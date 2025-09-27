DDA Vacancy 2025: DDA Recruitment full notification out Delhi \MTS Patwari 1732 Posts registration apply dates DDA Vacancy: डीडीए में 1732 भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी, MTS व पटवारी के लिए एक चरण में परीक्षा, जानें योग्यता, Career Hindi News - Hindustan
Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 27 Sep 2025 01:37 PM
DDA Recruitment 2025: दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने एमटीएस, पटवारी, माली, जूनियर इंजीनियर और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट समेत 26 तरह के पदों पर 1732 वैकेंसी निकाली है। डीडीए ने इस भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। किस पद की क्या योग्यता है, कैसे चयन होगा, फीस क्या है, सभी जानकारियां विस्तृत नोटिफिकेशन में दी गई हैं। डीडीए सीधी भर्ती (विज्ञापन संख्या 09/2025) के तहत ग्रुप ए, बी और सी पदों पर यह बहाली करेगा। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 अक्टूबर 2025 सुबह 10 बजे से शुरू होंगे और 5 नवंबर 2025 शाम 6 बजे तक चलेंगे। लिखित कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) का आयोजन दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच होने की संभावना है। योग्य व इच्छुक उम्मीदवार https://dda.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।

- सर्वाधिक एमटीएस के 745 पद हैं। इसके लिए 10वीं पास व 18-27 वर्ष आयु सीमा की योग्यता मांगी गई है। इसके लिए सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा।

- पटवारी के 79 पद हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन व व 21-27 वर्ष आयु सीमा की योग्यता मांगी गई है। इसके लिए सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा।

- जेएसए यानी जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के 199 पद हैं । इसके लिए 12वीं पास एवं टाइपिंग और 18-27 वर्ष आयु सीमा की योग्यता मांगी गई है। इसके लिए सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और टाइपिंग टेस्ट होगा।

पद का नाम कुल पद

ग्रुप सी के पद

सर्वेयर - 06 वैकेंसी

स्टेनोग्राफर ग्रेड–D - 44

पटवारी - 79

जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट - 199

माली -282

मल्टी टास्किंग स्टाफ (नॉन-मिनिस्टीरियल) - 745

ग्रुप बी के पद

नायब तहसीलदार - 06

असिस्टेंट डायरेक्टर (मिनिस्टीरियल) - 15 -

लीगल असिस्टेंट- 07

प्लानिंग असिस्टेंट -23

आर्किटेक्चरल असिस्टेंट - 09

प्रोग्रामर - 06

जूनियर इंजीनियर (सिविल) - 104

जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल) - 67

सेक्शनल ऑफिसर (हॉर्टिकल्चर) - 75

जूनियर ट्रांसलेटर (ऑफिशियल लैंग्वेज) -06

असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर (नॉन-मिनिस्टीरियल) - 06

ग्रुप ए के पद

डिप्टी डायरेक्टर (आर्किटेक्ट) 04

डिप्टी डायरेक्टर (पब्लिक रिलेशन) 01

डिप्टी डायरेक्टर (प्लानिंग) - 04

असिस्टेंट डायरेक्टर (प्लानिंग) - 19

असिस्टेंट डायरेक्टर (आर्किटेक्ट) - 08

असिस्टेंट डायरेक्टर (लैंडस्केप) - 01

असिस्टेंट डायरेक्टर (सिस्टम) - 03

असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (सिविल) - 10

असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) - 03

सभी पदों के लिए पहला चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) होगा। इसके बाद कुछ पदों के स्किल टेस्ट व कंप्यूटर एवं टाइपिंग टेस्ट रखा गया है तो कुछ के लिए नहीं है। आवेदन डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट www.dda.gov.in के “Recruitment” सेक्शन में जाकर ऑनलाइन किए जाएंगे।

नोटिफिकेशन देखें 

अहम तिथियां

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ 6 अक्टूबर 2025 (सुबह 10 बजे)

आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2025 (शाम 6 बजे)

संभावित सीबीटी परीक्षा दिसंबर 2025 – जनवरी 2026

आवेदन फीस

अनारक्षित, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस - 2500/- (नॉन रिफंडेबल)

एससी, एसटी, दिव्यांग - 1500 रुपये। (रिफंडेबल) परीक्षा में बैठने वालों को बैंक चार्ज काटकर फीस वापस कर दी जाएगी।

