DDA Recruitment 2025 : 10वीं-12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 1000+ पद खाली; तुरंत करें आवेदन

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए बड़ी भर्ती निकाली है। आवेदन 6 अक्टूबर से शुरू होंगे और 5 नवंबर तक चलेंगे।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 07:31 PM
दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने 2025 की सबसे बड़ी भर्ती में 1732 पद निकाले हैं। इनमें से 1000 से ज्यादा पद सिर्फ 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए हैं। आवेदन प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 5 नवंबर 2025 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट dda.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

10वीं पास उम्मीदवारों के लिए पद

10वीं पास युवाओं के लिए सबसे ज्यादा मौके इस भर्ती में मिले हैं। इनमें मुख्य पद इस प्रकार हैं:

  • माली (Mali) : 282 पद
  • मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) : 745 पद

कुल मिलाकर 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए लगभग 1027 पद रखे गए हैं।

12वीं पास उम्मीदवारों के लिए पद

12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए भी DDA ने कई पद निकाले हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • जूनियर सचिवालय सहायक (JSA) : 199 पद (अंग्रेजी में 35 wpm और हिंदी में 30 wpm टाइपिंग स्पीड जरूरी)
  • स्टेनोग्राफर ग्रेड ‘D’ : 44 पद (शॉर्टहैंड और टाइपिंग स्किल्स अनिवार्य)
  • पटवारी : 79 पद

इन पदों पर चयन लिखित परीक्षा (CBT) और स्किल टेस्ट के जरिए होगा।

आवेदन शुल्क

  • सामान्य, OBC और EWS उम्मीदवार: 2500 (नॉन-रिफंडेबल)
  • SC/ST, PwBD, महिला और पूर्व सैनिक उम्मीदवार: 1500 (रिफंडेबल, परीक्षा में शामिल होने पर ही)

आयु सीमा

  • माली, सर्वेयर: 18 से 25 साल
  • जूनियर इंजीनियर, JSA, MTS: 18 से 27 साल
  • स्टेनोग्राफर ग्रेड D: 18 से 30 साल
  • पटवारी: 21 से 27 साल

कैसे करें आवेदन?

1. उम्मीदवार dda.gov.in पर जाएं।

2. "Jobs & Internship" सेक्शन में "Direct Recruitment 2025" पर क्लिक करें।

3. रजिस्ट्रेशन करें और OTP से वेरिफाई करें।

4. ऑनलाइन फॉर्म भरकर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।

5. शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करके आवेदन सबमिट करें।

परीक्षा और चयन प्रक्रिया

भर्ती परीक्षा दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच होगी। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन CBT और जरूरत पड़ने पर Stage-II परीक्षा होगी। अंतिम चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

