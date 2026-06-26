यूपी में टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों पर 45 बंपर भर्तियां, कैसे होगा चयन; जानिए आवेदन की प्रक्रिया
चित्रकूट के डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिस में 45 टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10 जुलाई 2026 तक आवेदन करें, पात्रता और पूरी प्रक्रिया यहां देखें।
अगर आप सरकारी शिक्षा विभाग के साथ जुड़कर काम करने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए शानदार खबर सामने आई है। डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिस, चित्रकूट (DBEO Chitrakoot) ने हाल ही में विभिन्न टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों के लिए आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 45 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो अपने क्षेत्र में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। अगर आप पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं तो आपको इस मौके को बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए।
भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन
यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा रही है। इच्छुक अभ्यर्थियों को किसी ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें आधिकारिक अधिसूचना में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित प्रारूप में आवेदन तैयार कर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। इस भर्ती के तहत कुल 45 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया 19 जून 2026 से शुरू हो चुकी है और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। सभी नियुक्तियां संविदा आधार पर की जाएंगी।
पदों के अनुसार मिलेगा मासिक वेतन
भर्ती में शामिल विभिन्न पदों के लिए मासिक वेतन अलग-अलग निर्धारित किया गया है। प्रिंसिपल पद पर चयनित उम्मीदवार को 30,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। PGT (हिंदी, अंग्रेजी, गणित, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स) तथा कंप्यूटर टीचर के लिए 22,000 रुपये प्रतिमाह वेतन तय किया गया है। वहीं फुल टाइम अंग्रेजी शिक्षक को 25,410 रुपये, केयर टेकर और अकाउंटेंट को 12,450 रुपये, जबकि कक्षा 6 से 8 के अकाउंटेंट को 14,357 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा लैब असिस्टेंट, पियून और चौकीदार के लिए 7,147 रुपये तथा असिस्टेंट कुक के लिए 6,755 रुपये प्रतिमाह वेतन निर्धारित किया गया है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ पदों के वेतन में EPF शामिल है, जिसकी विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में उपलब्ध है।
पदों के लिए क्या है शैक्षिक योग्यता
आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी शैक्षिक योग्यता अवश्य जांच लेनी चाहिए। प्रिंसिपल पद के लिए संबंधित विषय में मास्टर डिग्री के साथ कम से कम चार वर्ष का शिक्षण अनुभव अनिवार्य है। PGT शिक्षक बनने के लिए संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ B.Ed या LT डिप्लोमा जैसी मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता होनी चाहिए। कंप्यूटर टीचर के लिए BCA, MCA या समकक्ष डिग्री के साथ DOEACC 'O' लेवल प्रमाणपत्र आवश्यक है। अकाउंटेंट पद के लिए बी.कॉम (B.Com) की डिग्री और MS Office सहित कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। वहीं पियून, चौकीदार और असिस्टेंट कुक के लिए न्यूनतम 8वीं पास योग्यता निर्धारित की गई है। असिस्टेंट कुक पद के अभ्यर्थी शारीरिक रूप से स्वस्थ हों और किसी संक्रामक बीमारी से पीड़ित न हों।
आयु सीमा 45 तक
भर्ती के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 को आधार मानकर की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन भेजने से पहले आधिकारिक अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए, ताकि पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और अन्य सभी महत्वपूर्ण शर्तों की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
चयन प्रक्रिया
इस भर्ती में आपका सिलेक्शन कोई लिखित परीक्षा या कठिन प्रक्रिया के माध्यम से नहीं, बल्कि एक सरल प्रक्रिया द्वारा होगा। सबसे पहले मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद योग्य उम्मीदवारों को इंटरव्यूके लिए बुलाया जाएगा। अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा।
आवेदन कैसे करें?
चूंकि यह भर्ती ऑफलाइन है, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा ताकि आपका आवेदन रिजेक्ट न हो। इन स्टेप्स को फॉलो करें:
1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट chitrakoot.nic.in पर जाएं।
2. वहां से इस भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ डाउनलोड करें।
3. फॉर्म को साफ-सुथरे तरीके से भरें और उसमें मांगी गई सभी जानकारी सही-सही दर्ज करें।
4. अपने सभी शैक्षणिक दस्तावेजों, अनुभव प्रमाण पत्र और आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी पर सेल्फ अटेस्टेड करें।
5. एक लिफाफे में फॉर्म और सभी दस्तावेज डालकर उसे नोटिफिकेशन में दिए गए पते पर भेजें।
6. इस प्रक्रिया को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्टके माध्यम से ही करें ताकि यह 10 जुलाई 2026 तक समय पर पहुंच जाए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव