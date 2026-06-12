DCECE Bihar Polytechnic Result 2026 OUT: बिहार पॉलिटेक्निक रिजल्ट bceceboard.bihar.gov.in पर जारी, Link, 21510 सीटें
BCECE Result 2026 Rank Card Download: बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड (BCECEB) ने डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।
BCECE Result 2026 Rank Card Download: बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड (BCECEB) ने डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा [DCECE (PE / PM / PMM)]-2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट और रैंक कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार पॉलिटेक्निक 2026 की प्रवेश परीक्षा 23 मई और 24 मई को आयोजित हुई थी। डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा रैंक कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा। इस प्रवेश परीक्षा के जरिए पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पारा मेडिकल (माध्यमिक स्तरीय), पारा मेडिकल (इंटर स्तरीय) कोर्सेज में दाखिला मिलेगा।
रैंक कार्ड (Rank Card) डाउनलोड करने की प्रक्रिया:
- अभ्यर्थियों को सबसे पहले पर्षद की वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाना होगा और "Rank Card of DCECE (PE / PM / PMM)-2026" लिंक पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें विभिन्न पाठ्यक्रमों के रैंक कार्ड डाउनलोड करने के लिए अलग-अलग लिंक दिखाई देंगे:
View / Download Rank card of DCECE(PE)-2026
View / Download Rank card of DCECE(PM)-2026
View / Download Rank card of DCECE(PMM)-2026
- अभ्यर्थियों को अपने पाठ्यक्रम समूह के अनुसार सही लिंक पर क्लिक करना होगा और अपना रोल नंबर (Roll No.) तथा जन्म तिथि डालकर अपना रैंक कार्ड डाउनलोड करना होगा।
कब होगी काउंसलिंग
DCECE (PE / PM / PMM)-2026 की ऑनलाइन काउंसलिंग के कार्यक्रम की सूचना बाद में पर्षद की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि वे नवीनतम जानकारी के लिए पर्षद की वेबसाइट के संपर्क में रहें
बिहार पॉलिटेक्निक (DCECE) 2026 के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया-
जो भी छात्र प्रवेश परीक्षा को पास कर लेंगे, उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा।
काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान छात्रों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने साथ आवश्यक दस्तावेज और उनकी फोटोकॉपी लानी होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद छात्रों को उनके द्वारा बिहार पॉलिटेक्निक (DCECE) परीक्षा 2026 में प्राप्त अंकों और रैंक के आधार पर सीट आवंटित की जाएगी। काउंसलिंग प्रक्रिया का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।
21,510 सीटों पर नामांकन होगा
पारा मेडिकल (इंटर स्तरीय) पाठ्यक्रम में डिप्लोमा इन फार्मेसी, नैनिटरी इंस्पेक्टर, ऑफथैलमिक असिस्टेंट, ओटी असिस्टेंट, लेब्रोरेट्री टेक्नीशियन, एक्स-रे टेक्नीशियन, ऑरथोटिक व प्रौस्थेटिक सहायक, जीएनएम, एएनएम, डेंटल मेकैनिक्स, डेंटल हाईजनिस्ट कोर्स में एडमिशन होगा। एएनएम के 73 सरकारी संस्थानों में 4530 सीट व 129 प्राइवेट संस्थानों की 2997 सीटों पर दाखिला होगा। जीएनएम के 26 सरकारी संस्थानों में 1538 व 69 प्राइवेट संस्थानों में 1968 सीटों पर नामांकन होगा।
पारा मेडिकल (माध्यमिक स्तरीय) के तहत ड्रेसर कोर्स में 690 सीटों पर एडमिशन होगा। इसके साथ ही कुल 46 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों की 16170 सीटों पर एडमिशन होगा। वहीं 16 प्राइवेट पॉलिटेक्निक की 5340 सीटों पर नामांकन होगा। यानी सरकारी व प्राइवेट पॉलिटेक्निक मिला कर कुल 21,510 सीटों पर दाखिला होगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी