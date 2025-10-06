DDA Recruitment 2025: डीडीए के 1732 पदों के लिए आवेदन आज से शुरू, यहां करें अप्लाई

DDA Recruitment 2025: डीडीए की ओर से ग्रुप ए, बी और सी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज 6 अक्टूबर 2025 से शुरू कर दी गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 1732 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

DDA Recruitment 2025 Apply Online: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की ओर से ग्रुप ए, बी और सी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज 6 अक्टूबर 2025 से शुरू कर दी गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 1732 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती के अंतर्गत एमटीएस, पटवारी, माली, जूनियर इंजीनियर और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट समेत 26 तरह के पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति होगी । ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट dda.gov.in पर जाना होगा। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। भर्ती के लिए उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा सीबीटी का आयोजन दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच संभावित है।

शैक्षणिक योग्यता- हर एक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

आयु सीमा- उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। पदानुसार आयु सीमा अलग-अलग है।

एससी, एसटी, दिव्यांग - 1500 रुपये। (रिफंडेबल) परीक्षा में बैठने वालों को बैंक चार्ज काटकर फीस वापस कर दी जाएगी।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट dda.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।