैंग्वेज) -06

असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर (नॉन-मिनिस्टीरियल) - 06

ग्रुप सी के पद

डिप्टी डायरेक्टर (आर्किटेक्ट) 04

डिप्टी डायरेक्टर (पब्लिक रिलेशन) 01

डिप्टी डायरेक्टर (प्लानिंग) - 04

असिस्टेंट डायरेक्टर (प्लानिंग) - 19

असिस्टेंट डायरेक्टर (आर्किटेक्ट) - 08

असिस्टेंट डायरेक्टर (लैंडस्केप) - 01

असिस्टेंट डायरेक्टर (सिस्टम) - 03

असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (सिविल) - 10

असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) - 03

सभी पदों के लिए पहला चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) होगा। अलग-अलग पदों के अनुसार स्किल टेस्ट, इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसी प्रक्रियाएं भी होंगी। परीक्षा पैटर्न और सिलेबस की विस्तृत जानकारी आधिकारिक अधिसूचना में उपलब्ध कराई जाएगी।आवेदन डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट www.dda.gov.in के “Recruitment” सेक्शन में जाकर ऑनलाइन किए जाएंगे।

अहम तिथियां

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ 6 अक्टूबर 2025 (सुबह 10 बजे)

आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2025 (शाम 6 बजे)

संभावित सीबीटी परीक्षा दिसंबर 2025 – जनवरी 2026

