प्रोफेसर पर छात्रा ने लगाए यौन उत्पीड़न के संगीन इल्जाम, कैंपस में मचा बवाल
दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज में एक प्रोफेसर पर छात्रा ने यौन उत्पीड़न और मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने उन्हें छुट्टी पर भेज दिया है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) का दौलत राम कॉलेज इन दिनों पढ़ाई-लिखाई से ज्यादा एक बेहद शर्मनाक और खौफनाक विवाद को लेकर सुर्खियों में है। कॉलेज का नाम जेहन में आते ही एक महफूज और शानदार तालीमी माहौल की तस्वीर उभरती है लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो सवाल उठना लाजमी है। हाल ही में इस नामी कॉलेज के एक प्रोफेसर पर एक छात्रा ने यौन उत्पीड़न, बदसलूकी और मारपीट जैसे बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। इस सनसनीखेज खबर ने पूरे कैंपस के माहौल को गरमा दिया है। एक तरफ जहां छात्रा खौफ और सदमे में है वहीं कॉलेज प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने फौरी तौर पर आरोपी प्रोफेसर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया है।
वाकये की तफ्सील में जाएं तो पता चलता है कि यह कोई मामूली शिकायत नहीं है। पीड़ित छात्रा ने अपने दर्द को बयां करते हुए जो आपबीती सुनाई है, वह किसी को भी झकझोर कर रख दे। आरोप है कि यह पूरी खौफनाक घटना 27 अक्टूबर की है। छात्रा का कहना है कि आरोपी प्रोफेसर ने अपनी सारी हदें पार करते हुए उसे कई बेहद भद्दे और आपत्तिजनक संदेश (मैसेज) भेजे। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, इल्जाम है कि प्रोफेसर ने उसे गलत नीयत से छूने की भी कोशिश की। जब छात्रा ने इस गंदी हरकत और बदसलूकी का विरोध किया, तो उसे इम्तिहान में फेल करने की धमकियां तक दी गईं। एक छात्रा के लिए अपने ही गुरु से ऐसी धमकियां सुनना किस कदर डरावना हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इस घटना से बुरी तरह सहमी छात्रा ने हिम्मत जुटाई और दो दिन बाद यानी 29 अक्टूबर को इस मामले की बाकायदा लिखित शिकायत दर्ज करवा दी।
कॉलेज प्रशासन में हड़कंप
शिकायत मिलते ही कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले की नजाकत को भांपते हुए कॉलेज के आला अधिकारियों ने फौरन एक्शन लिया। बुधवार, 4 नवंबर को यूनिवर्सिटी के नुमाइंदों ने इस बात की तस्दीक की कि छात्रा की शिकायत को कॉलेज की 'आंतरिक शिकायत समिति' के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल, इस हाई प्रोफाइल मामले की बारीकी से तफ्तीश की जा रही है। जांच में किसी तरह की कोई रुकावट न आए, प्रोफेसर अपने रसूख का इस्तेमाल न कर सके और निष्पक्षता बनी रहे, इसके मद्देनजर आरोपी को तत्काल प्रभाव से छुट्टी पर भेज दिया गया है। हालांकि, जांच कब तक मुकम्मल होगी और आगे क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इसे लेकर प्रशासन ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हर किसी की निगाहें अब समिति की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो इस पूरे मामले का सच दुनिया के सामने लाएगी।
स्टूडेंट यूनियन ने काटा बवाल
इस शर्मनाक घटना के सामने आने के बाद दौलत राम कॉलेज का छात्र संघ (स्टूडेंट यूनियन) भी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। छात्र संघ के अध्यक्ष ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि इस मुश्किल घड़ी में पूरी यूनियन पीड़ित छात्रा के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। उन्होंने कॉलेज प्रशासन और जांच समिति से जोरदार मांग की है कि इस मामले में किसी की तरफदारी न हो और एक तय वक्त के भीतर पूरी ईमानदारी से जांच पूरी की जाए। अध्यक्ष ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जांच में प्रोफेसर पर लगे आरोप सच साबित होते हैं, तो उसके खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो दूसरों के लिए एक नजीर बन जाए। जरूरत पड़े तो ऐसे आरोपी को सिर्फ सस्पेंड करके न छोड़ा जाए, बल्कि फौरन नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए ताकि भविष्य में कोई भी प्रोफेसर ऐसी घटिया हरकत करने की जुर्रत न करे।
छात्रों का गुस्सा इस वक्त सातवें आसमान पर है। छात्र संघ ने प्रशासन को दो टूक अल्टीमेटम दिया है कि अगर इस मामले में पीड़ित छात्रा को इंसाफ मिलने में किसी भी तरह की हीलाहवाली या देरी की गई, तो संगठन चुप नहीं बैठेगा। न्याय में देरी होने पर बड़े पैमाने पर उग्र विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और शिक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारियों का दरवाजा खटखटाने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। यूनियन ने कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं को यकीन दिलाया है कि कैंपस के अंदर किसी भी स्टूडेंट की सुरक्षा, उसकी इज्जत और उसके हक के साथ रत्ती भर भी समझौता नहीं किया जा सकता। फिलहाल, पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सच में छात्रा को वो इंसाफ मिल पाएगा जिसकी वो हकदार है, या फिर यह मामला भी दूसरी शिकायतों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा। जो भी हो, इस वाकये ने गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते पर एक गहरा दाग जरूर लगा दिया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव