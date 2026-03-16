Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Data Entry Operator Recruitment 2026: 12वीं पास के लिए 770 डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर निकली वैकेंसी, जल्द करें आवेदन

Mar 16, 2026 06:28 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share

Data Entry Operator Recruitment: मध्य प्रदेश लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सोसाइटी (MPLRS) की ओर से विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों को भरने के लिए कुल 770 रिक्तियों की घोषणा की गई है।

Data Entry Operator Recruitment 2026: 12वीं पास के लिए 770 डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर निकली वैकेंसी, जल्द करें आवेदन

Data Entry Operator Recruitment: सरकारी विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर आया है। मध्य प्रदेश लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सोसाइटी (MPLRS) की ओर से विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों को भरने के लिए कुल 770 रिक्तियों की घोषणा की गई है। इस भर्ती की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें केवल 12वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के युवाओं के लिए रोजगार की राह आसान हो गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर लें। इस भर्ती के लिए आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से किए जा रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है।

योग्यता और आयु सीमा

इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 12वीं (इंटरमीडिएट) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता के अलावा, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए कंप्यूटर पर टाइपिंग की अच्छी स्पीड होना भी आवश्यक है।

आयु सीमा:

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है।आरक्षित श्रेणियों (जैसे OBC, SC, ST और PwD) के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर की जाएगी।

आवेदन कैसे करें?

  1. सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना नया रजिस्ट्रेशन करें।

2. अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और संपर्क डिटेल्स दर्ज करें।

3. निर्धारित आकार में अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।

4. आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन (नेट बैंकिंग/कार्ड/यूपीआई) के जरिए करें।

5. अंत में, भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट भविष्य के लिए निकाल लें।

ये भी पढ़ें:एमपी में पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ के पदों पर निकली वैकेंसी, ऐसे करें आवेदन
ये भी पढ़ें:IOCL में नौकरी का मौका, 405 पदों पर अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन शुरू
ये भी पढ़ें:UPSC कंबाइंड मेडिकल सर्विस परीक्षा के लिए आवेदन शुरू,जल्द भरें फॉर्म

चयन प्रक्रिया और वेतन

डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर चयन मुख्य रूप से दो चरणों में होगा। प्रथम चरण में एक लिखित परीक्षा या कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) आयोजित किया जाएगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, गणित और कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। द्वितीय चरण में सफल उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतनमान दिया जाएगा। शुरुआती तौर पर वेतन 25,500 रुपये से लेकर 32,000 रुपये प्रति माह (ग्रेड पे और भत्तों के साथ) हो सकता है। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं जैसे पीएफ और बीमा का लाभ भी मिलेगा।

इन बातों का रखें विशेष ध्यान

आवेदन फॉर्म भरते समय अपनी जानकारी बिल्कुल सटीक भरें। गलत जानकारी देने पर या आवेदन शुल्क जमा न करने पर फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। यह भर्ती उन युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो कंप्यूटर क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
Jobs News Govt Jobs
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, Board Results 2026 , Bihar Board Result 2026 , CBSE Board Result 2026 , UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।